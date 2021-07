Heute haben wir im Gottesdienst ein wenig an den Wundergeschichten des Elia/Elischa-Sagenkranzes aus dem ersten und zweiten Königebuch genippt. Ja - Elia tat allerlei Wunder. Sein Schüler Elischa in noch spektakulärerer Weise. Darunter sind Wunder, die wir irgendwie noch für möglich halten - und solche, die wir oft gar nicht einmal kennen, weil nie darüber gepredigt worden ist. Bis auf die Öl- und Mehlvermehrung und zwei Heilungsgeschichten sind die Sondertaten der beiden Propheten nämlich nicht in den Predigtkanon aufgenommen worden. Vielleicht schämte man sich sogar über die allzu krassen Geschichten … Bei genauer Inspizierung des Perikopenmaterials aus der Elia/Elischa-Tradition spürt man, wie richtig Gerhard Schöne mit seinem Lied zu liegen scheint: „Du glaubst an keine Wunder mehr, du bist ja so erwachsen.”

Wer da jemals wirklich und prinzipiell ein Freund von Wundern sein wollte und gewesen ist, musste selber gar nicht mehr notwendigerweise real auf wunderbare Weise gerettet werden. Es „reichte“ der Glaube daran, dass es das Wunderbare tatsächlich auf höhere Weise gibt und EINER diese Wunder kennt, weil er selber das Wunder ist. Um einen selbst geht es in solchen Fällen dann gar nicht mehr - sondern eher um die Möglichkeit des "Wunders an sich", was auch immer damit gemeint sein soll. Man könnte in diesem speziellen Fall mit dem inneren Bild auf die in den Wogen schaukelnde Arche selbstgetrost in der Sintflut versinken, - wenn man dabei nur nicht jenen Mann vergisst und der in seinem Kasten geretteten Welt gewärtig bleibt - wenn man also selber untergehend auf diesen Noah schaut, wie Euripides seinen Hippolytos auf die göttliche Artemis schauen lässt. Was ist damit gemeint?

Es ist nicht abwegig, an dieser Stelle auf die im Christentum angeblich untergegangene altgriechische Religiosität hinzuweisen. Von ihr hat Walter Friedrich Otto behauptet, sie wäre durch Verschulden der Kirche aus der Religiosität der Christen getilgt worden. Man könnte den offensichtlich tatsächlich zu beklagenden Verlust aber auch anders in den Blick nehmen. Die im Folgenden kurz skizzierte Frömmigkeitsform ist im Christentum nach Hegelscher Manier nur untergegangen - und müsste deshalb dort im Christentum aufgehoben (worden) sein. Ist sie auch wieder aufzufinden? Walter Friedrich Otto (22. Juni 1874 - 23. September 1958) war Altphilologe und machte sich besonders mit Arbeiten über die Bedeutung und Nachwirkung der griechischen Religion und Mythologie verdient. Dietrich Bonhoeffer hat Ottos Buch „Die Götter Griechenlands” im Tegeler Wehruntersuchungsgefängnis durchgearbeitet und sinngemäß am 21.6.1944 geschrieben, er wolle diesen Reichtum altgriechischer Religiosität und ihrer aus der Tiefe des Daseins und seiner Stärke - nicht aber seiner Schwächen - gerne für Christus in Anspruch nehmen. Otto selbst hatte die Stärke der altgriechischen Religiosität u.a. besonders unter Hinweis auf eine Stelle aus Euripides’ Drama Hippolytos zu verdeutlichen versucht. Im gleichnamigen Drama stirbt Hippolytos, welcher Zeit seines Lebens die Göttin Artemis verehrte. Die Göttin, die er liebt - und sie ihn - erscheint kurz vor dem Tod des Jünglings. Es gibt ein kurzes Gespräch der Unsterblichen mit dem Sterblichen - dann entschließt sich die Unsterbliche, den Sterbenden zu verlassen:

Artemis:

So fahre wohl:

Verblichne nämlich will mein Auge nicht betrachten.

Der Seelen schwüler Aushauch darf es nicht entweihn -

Und leider bist du nahe diesem Augenblick.

Hippolytos:

Leb wohl auch du, o selge Jungfrau, ziehe hin.

Und löse dich aus langer Freundschaft leicht.

Fahr und leb wohl!

Die Stärke von Hopplytos liegt nach Otto und Bonhoeffer darin, dass der Unglückliche von der Göttin nicht verlangt, gerettet zu werden. Auch beschuldigt er sie nicht irgendwelcher unterlassener Hilfeleistung wegen. Es reicht dem Sterblichen, dass er die Unsterbliche kennen und sein Leben lang verehren durfte. Nun geht er traurig dahin und doch - wünscht seiner Gottheit weiteres Leben. Das reicht ihm aus - das ist sein Trost, das zeigt die Kraft. Und das ist etwas ganz anderes als Lamento und Bettelei darum, alles möge doch anders gewesen sein.

