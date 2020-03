Hebräer 13,12 Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heilige, draußen vor dem Tor gelitten. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. 14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. (Predigttext 29.3.2020)

Immer wenn es um Blut geht, geht es um alles … Deshalb unterschrieb der Mensch früher auch beim Teufel mit Blut. Womit Teufelspakte heutzutage unterschrieben werden, weiß ich nicht. Zur Zeit der Gebrüder Grimm jedenfalls mit Rot. Zur Erinnerung: Der Böse fordert für seine exorbitanten Leistungen (Geld, Erfolg, Sieg und Macht) die Seele dessen, der diese Zuwendungen von ihm empfängt. Also - wenn man derart mit dem eigenen Blut unterschrieb, hatte man seine Seele verspielt. Zu allen Zeiten gab es auch Leute, die die Unterschrift mit fremdem Blute leisten. Darüber ein anderes mal …

Vergessen wir also den Teufel - und wenden wir uns Jesus zu. Er unterschreibt mit seinem Blut bei Gott - und zwar für uns. Er hätte sein Blut für uns hingegeben, so heißt es. Das Zentrum der christlichen Theologie ist hier, hier pulsiert die Hauptschlagader des christlichen Glaubens. Vielleicht ist das manchen unangenehm? Ich erinnere an den Dichter Elias Canetti und sein Buch „Die Fackel im Ohr”, in dem er aus Jugenderinnerungen und von seinem Freund Friedrich erzählt. Dieser wollte ihn immer bekehren und sagte: „Élias, versuch es. Auch du kannst glauben. Du musst es nur wollen. Es ist ganz einfach. Christus ist auch für dich gestorben. … Dass (aber) jemand für mich gestorben sein könnte, hätte mich mit furchtbaren Schuldgefühlen beschwert, so als sei ich Nutznießer eines Mordes. Wenn es etwas gab, das mich von Christus ferngehalten hatte, so war es diese Vorstellung eines Opfers, ein Lebensopfer, das zwar für alle, aber auch für mich dargebracht worden war.”

Ja - auch wir haben nicht darum gebeten, dass jemand für uns stirbt und wollen kein schlechtes Gewissen wegen so einer sonderbaren Sache haben. Es ist zumeist auch eher unangenehm, wenn uns jemand aus dem Kreise der selbsternannten Frommen mit eindringlich mahnenden Worten nahe rückt: „Jesus ist auch für DICH gestorben!” Das ist peinlich, das wollen wir nicht hören. Aber die Bibel ist nicht dumm. Sie macht auch niemanden dumm - sondern im Gegenteil. Sie trägt die Klugheit von tausenden von Jahren in sich. Und deshalb ist sie für die Dummen schwer zu verstehen. Wer ist denn dumm? Ja, wir sind es - manchmal. Dummheit ist ja keine Schande, sondern eine Dumpfheit der Sinne, des Empfindens und demnach auch der Gedanken. Die große Dummheit, zu denken und zu sagen, dass man schon alles weiß und alles verstanden hat. Genau d a g e g e n predigt die Kirche, seit es sie gibt. Sie ist ein Krieg gegen solche Dummheit und ist der Versuch, dieselbe zu beenden - und in Wissen zu verwandeln. Durch Erklärung - immer und immer wieder - dass wir der Rettung bedürfen. Und zwar durch das Blut eines Gottes und durch nichts weniger als dies.

