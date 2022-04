Nicht im Naumburger Dom wird sie bald tagen, sondern in einem Sporthotel. Die beschlussfassende Synode unserer Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland tritt vom 27. bis 30. April 2022 zusammen. In drei Kilometer Entfernung zum Hotel erhebt sich der Naumburger Dom. Und in dem Dome warten die formvollendeten Stifterfiguren aus der Zeit des Hochmittelalters. Die werden wohl hinüberschauen zur Arena des Sporthotels, dessen Besucheradresse übrigens „Am Michaelisholz 115” lautet. Hat Bruder Zufall beim Himmel die Erlaubnis erhalten, seine Hand mit ins Spiel zu bringen? Denn die Straße des Synodenhotels erinnert uns doch sehr an jenen kürzlich in behördliche Ungnade gefallenen Pfarrer Martin Michaelis, welcher in seinem Vor- und Familiennamen zugleich den Heiligen von Tours als auch jenen Erzengel führt, welcher bekanntlich den Teufel besiegt, wie die Offenbarung (allerdings erst für irgendeine ferne Zukunft) zu vermelden weiß (Apoc 12,7). Mutige Männer sind die Martine und Michaele sowieso. Deshalb stehen sie im Heiligenkalender.

Man muss aber nicht Martin oder Michael heißen. Es gibt auch andere mutige Leute. Einer hat sich ans Herz gefasst und jenen Antrag auf der Tagesordnung der Aprilsynode platzieren lassen, dessen brisanter Inhalt die alte Novemberformel „Impfen ist Nächstenliebe” zum Gegenstand nachdenklicher Überlegungen machen könnte. Ausstaffiert mit zwei Anlagen werden viele interessierte Christinnen und Christen diesen Antrag auf der Homepage unserer Landeskirche studieren wollen. Und Vorsicht! Man wird bestürzt sein über die 41 Seiten des Hauptpapiers: „Was, wenn das stimmt?” Und - „Wehe, wenn das alles rauskommt!!” wird man ergänzen müssen. Ob die Synode die Zeit finden wird, sich der Aufgabe einer rückschauenden Neueinschätzung ihrer umstrittenen Novemberkampagne zu stellen?

Zurück zum Michaelisholz 115: Die ersten Entscheidungen der frühen Christenheit wurden zwar nicht in Sporthotels getroffen, aber Arenen waren es schon, von denen die Historiker uns in diesem Zusammenhang berichten. „Christianos ad leonem” lautete damals der Slogan der Kaiserlichen. In der Arena sollten die Christen zur Belustigung des Pöbels gegeneinander im Kampfe wie Gladiatoren antreten - oder, wenn die Gitter zu den Löwen hochgezogen wurden, als betende Jungfrauen und noch bartlose Jünglinge ihrem Glauben entweder untreu bzw. von den ausgehungerten Bestien zerrissen werden. Insofern nimmt die Landeskirche mit der Wahl des Sporthotels als Tagungsort (in dem übrigens für die Abhaltung von allerlei Trainingslagern geworben wird) eine ernste Tradition auf. Es geht um die Angemessenheit von in der Vergangenheit mehrheitlich getroffenen Entscheidung zur Corona-„Impfung”. Mindestens um eine Nachkalibrierung in Wahrhaftigkeit.

Das ist alles wieder sehr vorsichtig formuliert, denn niemand soll gekränkt werden von denen, die sich dafür Zeit nehmen, die Geschicke unserer Landeskirche in der eigenen Freizeit zu bedenken. Viel Freude also und Gelingen im schönen Naumburger Land. Möge die Gegenwart des Heiligen Geistes diejenige des Zeitgeistes dominieren dürfen. Vielleicht hilft die Aura der Weinberge und der Unstrut dabei kräftig mit - mehr als die düstere Landschaft der im Kessel gelegenen Stadt Erfurt. Und bedenket! Nietzsche schlummert nicht ferne! Der kritische Pastorensohn aus Röcken und europäische Philosoph hört alles mit, schon damals wusste er viel über trügerische Irrtümer - und jetzt wohl sogar alles! Deshalb zum guten Schluss noch ein paar Bemerkungen in seinem Stil - also mit dem Hämmerchen!

Solange der alte Gott für sich selbst die Impfangebote Karl Lauterbachs ausschlägt. Solange die schöne Naumburger Uta ihren rechten Arm weiter steinern verhüllt. Solange Reglindis, Gerburg und Dietrich die Ärmel nicht hochkrempeln, um sich den sprichwörtlich gewordenen Piecks verpassen zu lassen. Solange wird sich die Synode mit gut gemeinten Werbe-Slogans im Sinne nicht ungefährlicher Cocktailspritzen zurückhalten. Mehr, als es ihr im November gelingen durfte. Mag sie im Gegenteil nun darum werben, die damals in Gültigkeit gebrachte Formel „Impfen ist Nächstenliebe!” von den Türmen der Dome und Kathedralen zu entfernen. In ihren ausgedehnten Archiven wird sich wohl ein Plätzchen für abgetane Transparente finden lassen. Nichts soll wegkommen für den Tag der großen Rechenschaft …