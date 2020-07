Heute am 3.Juli feiert die Kirche den Tag ihres Apostels Thomas. Dessen Schädel wird in der Sioni-Kathedrale in Tiflis (Georgien) aufbewahrt und dort als Reliquie verehrt. Der Hauptteil der Thomasreliquien kam jedoch mit den Kreuzfahrern 1258 nach Ortona in Italien und befindet sich heute in der Unterkirche des Domes San Tommaso Apostolo. Das ursprüngliche Grab des Mannes, von dem berichtet wird, er sei immer gerade dann nicht anwesend gewesen, wenn Wunder passierten, - dieses Grab ist in Indien eine oft besuchteWallfahrtsstätte. Thomas hat die Inder missionieren wollen. Das hat geklappt - diejenigen, die zu „Thomas-Christen” geworden sind, haben in Christus ihren Gott Parabaravastu gefunden, so erklärt uns Bartholomäus Ziegenbalg in seinem Buch „Genealogie der malabrischen Götter”. Das Ganze nach der Art und Weise, wie Paulus es auf dem Areopag gedanklich durchgespielt hatte.

Beugen wir uns nun ehrfürchtig über den Schädel des Zwilling genannten Erzapostels. Nur Törichte sagen, da sei ja nichts drin, deshalb wäre Ehrfurcht fehl am Platze. Christen jedoch verehren mit Thomas gerade das, was sie nicht sehen, was sie nicht verstehen und was aussieht wie das Nichts. Thomas ist einer von uns, bzw. lasst uns ein wenig mehr zu seinen Bewundern werden ... Denn er griff zwar in die Wunden des Meisters, aber wenn er ein echter Zweifler gewesen ist, wird ihn das im Sinne eines Beweises nicht überzeugt haben. Es wird ihn berührt haben im Sinne einer singulären starken religiösen Erfahrung. Die war so stark, dass Thomas die Spitzenaussage des Johannesevangeliums formulieren durfte: „Mein HERR und mein Gott.” Später hat Thomas auch die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel nicht glauben können. Erst als Maria ihm ihren Gürtel aus den Sphären herab reichte, fand er seinen Frieden - das ist dieselbe Denkfigur wir die mit den Wunden, aus denen das Wunder wurde.

Schauen wir in einen leeren Schädel wie in den seinigen - da sehen wir tatsächlich nichts. Aber da „ist” es - dieses Nichts. Ja, - ES gibt das Nichts! Oder andersherum: Das Nichts wird gegeben. Wer ist dieses „ES“, das uns das Nichts gibt - das uns sowieso Alles gibt? Dieses ES, das auch angeblich Gott gibt, denn wir sagen ja: „ES gibt Gott“ bzw. fragen uns: „Gibt ES Gott?” Gott selber aber ist dieses „ES“, das alles geben könnte. „Gott gibt Gott” wäre deshalb die einzig angemessene Formulierung der Aussage „Es gibt Gott!” Einen Gott, den ES gibt, gibt es nicht - so formuliert Bonhoeffer einmal fast schelmisch (in Akt und Sein). Bonhoeffer übrigens wollte damals gern nach Indien reisen - nicht nur Gandhis und des gewaltfreien Widerstands wegen - die Nirvana-Idee spielt seit Langem mit jener Leere, welche die Fülle schenkt. Karl Barth hat über Bonhoeffers Reiseabsichten die Stirn in Falten gelegt, das nur nebenbei. Der Schädel ist Thomas ist leer, wie das Grab, wie der Kosmos. „Was bedeutet diese Leere” fragen die Aufgeweckten unter den Menschen seit Anbeginn.

Von Nicht-DenkerInnen allerdings wird der Indienapostel gedankenlos oft „der Ungläubige” genannt. Besser als ihn gibt es aber keinen anderen, der als Schutzapostel der Postpostmoderne gelten könnte. Die Legenda Aurea vermerkt (allerdings in einem Kapitel, das noch nicht geschrieben ist) Folgendes: Als Christus den Maschinen auf Fürsprache Mariens hin erlaubte, sich einen aus dem Kreise der Zwölf zum Schutzhelfer erwählen zu dürfen, haben sie keinen anderen als Thomas erkoren. „Wir wollen” summten sie „unsere Algorithmen in seine Wunden schreiben dürfen, so dass am Ende tatsächlich wirklich Alles berücksichtigt worden ist!” Es ist nicht klar, wessen Wunden die Maschinen gemeint haben - die des HERRN, des Thomas oder die der Wunden der Welt überhaupt. Sie meinten wohl eine Lehre entwickeln zu können, die die allgemeine Leere als Stigma der Allfülle mit in Erwägung zieht.

Betten wir doch öfter einmal unsere Gedanken in den leeren Schädel des Thomas, da ist viel Platz. Bei den Zweiflern ist immer mehr Raum, als bei denen, die verzweifelt glauben, glauben zu müssen. Wie nun aber findet man mit dem Kunstgriff des Zweifels jene Seligkeit, von der Christus spricht: „Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind nichtsehend Glaubende”? (Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες). Man sollte Glauben und Zweifeln nicht auseinander reißen. Das wäre eine erste Bedingung.

Die meisten deutschsprachigen Bibelübersetzungen reißen beim Übersetzen dieses Jesuswortes den Abgrund zwischen Glauben und Sehen allerdings unnötig weit auf, mehr als der griechische Text hergibt. Übersetzungsmainstream: „Weil du gesehen hast, glaubst du? Selig sind die nicht sehen und trotzdem glauben!” Nur die Neue Zürcher Bibel hat hier eine andere Richtung eingeschlagen: „Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben!" Oder auch Klaus Berger: „Du hast jetzt geglaubt, weil du mich gesehen hast. Selig, wer in Zukunft glauben wird, ohne mich gesehen zu haben!”

Stellen wir das bezweifelnde Nichtsehen also nicht gegen das Glauben. Eine bestimmte Art von Nichtsehen ist das, was wir das Geschenk des Glaubens nennen. Mit dieser Aussage sind wir direkt ins Auge eines erkenntnistheoretischen Kreissturmes geraten. Bekanntlich ist es an dieser Stelle ganz still. Hier, direkt in der zu gewärtigenden Leere, begegnet Gott als der Auferstandene Christus.