Wer wagte, so etwas in diesen Tagen der Flut zu sagen oder zu schreiben? Wissen darf man es zwar schon, aber mehr nicht. Mit Heiliger Schrift - den Texten sowohl der sogenannten Heiden als auch denen der so genannten Christen - beschreibt sich das Unmögliche selbst als die einzige Möglichkeit einer Rettungschance aus der Verzweiflung … Starb nicht auch Christus mit Hilfe in letzter Anstrengung hervorgestoßener Psalmfragmente auf den Lippen, ohne dass die Rettung dadurch „real“ wurde? Und hat ihn deshalb jemand als Ironiker oder Zyniker gescholten? Obwohl ihn die Schriftgelehrten verspotteten („Er ruft den Elia!“ Mk 15,35) gilt diese im Untergang die Bildwelt der Psalmen feiernde Haltung des Sterbenden als Vorbild für die Kirche und bringt uns Christus in seiner Stärke nahe.

Die Wundergeschichten von der Arche, von Mose im Schilfkörbchen, von Paulus vor Malta, von Jona im Fisch und vom Durchzug durch das Endmeer - wenn diese Perlen aus der Menge biblischer Berichte als überzeitliche Rettungsringe verstanden werden würden, und wir sie, wenn wir untergehen, ergriffen? Retten sie dann - ohne direkt zu helfen? Vielleicht brauchen wir die Rettung des Eigenen dann gar nicht unbedingt selber zu sehen. Wenn wir wirklich wüssten, dass in der Schrift die Rettung großartig erzählt worden und damit geschehen sein kann - im Modus einer Wahrheit, die sich ereignet, ohne sich direkt hier verwirklichen zu müssen … Vielleicht gibt es auf diese Weise doch so etwas wie die Lösung der Theodizeefrage, zumindest theoretisch - und mit großer Unzufriedenheit derer, die die Welt nur binär erklären wollen.

Tatsächlich stellt sich dieser Tage wieder eimal jene nie zu stillende Frage, wie Gott es zulassen könne, Ströme und Bäche städtevernichtend über die Ufer treten und alles Land vernichten zu lassen. Manche erinnern entsprechende Erzählungen des vorderen Orients - besonders die Sintflutgeschichte. Deren uraltes Narrativ ist längst in’s Bett säkularisierter Fassungen geleitet worden - und wird von dort aus tatsächlich auch im Sinne einer Antwort bemüht:

Anstelle des zürnenden Judengottes aus dem Alten Testament kommt nunmehr das Klima als All-Wetter-Gottheit strafend zum Zuge: „Als aber die Menschen nicht taten, was wohlgefällig galt vor dem Angesicht der großen Klima, ließ sie Zorn wider ihre Kinder entbrennen. Hieß ausgehen die Diener Braus, Regen und Flut. Da schwollen Bäche und Flüsse mächtig im Lande, Dämme und Mauern rissen, Weg und Straße wurden zerstört, Häuser und Burgen zur Beute - darum, dass die Menschenkinder nicht getan, wie es recht galt vor der großen Mutter, der zürnenden Klima, die immer und überall Odem haucht auf dem Erdkreis.”

Die Gottheit "Klima" äußert sich dabei nicht direkt selbst, sondern bedient sich der langsamen Bewusstwerdung menschlicher Schuld durch wissende und klug forschende Menschen (Propheten).

Die Frage taucht auf, ob sich eigentlich archaisches Schuld-Denken überhaupt vermeiden lässt. Lassen sich nicht höchstens nur die strafwirkenden Zentralgottheiten austauschen, ohne dass dabei die bleibende Gleichförmigkeit des Erklärungsmodells bemerkt wird? Wohin sonst und in welche Ecke des Sinns würden wir die großen Naturkatastrophen packen - all die Tsunamis, Feuersbrünste, Erdbeben, Wirbelstürme und Klimaschwankungen? Wohin, wenn nicht in den alten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, der das von Menschen vorher Vollbrachte immer mit der danach geschehenden Konsequenz strafend oder belohnend deckelt und dabei Gegenwärtiges mit dem erklärt, was vergangen ist. Wie auch immer wir auf die unterdessen längst ins Weltliche gedriftete Theodizeefrage („Warum geschieht das alles?”) antworten - Kritik an der Antwort ist auf jeden Fall sicher. Entweder man wird als Klimahysteriker, als Klimaleugner, als Gottloser oder Frömmler, als Zyniker oder Dummkopf apostrophiert. Diesen Preis zahlt jeder, der sich öffentlich unlangweilig über solche Themen auslässt.

