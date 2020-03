VOM MASKENMACHER

Als wir am anderen Tag aus dem Pappelhain traten, gelangten wir zu einer lichten Heide, auf der ein zweirädriger Karren stand. Ihn anzuschauen war eine Lust, denn er war bemalt mit allerlei bunten Farben. Der Meister fragte uns, ob wir wüssten, welche Bewandtnis es mit diesem Karren hätte. Weil wir es aber nicht wussten, befahl er uns hinzugehen und nachzuschauen. Er selbst aber setzte sich auf einen Baumstumpf, welcher nahe der Lichtung aufragte. Das geschah um die dritte Stunde jenes Tages.

Als wir erst um die sechste Stunde zurückkehrten, wurden wir betreffs des Karrens befragt. Wir lachten und sprachen alle durcheinander: „Meister, in diesem Karren haust ein sonderbarer Mensch. Er hat uns mit allerlei Rauschtrank und süßem Gebäck bewirtet. Siehe, er ersinnt seit Jahren Masken - für sich selbst und die Leute. Und fertigt diese Falschgesichter mit großer Sorgfalt an. Dir schenkte er auch eine.“ Er antwortete uns und sprach: „Lasset sehen!“ Simon, den man früher auch den Zeloten genannt hat, nahm das künstliche Antlitz her und stellte es in unsere Mitte. „Das ist“, sprach er dann, „eine große Maske, hinter der man noch andere Masken verbergen kann.“ Und siehe, es war die Maske eines Narren und zugleich auch nicht eines Narren. Da sprach der Meister zu Simon: „Nimm – und bewahre dieses weinende Lachgesicht für mich.“ Als wir nun wieder aufbrachen, pflückte er von den goldgelben Wildblüten der Heide eine ab, die man Mennig nennt. Und steckte die Blume an den Karren des Maskenmachers. Sie war schön - und durch diesen Tausch erlöste er alle Masken von der Lüge. Seit jener Zeit nennt man ihn auch den Gaukler, weil er mit einer goldenen Blume falsche Gesichter befreite. Wahrlich, solche und noch größere Rätsel mutete der Meister uns nach seiner Auferstehung zu. Aber - seine Rätsel machten uns froh und unsere Seelen erhaben. Wir hatten Angst, dass wir die Wunder erklären könnten. Deshalb fragten wir ihn niemals danach.

Diese Geschichte ist eine der sonderbarsten in dem grüngoldenen Büchlein. Ich finde sie aber sehr tiefsinnig - zugleich scheue ich mich natürlich davor, Christus einen Gaukler zu nennen. Ja - dieses Lazarusevangelium, das ich bei mir selbst Apothekerevangelium nenne (weil ich es von dem aus dem Altai stammenden Apotheker Alexeios Garotman überlassen bekommen habe), stammt wahrhaftig aus einem ganz anderen Kulturkreis. Nur so kann ich mir erklären, wie Christus der Name „Gaukler" gleichsam als Würdetitel zugeordnet werden konnte. Eine Gauklerblume gibt es tatsächlich, aber auf sie wollen wir später zurückkommen. Die Blüte, von der hier die Rede ist, trägt bei uns allerdings den Namen Odermennig und auch „Ackergeld“. Sie wird bei den Italienern „Agrimonium“ genannt. Im Büchlein Garotmans findet sich am Rand eine Bleistiftglosse „Mein weinendes Lachgesicht bleibe / bei euch, bis in fernste Tage / und spreche also, wie Blumen reden / wenn sie denn schweigen“.