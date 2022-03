Wer mit der Wünschelrute durch Liefers Film Honecker und der Pastor geht, wird gleich am Anfang ihr deutliches Zucken bemerken. Die Ausschläge des magischen Weidenzweigs lassen auch bis zum Ende des Streifens nicht wirklich nach, denn wir wandeln neunzig Minuten lang über untergründiges Gebiet. Prof. Dr. Boernes und Kommissar Thiels kürzlich erschienenes Filmepos ist für uns Ehemalige SBZ-ler ein einziges Déjà-vu. Und Kornelius - der jüngste Sohn des Pastors - ist der nicht so etwas wie ein angelus interpres, welcher unsensibleren Betrachtern mit kleinen Denkhilfen auf die Sprünge hilft? Am Anfang und am Ende steht das deutende Wort dieses Edelknaben (der Name Kornelius bedeutet übrigens: Hörnchen - Ho[r]neckerchen). Und wie Laura Ingalls in der Serie „Unsere kleine Farm” alles Geschehene für die zusammenfasst, die es nicht alleine merken, erzählt uns auch Kornelius, was man aus der ganzen Sache lernen kann.

Von einer gewissen mystagogischen Unterströmung des Films (den zu sehen sich wirklich lohnt) ist schon weiter oben Andeutung gemacht worden. Zum Beispiel: „Die Meteorologen sagen, dass der Winter 89/90 der wärmste im ganzen Jahrhundert war. Wir konnten nicht einmal Schlitten fahren. Und an Weihnachten waren es über 15 Grad.” Damit ist die Honeckerepisode aus der Lobetaler Kirchengeschichte für alle Zeit auch in der großen Weltenchronik verortet - ähnlich, wie schon die Geburt und der Tod des Heilands von den Evangelisten mit Phänomenen am bestirnten Himmel beschrieben ward.

Weiter: Der Film beginnt mit dem Kirchenlied „Bleib bei mir, Herr!” (EG 488). Eine Orgel intoniert die absteigende Terz dieser in Moll gefassten Melodie, mit solcher Terz begann ebenfalls die alte DDR-Hymne „Auferstanden aus Ruinen”. Genauso auch das Host-Wessel-Lied. In den beiden letztgenannten Titeln besteht ein Widerspruch zwischen gedichtetem Text und komponiertem Ton. Das Wort „AUFERSTANDEN” führt nämlich aufwärts. Aber Hans Eisler lässt die Melodie der Zonenhymne mit einer Terz abwärts gleiten. Ebenso bei dem unmöglichen Flaggenlied in den dreißiger Jahren "DIE FAHNE HOCH!" Der Text will zwar aufwärts führen - aber die Melodie reißt die Fahne eine Terz tiefer nach unten. Das konnte nicht gut gehen. An ihren Liedern werdet ihr sie erkennen! Melos und Mythos eines Akkords sind immer stärker als der Logos, dem die Musik dienen soll. Bei der Internationale ist es übrigens anders: „Wacht auf, Verdammte dieser Erde.” Der Text als Weckruf wird von der Musik mit einer aufsteigenden Quarte nach oben gerissen. Jetzt zum Text des Kirchenliedes aus EG 488. Denn der Text, den der kleine Kornelius anstimmt, ist die ältere Variante in der Nachdichtung von Franz-Josef-Rahe nach dem englischen Abide with me: „Bleib bei uns, Herr, die Sonne gehet nieder, in dieser Nacht sei du uns Trost und Licht. / Bleib bei uns, Herr, du Hoffnung, Weg und Leben. Lass du uns nicht allein, Herr Jesu Christ.” Hier stimmt die Bewegungsrichtung von Text und Melodie überein - absteigende Terz.

Ein kleines Fehlerchen hat sich im Drehbuch eingeschlichen. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Test, ob's jemand merkt: Kornelius sagt: „An Weihnachten.” Es muss aber richtiger „Zu Weihnachten” heißen. Bei Feiertagen sind die beiden Präpositionen An bzw. Zu ein ernstes Schibboleth (Richter 12,5–6) zwischen Ossi und Wessi … Niemals hätte ein ostdeutscher Knabe im Jahre 1990 „an Weihnachten” gesagt. Man konnte in den ersten Jahren nach der Wende die Anpassungsfähigkeit bestimmter „Geister” sehr genau daran ablesen, wie schnell sie die beiden Präpositionen auszutauschen wussten - um die eigene Herkunft zu verschleiern.

