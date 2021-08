Weil nun der HERR die Engel eingeladen,

erschien zum Fest auch, der die Welt verklagte:

Gott ekler Fliegen und geblähter Maden,

stand frech am Thron des EINEN, und er wagte,

die Stirn dem Alten darzubieten. Dann

- die Schar der Engel zittert, als er's sagte -

sprach Satan: „Gib mir Antwort, Schöpfer! Wann

beendest du das Ding nach tausend Jahren.”

Auf goldnem Thron die Gottheit sich besann:

„Willst Satan, du erneut mit uns verfahren?“

So fragt er ihn vor seiner Engel Schar.

„Magst du dir die Blamage nicht ersparen?

Ich machte mich noch niemals wirklich rar:

Man hör mein Wort. Sperr deine Ohren auf.

Mein Wort gibt Trost auf Erden, ewig wahr.“

Doch gab der alten Wette neuen Lauf

der Böse. Ruft: „Nicht einen einzgen Tag.

Schon lang verkam dein Wort im Ausverkauf.“

Gott sprach zu ihm: „Du irrst. Denn jeder mag

mein gutes Wort, das ich erschuf zur Freude,

Kennst du denn den, dem es bisher oblag,

zu sorgen, dass mir bleiben treu die Leute?

Kennst Du den Prediger im Zeitzer Lande?

Nie sah ich einen frommeren bis heute,

auch kann ihn nicht erschrecken Stalins Bande.

Da lachte Satan laut und mit Grimasse

schrie er : „Ich wette, dass er fällt in Schande!“

Und Gott erlaubt, dass er den Armen fasse:

„So sei denn Oskar dein für Jahr und Tage.

Weil meinen Glauben an ihn ich nicht lasse -

geb ich den Mann dir, wie in Hiobs Sage.

Reiss bei den Haaren ihn, streu Diamanten:

Doch sei bereit zu stehen auf der Waage:

Hat er am Ende siebzig Konfirmanden,

fahr du für alle Zeiten in die Hölle,

wo je die Bösen ihre Walstatt fanden

und ohne Zauderei gleich auf die Schnelle.”

Der Fliegenherr bot seine schwarze Pranke

dem Pantokrator keck an dieser Stelle

und grunzt: „Die Wette gilt!“ Es bebt die Planke

der Himmelsfeste seines Grunzens wegen.

Auch Gott reicht seine Rechte durch die Schranke

und schwor „Es sei bei meines Namens Segen.“

Einst, als die Leugner Gottes

und tückischen Bürokraten

spottend Hand anzulegen begannen,

ostdeutsch unschuldige Kindlein

mit Hass gen Westen zu lenken

den Unterricht in der Schule,

gab es nicht wenige, die das bedrückte.

Flugblätter wurden gemalt, Plakate gestaltet.

In Kirchen und Betsälen fanden sich ein,

die dem gottlosen Staat widerstanden,

durch mutigen Glauben

an Christus, den HERRN.

Unter ihnen ist Oskar.

Pfarrherr ward er erst später -

als Schuster, wie Böhme in Görlitz,

verdient er in frühen Jahren sein Brot.

Die Botschaft von Christus,

dem freundlichen Gott auf Sandalen,

berührte den Mann im Grund seiner Seele:

Oskar, des´ Vater ganz unbekannt blieb.

Brüsewitz heißen die Ahnen.

Wie doch auch Jesus, für den er

- Oskar - zeitlebens stürmte,

ebenfalls keinen Vater benannt hat,

schweigen die Akten lange und breit

zum Vorfahrn des Schuhmachermeisters.

Im Memelland wird er geboren

am Ende des Monats, der Blüten und Blumen

in Hülle und Fülle hervorbringt.

Donnerstag ist es, Gott geht spazieren.

Neunzehnneunundzwanzig zeigt der Kalender.

Ach, – mit dem Vaterland geht es bergab.

Die Schmach von Verdun

belastet die Seelen der Deutschen.

Bald wird wüten ein schlimmerer Krieg -

länger noch, als der erste gedauert.

Schon rückt es heran, noch eben

war doch die Konfirmation?

Das liebliche Fest für die alleserwartender Jugend -

weiß-blau gekleidet schritten sie alle

dort aus der Kirche ins Licht

des Morgens am Flüsschens zum Meer hin.

Oskar, der Knabe, flieht vor dem Kriege;

gefangen wird er

dient kurz nur im Heer,

desertiert, wird verhaftet -

und kommt wieder frei.

Vielen ergeht es ganz ähnlich

und viele verderben im Krieg.

Doch Oskar darf leben.

Gott hält die Hand über ihn,

einmal soll er Prophet werden wollen ...

Zum Himmel fahren in feuriger Flamme,

so wie Elia in heiligem Mantel.

Er dient seinem Gott,

studiert in den Büchern

und geht in die Lehre.

Er predigt und lehrt, tauft und vermählt.

Beerdigt, besucht und verwaltet.

Baut seine Kirche, geißelt das Böse.

Und - er verzweifelt …

Nah rückt ein Tag im Monat August.

Mit Jupiter wechselt Selene das Zeichen -

schwenkt in das nämliche, das auch

den Schiffsbug schmückte, als Paulus

zur Reise aufbrach: Sie führte nach Malta.

Oskars Reise führt weiter:

Bis hinter die Sterne.

Saturn steht im Löwen,

die Sonne im eigenen Sternbild.

Alles ist vorbereitet.

Zwei Kannen trägt der Erwählte.

