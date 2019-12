Nein - es sind nicht die apokalyptischen Reiter*innen. Es sind die drei heiligen Könige aus dem Morgenland. Der Unterschied zwischen königlich Reitenden und apokalyptisch Dahersprengenden ist schnell erklärt: Die apokalyptischen (Verfolgung, Krankheit, Teuerung und Krieg) rücken zum Ende der Welt heran - heutigentags mit Digitalisierung, Migrationschaos, Genderwahnsinn und Klimastreit unterwegs. Sie kommen zu viert.

Heilige Könige sind aber nur drei (C.G.Jung hat zum Sinn dieser Zahlentradition viel Kluges geschrieben) - und sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Apokalyptiker*innen müssen bedrohlich bleiben und wollen, dass wir in Panik geraten. Die Könige jedoch ziehen froh wieder in ihr Land zurück - denn sie haben Christus gesehen und verehrt. Es gibt beachtliche Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen: Die Apokalyptischen schwingen Schwerter und Lanzen - den Königen dagegen schweben Herzen voran und dieselben geleiten, bis man an jenes Haus gelangt, welches von dem wirklichen Friedensstern bezeichnet wird. Diesen Platz hatte man fast verfehlt, war ja zuerst dem Mainstream gefolgt und nicht nach Bethlehem gezogen, sondern in den Palast eines von den Machern der Geschichte geduldeten Regionalkönigs.

Jetzt, zu den Weihnachtsfeiertagen, muss das apokalyptische Gedöns über Geschlechterfragen, Klimarhythmen, schlecht regierte Staaten und Austausch der menschlichen Arbeitskraft durch immer bessere Algorithmen einmal wirklich verstummen. Heute muss Zeit sein, sich wie eine Mutter über die altchristliche Lehre zu beugen, dass Gott Mensch werden - und sich in die Verwirrung unserer Welt hinabgebären lassen wollte. Durch Maria - ohne Maria geht gar nichts.

Das phantastische Morgenland, aus dem die Könige auf ihren Kamelen geritten kommen, ist vor langer Zeit Vorwiege, dann auch Futter-Krippe des christlichen Glaubens und damit auch unserer Lebensart geworden und geblieben. Die Weihnachtsgeschichten aus Lukas2 und Matthäus2 sind Hauptgründungsurkunden menschlicher Zivilkultur. Dass es nicht immer möglich war, ihr hohes Gut über Jahrtausende hin zu behalten, sehen wir daran, wie im Heimatland der frühen Kirche und ihrer Apostel gerade die Christen vielfach verfolgt, getötet und zur Auswanderung getrieben worden sind und werden. Nur wenige bewahren dort in ihren Herzen noch und unter großer Gefahr das Wort der Engel und Hirten - ihnen gilt unsere Fürbitte.

Wir hier - wir haben das Christentum? Entgegen allen Unkenrufen der DDR-Kommunisten und spöttischen Bemerkungen säkularer Verführer*innen stehen die alten romanischen Kirchen aus der Zeit der Christianisierung mitteldeutscher Landstriche noch recht fest im Zentrum der Dörfer und Städte. Und eine erwartungsfrohe Mehrheit findet sich am heutigen Abend hier und da zusammen und beobachtet sehr, sehr aufmerksam, ob die alten Geschichten tatsächlich noch vorgelesen werden - oder nicht etwa inzwischen ebenfalls ausgetauscht worden sind gegen verbalen Plastikmüll und multikulturelle Beschwörungen, wie so Vieles an edlen Dingen, die unsere Vorfahren bewusst in ihren Herzen bewahrt hatten, nicht mehr so einfach zu haben ist.

Nein - diese Geschichten sind geblieben. Und Ja - die Übersetzung Martin Luthers bleibt unübertroffen, wo sie lautet: „Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.” Es gibt noch andere gute Übersetzungen: „Maria aber hielt diese Worte verwahrt und fügte sie in ihrem Herzen zusammen” (Fridolin Stier). „Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.” (Elberfelder 1905) „Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach.” (Gute Nachricht). „Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und sann immer wieder darüber nach.” (Neue Genfer Übersetzung).

Es geht um die Erhaltung der Worte im Herzen. Die Könige auf dem Bild - wir wissen nicht, ob sie noch auf dem Hinweg oder schon auf dem Rückweg sind. Man könnte meinen, dass sie sich bereits wieder auf dem Rückweg befinden, denn sie tragen keine Geschenke mehr mit sich. Sie haben das Gold und den Weihrauch und die Myrrhe und ihre eindringlichen Gebete an der Krippe abgelegt - und ziehen auf einem anderen Weg frei wieder in die Heimat zurück, so sagt es die Schrift und so soll es sein …