Warum nehmen die Holmers ihre Honeckergäste eigentlich auf? Kornelius gibt dafür mit kindlich triumphierendem Unterton die Ursache dafür bekannt: „Und - weil wir Christen sind und es Jesus nachtun wollen” (Minute 0:01:46). Jesus selbst kommt also in Gestalt Bruder Honeckers ins Pfarrhaus. Kornelius: „… dem Tag, als mein Vater sagte, dass wir Besuch bekommen (Minute 00:01:25 Hier wird ein Kruzifix eingeblendet.) Erich Honecker und seine Frau Margot würden bei uns einziehen.” Für die, die das Motiv der Pfarrfamilie nicht verstehen können oder wollen, gibt es auch eine einfache und säkularisierte Lesart: „Weil er sehr krank und frisch operiert ist und sie kein zu Hause mehr haben.” Der Film endet auch mit dieser allgemeinen und für alle akzeptablen Werbung: „Erich Honecker ... wurde nie verurteilt, denn er war schon viel zu krank!” (01.35:40) So sieht es die Unschuld der Kinder …

Das Visite der Honeckers ist nun nicht nur wie Falladas DER UNHEIMLICHE BESUCH zu lesen, sondern deutbar als hierophantisches Geschehen. Denn die Honeckers sind Holmers Hioerophanten - und Holmers sind Honeckers Hierophanten. Der Hierophant war eine wichtige Person im Ablauf der Eleusinischen Mysterien - deren Details von den Zelebranten übrigens bei Todesstrafe geheim gehalten werden mussten. Der Religionswissenschaftler Mircea Eliade hat dazu viel Interessantes aufgeschrieben. Es geht bei den eleusinischen Mysterien - an dieser Stelle nur ganz grob anzudeuten - um Verwandlung, um den kultischen Sieg über Tod und Zeitlichkeit und um die Erlangung von Zutrittsrechten zur anderen Welt, in der und aus der man wiederkehrt. An, mit und durch die Personen der Hierophanten (Hieros - der Priester/ das Heilige und phainomai - erscheinen/Epiphanie) zeigt sich etwas, was schwer zu beschreiben ist und "nur den Wiederkehrenden im Erleben deutlich wird" (Mircea Eliade). Hegel, der die Erklärung der Welt in ein einfaches System zwingen zu können glaubte, hat vor Eleusis kapituliert und griff deshalb zum Mittel des Gedichts, um doch noch zu beschreiben, was eigentlich unbeschreiblich ist:

»Wer gar davon zu andern sprechen wollte,

Spräch’ er mit Engelzungen, fühlt der Worte Armuth

ihm graut das Heilige so klein gedacht,

durch sie so klein gemacht zu haben,

daß die Red’ ihm Sünde deucht,

und daß er bebend sich den Mund verschließt.«

(Hegel „Eleusis” Hölderlin gewidmet)



Das alte Tarot-Kartenspiel - ich weiß, in kirchlichen Kreisen steht man ihm eher mit abergläubischer Scheu ablehnend gegenüber - zeigt mit seinem fünften Arkanum die Figur eines solchen Hierophanten (Figur um roten Ornat) im Setting der eben gerade stattfindenden Begegnung mit denen, die um Einweihung und Zutritt zum innersten Zirkel der Weisheit bitten (die beiden Kahlgeschorenen jnten links und rechts). Der Hierophant also in der Mitte - links und rechts die Eintritt Begehrenden Adepten. Bei der Betrachtung dieses Bildes und des Filmes fällt auf, wie beim Eintritt der Honeckers in das Pfarrhaus und beim Ausblick aus dem Pfarrhaus immer wieder die Konstellation dieses Motivs vollzogen wird: Die sich nicht vermeiden lassende Begegnung von Novizen mit denen, die schon in die höheren Grade eingeweiht sind. Diese Einstellungen haben etwas ungemein Wirksames. Norbert Bischof hat in seinem Buch "Das Kraftfeld der Mythen. Signale aus der Zeit, in der wir die Welt erschaffen haben" darüber gearbeitet, wie Kleinkinder die Welt zu sehen beginnen, wie sie diese dann malen und damit für den Forscher die physiologischen Grundzüge unserer wahrnehmenden und Wirklichkeit gestaltenden Hirnaktivitätsstruktur deutlich werden, welche sich sozusagen als archaische Minidaramolette immerfort vollziehen, wenn wir etwas sehen, malen und denken.

Wer will, kann die verschiedenen Haus-Eintrittsbilder des Filmes und ihre wechselseitigen Situationen einfach mal länger auf sich wirken lassen (Film stoppen). Die Familie Holmer gleicht dabei dem Hierophanten auf der fünften Karte des Tarot-Spiels, wie man deutlich sehen kann. Aber auch in der umgekehrten Sichtweise nach draußen ist die Struktur erkennbar, nur - dass zwischen Margot und Erich das Kreuz ausfällt, welches in der Mitte der Familie Holmer erscheint. Diese Fehlstelle wird dafür durch die imaginäre Kugel (als Form aller Formen) ersatzweise ausgefüllt.

Das Heilige tritt bei den Holmers ein. Und für die Honeckers wird ihr Aufenthalt in dem Lobetaler Pastorat auch ein wichtiges Erlebnis gewesen sein. Wenn auch bei Margot in Chile jede Einsicht ausgeblieben sein soll - den Erich hat der alte Hauch des Heiligen in Lobetal sicher noch einmal rettend gestreift. Jener Hauch, mit dem er als Ministrant damals schon Bekanntschaft geschlossen haben dürfte. Geheimnis des Glaubens ...