Sonst bergen sie Milch,

nährenden Saft aus den Eutern von Rindern,

lebenserhaltend für Kinder und Greise.

Jetzt aber sind die Kannen gefüllt

mit der Milch, der schwarzen,

aus Gaias Leib, fern liegender Urkluft

Mesopotamiens. Früher, ganz früher

war hier ein Garten,

von wo aus die Ströme des Lebens,

vierfach geteilt und alles bewässernd,

nach draußen zur Welt sich ergießen.

Ein Brief ward geschrieben,

ward scheu überreicht,

zu öffnen den Umschlag im Abendrot erst.

Wenn alles vorüber …

Der Inhalt ist knapp.

Und erklärt uns die Fahrt -

in Zeitz auf dem Martplatz die lodernde Flamme:

Frevel an Kirche, Kindern und Greisen,

von Honeckers Schergen und ihrer Partei.

Es rennt die Minute, es eilt die Sekunde.

Ein Streichholz glimmt auf - und die Brunst preist den Funken.

Hoch himmelwärts rennen die Feuer.

Der Pfarrer brennt. Und er schreit.

Der Schmerz kommt,

er glüht und vergeht nicht.

Zum Hochfest Marias, der Königin, dann

stirbt Oskar. Bewacht von den Ärzten,

von Spitzeln, Engeln. Und von Gebeten

mitleidiger Menschen.



Siehst Du sie auch?

Myriaden von Engeln

sie tragen Oskarn die Schleppe,

den schwarzen Talar Friedrich Wilhelms. Des Preußenkönigs Edikt

befahl achtzehnelf den Rabbinern,

Pfarrern und Richtern den Kittel zu tragen,

wenn redend der Mund sich will öffnen.

Verkohlt ist das Kleid. Ein Duft von Minol

erfüllet die himmlischen Hallen.

Alle atmen tief durch.

Denn das roch man hier eher selten,

Honig, Ambrosia, Würzwein und Weihrauch

fächeln den Schleimhäuten sonst.

Dann langt er an, der Verbrannte.

Grünende Palmblätter in ihren Händen

stehen Millionen, warten Milliarden,

verklärt und erlöst vollendete Seelen.

Sie bilden Spalier, begrüßen den Kömmling.

Leise erklingt ein Gesang. Palästrina …

Aus Knabenkehlen vieler Nationen

strömt er hervor - unablässig.

„Gott sagt dazu nichts!

Auch Luthern lobte er nie!“

raunt Dir Dein Engel leise ans Ohr.

Er trägt auf der Schulter

silbergeflochtene Achseln

mit goldenen Sternchen und flüstert Latein.

Du fragst erstaunt:

„Gott sagt dazu nichts?“

Da wispert der Engel:

„Er kennt keinen Zorn.

Und verbeißt sich das Lachen!“

Bebend kniet Brüsewitz nieder.

Empfängt die Krone des Lebens.

Gott wischt den Ruß und die Tränen

ab von den Wangen dem treulichen Bruder.

(Mit eigener Hand, wie die Schrift sagt.)

Dann ist schon alles vorbei.

Beziehungsweise – beginnt etwas Neues.

Am Tag, als Oskar Brüsewitz verstorben,

vor Gott erneut trat jeder Himmelssohn.

Stolz trug die Harfen man, im Laub von Lorben,

ihr Halleluja grüßt ihn Ton um Ton -

ihn, der - geleitet nun von Engelscharen -

entrann dem Antichrist und seinem Hohn.

Seht doch, wie alle her getreten waren:

Tertullian, Montanus und die beiden

Priscilla und Felicitas als Laren,

und andre, die bei Tieren mussten scheiden,

Märtyrer, die von Wägen überfahren,

in des Theaters Rund vor blöden Heiden.

Mauritius und Barbara vom Turme,

und dann in Kleidern, wunderbar goldseiden,

Elisabeth und Margret mit dem Wurme.

Nicht fehlt Maximilianus, der Confessor,

wir sehen Polycarp aus schlimmstem Sturme,

und Michael Servet, Schweizer Professor,

Phillip Melanchthon, Luther sind zugegen.

Indiens Theresa lächelt aus dem Tuch -

das sind gar keine Märtyrer? Vonwegen!

Nur Besten hier erlaubt ist der Besuch.

So, wie die Jünger Jesu Kleider breiten

auf grauen Straßen unterm Eselshuf,

streut Brüsewitz man jetzo Köstlichkeiten

und Rosenblüten aus zu frohem Zweck

gleich sieht dem Throne zu man diesen schreiten.

Der Böse ist auch da. In einer Eck

steht er und fürchtet sich - es ist ein Witz.

Gott ruft: „Tritt vor! Verlasse dein Versteck.”

Und trifft ihn scharf mit abgesandtem Blitz.

Zwar trotzt der Satan, doch geschleppt zur Bühne,

steht er in schwarzem Glanze da. Und izt,

beugt Michael den Kopf ihm tief zur Sühne.

Und Gott erläutert seine Strafabsicht:

„Es sind nicht siebzig Konfirmanden kühne,

„Vielhunderttausend zähl, du Bösewicht.

Die große Zahl, sie dröhnt ihm in den Ohren:

Vielhunderttausendmal in’s Angesicht.

„Du hast die Wette wiederum verloren

wie schon bei Hiob, den mit List du mir,

wegstehlen wolltest vor den Himmelstoren,

heb, Satan, dich hinweg von meiner Tür -

den Brüsewitz jedoch will ich erwählen

zum treuen Fackelträger für und für.

Und keiner soll den Mann mir weiter quälen.