Strafvorstellungen sind die härtesten Währungen, wenn es um letzte Fragen geht. Sie gaben in der Vergangenheit auf jeden Fall Lösungsmittel für Fragen her, die sonst ohne Antwort hätten bleiben müssen. Die Rede von Schuld und Strafe aktualisiert und lenkt zudem fast immer die Aufmerksamkeit auf den Fragenden selbst zurück. Genauso, wie die Jünger sich anlässlich des Gründonnerstagsverdikts Jesu („Einer unter euch wird mich verraten!”) jeder einzeln betroffen fragten: „Herr, bin ich’s?”

Man kann tatsächlich beobachten, wie sich seit Längerem ohne Benutzung bzw. ohne theoretischen Einsatz von erkennbaren Gottheiten trotzdem so etwas wie eine neopagan straforientierte und zugleich schöpfungsbezogene Naturreligiosität aufbaut - nur dass an die Stelle der alttestamenlichen Strafinstanz des HERRN quasi wie von selbst eine in’s Weibliche spielende Variante nach Art Erda/Gaias oder eben Klimas an den Start gegangen ist.

Irgendwann (ab wann eigentlich?) ist die wärmeinduzierte Sorge vor der Klimaerwärmung ins Religiöse umgekippt und erweckte sich dadurch aus Angst und Furcht eine überempfindliche Muttergöttin, welche der ägyptischen Nut nicht unähnlich über dem Erdkreis schwebend brütet und darin verehrt wird. Zwar gibt sie uns nicht durch kanonisch gewordene Wortoffenbarung ihre Weisung; viel schlimmer schweigt sie mit langsam schleichender Welt- bzw. Selbsterhitzung und plant die Vernichtung, ohne vorher so recht gedroht zu haben. Die Menschenkinder indessen haben damit begonnen, diese Lücke zwischen wahrnehmbarem doch wortlosem Gottheitszorn auf der einen Seite und zu erwartender Weltvernichtung auf der anderen zu interpretieren, wobei sie im Blick auf die beklagenswerten Klaster diverser Naturphänomene sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen überbieten. Und an die Stelle Heiliger Urkunden und Texte begnadeter Seher sind im Falle der Göttin Klima statistische Hochrechnungen getreten, deren unterschiedliche Prophetenschulen einander hart verklagen.

Was hilft das den Flutopfern? Was hilft es, sich in einem unentrinnbaren Schuldzusammenhang verstrickt zu mutmaßen? Was trocknet die Träne, was lindert den Schmerz, was rettet die Hoffnung doch? Der Sinn von Schuldnarrativen hat sich zwar längst noch nicht überlebt - und der Tun-Ergehens-Zusammenhang tut weiterhin einen wichtigen Dienst - genauso wie Leitplanken am Rande schnell befahrener Autobahnen. Aber was nützt es denen, die jetzt ohne Haus am Rand der Schlammlawinen stehen? Wer kann mit Erklärungen dienen? Niemand kann das, keiner wage es …

Früher konnte man in und nach Katastrophen dadurch leichter weiterleben, indem man eine Erklärung für ihr Zustandekommen fand. Die Schuld. Aber heute? Die Schuld-Erklärung brauchte damals selber auch nur den Anschein einer Wahrheit zu besitzen. Wenn man die Erklärung zu verstehen glaubte - und sei es nur bruchstückhaft - verwechselte man dieses mühsam errungene Verständnis gern mit dem, was man Wahrheit zu nennen geneigt war. Wenn man nämlich einen Schuldigen gefunden hatte - auch wenn man es sogar nur selber war - dann erschien es leichter, mit der Katastrophe fertig zu werden. Wenn dagegen es für das Schlimme überhaupt keinen Grund zu geben schien, drohte die Welt im Chaos zu versinken - und dann war irgendwie alles erlaubt. Denn es gab ja keinen Sinn …

Keinen Sinn - das halten wir Menschen fast noch schwerer aus als die eigentliche Katastrophe selbst. Wir möchten gern in irgendeinem Sinn geborgen bleiben - und nicht ins Sinnlose hinaus stürzen müssen. Ob ihre Gläubigen es wissen oder nicht - Schulderzählungen halten immer einen Sinn hoch - sie sind bis heute jene Verschwörungstheorien, auf welche man sich wohl oder übel eingelassen hat, ohne sich gegenseitig den Kniefall vor ihnen als sacrificium intellectus anzulasten. Wir sehen gegenwärtig, wie der theoretische Kern einer mutmaßlich anthropogen (mit)verursachten Klimakatastrophe wohl oder übel nur ein weiteres Derivat der alten Götterdämmerungserzählung zu sein scheint. In Stellung gebracht, um das Unerklärbare zu erklären. Denn die Angst davor ist groß, dass es keine Erklärung und keine Lösung gibt. Wir betreten eine Zeit, in der die alten Strafgottheiten in moderner Gewandung aus der Furcht vor Lösungslosigkeiten neu geboren - bzw. neu gezeugt werden. Uralte Mechanismen, mit denen die sich modern wähnenden Menschen nach Trost zu graben versuchen …