Ohne dass wir es wollten - eine neue „Gottheit“ begann aus dem Nichts hervorzukriechen. Ungefragt streift sie umher. Ihr Kult nährt sich zugleich von unbestimmter Furcht und berechtigter Angst. Früher pflegte man Hochachtung vor dem unendlich Großen, über das hinaus Größeres nicht denkbar war. Treten nun unendlich kleine Partikel auf Schleimhäuten an die Stelle des Allerhöchsten?

Die Kirche baute tausend Jahre lang Kathedralen. Von dort aus widmete man sich der Welt des Geistes. Bei allem Respekt vor mikrobischer Gefährlichkeit: Machen wir Corona nicht zur unbewussten Gottheit des kommenden Jahres. Mit wichtigen Details unserer Denktradition hat das Virus zwar Gemeinsamkeiten: Das unendlich Große und unendlich Kleine sind beide für das bloße Auge unsichtbar. Und - die giftigen Zwerge fahren ähnlich daher, wie der HERR im Psalm 104: Er auf den Wolken des Himmels, sie in feuchten Aerosolen. Aber Gott errettet! Covid bringt Husten und Schlimmeres.

Wir wissen, dass die biblischen Engel immer „Fürchtet euch nicht” sagen. Coronas Botschaften lauten dagegen: „Fürchtet euch. Bleibt ferne. Berühret mich nicht. Bist du gewaschen? Verhülle dein Antlitz!” Sie schuf sich eine Welt, in der sie als Vernichterin von Wirtschaft, Gemeinschaft und Kultur unterwegs sein kann. Deshalb sollten wir Obacht geben, dass wir der Phobokratie ihrer Schergen nicht noch zusätzliche Altäre errichten. Die biblische Botschaft darf nicht niederknien, wo Furcht und deren große Schwester - die Angst vor behördlicher Strafe - regieren.

Darum: Segen und Gesundheit für alle und jeden! So lautet der Wunsch. Lasst uns auch im neuen Jahr zusammenstehen, jeder in seiner eigenen Kompetenz. Hilfreiche Gottheiten wurden noch nie aus dem Geiste der Furcht geboren. Allen neu-viralen Götzen in ihren Schreinen gilt es abzusagen! In nachdenklichem Schweigen mit Gebet, Fürbitte und Lied …