Das andere Bild zeigt eine Waage, auf der das Herz eines Menschen gewogen wird. Dieses Motiv stammt aus jenem Orient, aus dem die phantastischen Könige zu uns kamen - sie sind sternengläubige Magier, Luther nennt sie Weise. Tatsächlich - aus der Gegend eines erweiterten Orients kommt überhaupt die ganze Religion - nördlich und gegen Abend gelegene Länder haben eigentlich nichts eigenständig wertvoll Gebliebenes aus der Kälte hervorzubringen vermocht - sondern wollten in den Klöstern und Abteien über die Botschaften aus dem Süden nachsinnen - und so sind die orientalischen Mysterien der Verwandlung von Gott in einen Knaben und der Menschen in Gott mit Hilfe nüchterner und kühler aber nichts desto weniger lebendiger Gedanken bewegt und weitergegeben worden. Im Herzen geborgen - das war der Weg, auf dem die Weisheit nicht verloren ging.

Ja - die Morgenländer haben es zuerst gefunden - dann aber das Beste nach einigen Jahrhunderten fahren lassen: Ob sie einmal wieder entdecken werden, was befreiend wirkt und Männern wie Frauen das Herz zum Höchsten erhent? Aus der ägyptischen Grabmalwelt stammt also jenes Bild vom gewogenen Herzen, vom Bewegen, Erwägen und Wiegen. „Maria aber behielt alle diese Worte und wiegte und wog sie in ihrem Herzen” heißt es. Es geht nämlich nicht so sehr nur darum, sich über alte literarische Texte theoretisch Kenntnis zu verschaffen und über historisch vergangene Berichte. Es geht darum, das Glück dieser drei morgenländisch-weisen Könige, die ihren neuen Weg gefunden, samt dem Glück der Hirten, die den Glanz gesehen haben - nun auch für sich selber zu bergen und sich bewegen zu lassen. Wie ja das Herz schlägt, so lange wir eben am Leben sind.

Erst aus der marianischen Herzensbewegung rühren sinnvolle Aktionen für die Bewohner des Globus’, für Menschen mit schwierigen Identitäten, für Maschinen, die wahrscheinlich irgendwann auch unsere Brüder und Schwestern geworden sein werden. Nie kommen Wille zur Panik und Stress aus einem marianisch bewegten Herzen - höchstens Trauer. Nicht Angst und Verachtung kommen aus einem Maria ähnlichen Herzen - sondern höchstens Mitleid.

Nichts weniger als des Menschen Herz wird also auf dieser morgenländischen Waage gewogen, wie wir sehen können. Tiere, die zugleich Götter sind, schauen dabei zu und scheinen Einfluss auf den Wäge-Prozess zu nehmen. Ochs und Esel in Bethlehem - hier sind es Ibis und Schakal. Wenn das Herz auf der linken Seite der Waage leichter war als die F e d e r auf der rechten Seite, dann war man gerettet und wurde ins neue Leben geführt - zum Thron Gottes, in unserer Tradition ist das die Krippe. Das Grab ist bei den Christen nämlich zwar leer - aber von der Krippe geht ein heller Schein aus. Wenn das Herz schwerer als eine Feder war, galt man als verloren. Nicht schwer sollen diese Tage und ihr Fest unser Herz machen, sondern leichter. Gehen wir nachher erleichtert mit frohem und nicht mit beängstigtem Herzens nach Hause!

Auf unzähligen Bildern sieht man Maria, wie sie in ihrem Kinde den Gott pflegt. Gott ist pflegebedürftig - nicht erst geworden, sondern schon immer gewesen. Pflege wie ein Kind und wie alte Leute sie brauchen - so muss man Gott pflegen, sonst verwildert er. Nichts ist schlimmer als verwilderte Vorstellungen von höchsten Werten. Und nicht zu Unrecht bedeutet das Wort Cultura - Pflege.

Wie also bekam man ein leichtes Herz? Man bekommt es dadurch, dass man die Worte der Hirten, Engel und Könige nicht vergisst, sondern wie Maria sich merkt - und man kann sie sich nur merken, indem man sie vor der Krippe innerlich kniend im eigenen Herzen selber bewegt. Nur auf diese Weise werden die Worte sinnvoll mit den eigenen Belangen zusammenfügt und vermischt. Im griechischen Urtext Luk 2,19 steht das Verbum συμβαλλειν. Wir kennen den Begriff SYMBOL. Die Worte der Hirten und Engel und auch Maria selbst sind Symbole. Zeichen also, die die Sache, die sie bezeichnen, selber sind!

Weihnachten ist das Fest der Herzensbewegung. Es kommt nicht darauf an, dass aus der Weihnachtsbotschaft sofort wieder gleich irgendeine Aktion wird, mit der wir uns und andere womöglich noch unter Druck setzen. Das braucht niemand - heute nicht und morgen wahrscheinlich auch nicht. Unsere Aufgabe ist zu sagen, dass das Wort zuerst frohes Wort bleiben darf - und dieses geschieht in der Ruhe eines zur Bewahrung bereiten Herzens. Gott helfe uns dazu.