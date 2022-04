Jakobus und Johannes, beide Brüder

- der Fischer Zebedaios zeugte sie,

die knieten manchmal vor dem Meister nieder

und baten Dinge, etwa so wie die:

„Rabbuni - merke auf, was wir dir sagen,

und gib uns für die Zukunft Garantie.“

Er sprach zu ihnen: „Wollt nur tapfer fragen!

Was soll ich tun, Gefährten, bitte sehr?“

Sie sprachen keck: „Gib, dass in jenen Tagen,

wenn Herrlichkeit wird sein rings um uns her,

Jakobus rechts und ich, Johann, zur Linken

zwei Stühle für uns finden. Das gewähr!“

Der Meister Jesus lässt den Mut nicht sinken

und spricht zu ihnen: „Hört zwei Fragen jetzt:

Könnt beide jenen bittern Kelch ihr trinken -

und leiden meine Taufe ganz zuletzt?“

Sie lachten keck und riefen: „Ja, wir können!“

Drauf Jesus sprach: „Wenn euch die Taufe netzt,

will ich euch auch zwei goldne Kelche gönnen -

zu löschen, wenn die Scheiterhaufen brennen.

Indes den Platz zur Linken und zur Rechten,

ein anderer verleiht sie wem - nicht ich.

Von meinen Nachbarplätzen aus zu fechten,

wer dies bestimmt, das ahnt ihr sicherlich.“

Als das die Jünger hörten, ward mit Streiten

das Brüderpaar getadelt fürchterlich.

Doch dämpfte Jesus ihnen die Grobheiten,

„Nur Herrscher” sagt er „üben aus Gewalt.

Euch mögen lenken andere Gezeiten:

Wer groß sein will, sei ohne Hinterhalt -

als Diener seid die Besten ihr von allen!

Des Menschen Sohn kam her in Knechtsgestalt,

bedient zu werden will ihm nicht gefallen.

Im Gegenteil - sein Leben setzt er ein,

so reißt er viele aus des Satans Krallen!“

Danach verließen sie den grünen Hain -

man hörte eines Bettlers Ruf und Flehen,

der schrie um beider Augen neuen Schein:

„Sohn Davids, wollest nicht vorüber gehen!”

Und Jesus gab ihm beider Augen Sehen.