Viel Reden von sich gemacht haben in der EKMD sogenannte Erprobungsräume. Hier soll und darf >Neues< ausprobiert werden. Ist nicht der Weltraum Erprobungsraum der göttlichen Schöpfung? Gewiss, so ist es. Also sind wir hinaus geflogen bis an die Grenzen des Raumes und der Zeit. Angetrieben von einem Sinntriebwerk, das zuweilen auch mal mit Unsinn fliegen muss, wenn der Sinn knapp geworden ist, geht es mit Überlichtgeschwindigkeit voran. Vorbei an Scylla und Charyben, Kirke, Polyphem und der Insel der Phäaken sind wir eben bei den Sidoniern angekommen, haben den Yeti kennengelernt und sind selber missioniert worden - obwohl wir doch selber Missionare sein wollten. Das und vieles andere Schöne mehr finden Sie unter diesem LINK (https://www.youtube.com/channel/UCuGOwa3o8cWfv-_dmxNJB4A ) der einlädt, direkt neben Captain Cirk Platz zu nehmen und das Christentum im Spiegel erbaulicher Science Fiction neu schätzen zu lernen.