Die berühmteste Erklärung, warum das nötig war, ist wohl die von Anselm v. Canterbury aus dem 12. Jahrhundert. Sie ist zwar schon recht bald bestritten worden, was Besseres hat es aber bis heute eigentlich nicht gegeben. Die Idee Anselms war damals nicht neu, aber er hat das, worum es immer noch geht, am einleuchtendsten formuliert: Der Mensch ist definitiv seiner Verfehlungen wegen von Gott in Ewigkeit abgetrennt - und kann jene von Gott als Sündenschuld verstandene Trennung selber nicht überwinden. Dieser schwebende Schuldzustand kann nur dadurch überwunden werden, dass Gott entweder die Menschheit komplett vernichtet, indem er das Leben der Menschen zur Tilgung des Schuldkontos einfordert - oder selber ein sündloser Mensch wird und auf diese Weise quasi die abzugeltende Strafe für alle Menschen auf sich nimmt - also Schuldner und Gläubiger in seiner Person vereint und damit selber das Ganze annulliert. Genau d i e s e s geschieht durch die Menschwerdung Gottes in dem Gottmenschen Jesus Christus. Das ist der Grundgedanke - und in verschiedenen Variationen führt die christliche Theologie ihn seit vielen Jahrhunderten durch die Gärten und Wandelhallen ihrer Kultur spazieren. Es ist dieses ein sehr großer und schöner, ein erschreckender und anrührender Gedanke, der nicht 1:1 umzusetzen ist in revolutionäre Projekte - und er eignet sich auch nicht dafür, politische Programme zu schreiben, mit denen man Massen hinter sich bringen kann. Der Gedanke der Kirche als Heilsanstalt für das grundlegendste metaphysisch Problem der Menschheit (Gottesferne) ist auch nicht aus der Tagespolitik entstanden, sondern aus einer sehr langsamen, gründlichen und tiefen Überlegung darüber, wie der Mensch gut werden kann und es auch wird, - indem er nämlich gut gemacht wird, weil er selber es nicht kann. An genau dieser Stelle scheiden sich natürlich schon immer die Geister …

Der Philosoph Peter Sloterdijk spricht von drei Immunsystemen, ohne die der Mensch nicht auskommt. Das erste richtet unseren Körper immer wieder auf, so dass er sich unter dem Ansturm der von außen in ihn eindringenden vernichtenden stofflichen Keime (Bakterien und Viren) unter Umständen regenerieren kann. Das zweite ist die Kultur mit allen ihren Gesetzen und Codes, die uns ermöglichen, als Mensch unter Menschen mit Menschen trotz anderer Menschen zu leben, ohne dass wir uns dabei in endlosen Kämpfen behindern und gegenseitig zerstören - Iustitias Welt des Rechts ist gemeint. Und das dritte Immunsystem, das sei die Religion (mit der Philosophie), die einige wenige zwar immer unbeweisbar bleibende, zugleich aber gerade deshalb unabweisbare Sätze zurechtlegt, mit Hilfe derer diejenigen, welche solchen Sätzen Glauben schenken wollen, sich gegen die eigene Verzweiflung wappnen und dann - am seidenen Faden weniger heiliger Worte - die unlösbaren Fragen beantworten und den Ewigkeitstest bestehen, welcher Test und welche Fragen sich bekanntlich spätestens dann zwangsläufig einzustellen pflegen, wenn sich im Alter alles nur noch wiederholt und das Ganze überhaupt sinnlos gewesen zu sein scheint und man erkennt, dass man inzwischen zur Risikogruppe No. 1A gehört. Ein, wenn nicht sogar das! Mittel gegen die Verzweiflung an der begrenzten Existenz im Wirrwarr der Beliebigkeiten und Fehler ist das Evangelium, die frohe Botschaft vom Leben und Leiden, vom Sterben und Auferstehen Christi, dessen Geschichte wir uns betend anschmiegen und so - dem Sohn Gottes fast ununterscheidbar werdend - mit ihm verschmelzen und wenn wir wohl oft auch unser Leben nicht mit ihm haben führen können oder wollen, so doch nun endlich wegen ihm getröstet auf ein nicht aussichtsloses Sterben zugehen - getrösteter zumindest als ohne ihn. Zu dieser Partnerschaft mit Jesus gehört es, dass man so mutig ist, mit ihm hinaus zu gehen vor das Tor. In das Unbekannte, dort wird gelitten. Und dort ist auch die Rettung. Die Auferstehung findet draußen im Unbekannten statt. Nicht drinnen, wo man Bescheid zu wissen meint …