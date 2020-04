Endlich, endlich! Am neununddreißigsten Tag nach seiner Auferstehung erreichten wir um die neunte Stunde in dem Ort Queriot das Haus der Batjah, des Weibes jenes Heuchlers, welcher seinen und unseren Lehrer, den von allen geliebten Meister, an die unseligen Feinde des Evangeliums verraten hatte. Und siehe, um das Haus seiner Frau war eine Hecke von Wildrosen gewachsen, die blühten alle und dufteten. Der Wind trieb uns den Wohlgeruch zu. Sie selbst aber pflückte von diesen Blumen und legte, wie wir später erfuhren, die Blütenblättchen in Mandelöl ein. Sie tat diese Arbeit bereits seit vielen Jahren und wir gewahrten aus der Ferne, wie ruhig und anmutig sie dabei vorging. Wir alle hatten uns seit Stunden auf dem Weg langsam zurückfallen lassen. Sogar Lazarus wollte nicht mehr in der Nähe des Meisters wandern, wenn dieser das Verräterweib begrüßen würde. Und deshalb sind die Worte ihrer beider Unterredung nicht bekannt, der Wind hat sie - wie den Duft der Rosen - davongetragen. Nichts davon ist wirklich überliefert worden und wer etwas anderes behauptet, dessen Name sei ausgelöscht unter den Namen, die man kennt. Auch Lazarus weiß davon nicht viel mehr als wir anderen. Wir sahen also beide bei den Rosenbüschen stehen und hörten, wie der Wind in den Bäumen blätterte. Alsbald ging die Frau in ihr Haus hinein. Dann kam sie wieder heraus und trug etwas, das sie unserem Meister gab. Wir sahen zuerst nicht, was es war. Auch Lazarus konnte nichts erkennen - trotz seiner im Hades geschärften Augen. Nach einiger Zeit kehrte der Meister zurück und bedeutete uns, ihm zu folgen. Auf diese Weise sollten wir den Rosengarten in Queriot verlassen? Denn er begann damit, den Weg, den wir gekommen waren, zurückzuwandern. Er beeilte sich dabei nicht, sondern setzte einen Fuß vor den anderen. Ruhig und gelassen schritt er dahin …

Da aber brach es aus Petrus heraus. Wie ein donnernder Sturm im Gewitterhagel brauste er auf, fuhr unseren geliebten Lehrer an und rief: „Und du sagst uns nicht, was ihr beredet habt? Was sprach dieses Weib und was antwortetest du ihr?“ Der Meister wandte sich zu Petrus um und gab ihm Bescheid: „Sie stellt Rosenöl her und Rosenwasser. Siehe, ich redete mit ihr über die Farbe der Knospen ... “ Petrus unterbrach ihn und befahl: „Was sagtest du ihr des Verrates wegen?“ Er antwortete ihm: „Wo es um Rosen geht - spricht man nie vom Verrat.“ Dann schickte er sich an weiterzugehen. Petrus aber fasste ihn am Gewand, schüttelte ihn und schrie: „Siehe, wir sind dir mehr als achtunddreißig Tage gefolgt - was hat sie dir da draußen gegeben?“ Der Meister sagte: „Petrus, - ich habe ihr etwas gegeben. Jenen Kelch, den wir am Tag vor meinem Leiden in unserer Runde haben kreisen lassen, gab ich ihr zurück, denn er gehörte ihr. Sie stellte ihn womöglich an einen besonderen Platz in ihrem Haus? Ich weiß es nicht - und brauche es auch nicht zu erfahren. Da du aber, Petrus, mich gefragt hast, was sie mir gab - siehe, hier ist es.“ Und er zeigte uns ein kleines Fläschchen mit rosenfarbenem Öl und ließ uns alle daran riechen, denn er hatte das Gefäß zu diesem Zwecke behutsam geöffnet - und es duftete sofort nach jenen edlen Blumen, welche im Hohen Lied besungen werden. Fassungslos zogen wir weiter. Einige von uns weinten. Ebenfalls zu den Weinenden gehörte auch ich.