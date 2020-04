Albrecht Molterich, der das Lazarusevangelium als späte Lügenschrift verdächtigende protestierende Emeritus aus Sachsen, kannte offenbar nicht den folgenden Sermon des Kirchenvaters Gregorios Thaumaturgos aus dem 3. Jahrhundert, der das Evangelium des Lazarus erwähnt. Wie schon im vorigen Beitrag Molterich zitiert worden ist, soll mit dem Schüler des Origenes jetzt auch verfahren werden. Denn sein Sermon über das leere Grab erwähnt das Lazarusevangelium und ist in dem Apothekerbüchlein, von dem wir hier bis Ostern noch berichten werden, eingelegt gewesen:



GREGORIUS´ SERMON ÜBER DIE LEERE DES GRABES

Brüder und Schwestern, die ihr gleich mir über das Mysterium des leeren Grabes nachsinnt und euch unter Tränen vielleicht nicht fassen möget. Es ist etwas Seltsames mit der Leere des Grabes Christi, welcher die Jünger an diesem Ostermorgen ansichtig werden mussten. Denn eben diese rätselhafte Leere wird zur Fülle, wenn wir in sie einzutreten wagen und uns den kristallenen Wänden jener Grabkammer nähern, welche den schweigenden Raum umfangen durften. Es ist doch so: Wir verstehen zwar Manches von dem, was rings auf dem Erdkreise geschieht. Aber Vieles verstehen wir auch nicht. Gott verstehen wir zum Beispiel nicht. Und mich selbst verstehe ich wohl auch nicht. Dann aber ist doch Gott in mir - eben wegen dieses meines Unverständnisses „ihm gegenüber“ und zugleich „mir selbst gegenüber“. Er ist in mir und ich bin in ihm. Ihr fragt warum? Nun, - weil ich doch beides (mich und ihn) auf ebendieselbe Weise weder begreife noch verstehe.

Nur solang ich Gott also nicht begreife, sind wir beide eines. Nämlich er, der Unbegreifliche und ich, der ich mich nicht begreife. Mein Nichtbegreifen macht mich Gott nahe, und macht zugleich der Ferne Gottes mir gegenüber ein Ende. Immer eben in jenem Augenblick, in welchem wir uns nicht verstehen, werden wir Eines. Aber zugleich nur genau solange, wie wir uns fremd bleiben und uns nicht begreifen. Das ist das Wunder des leeren Raumes am Morgen des österlichen Tages. Wer es fassen kann, der fasse es. Wir setzen der Ferne ein Ende, indem wir uns scheinbar unendlich voneinander entfernen. Das ist eine sonderbare End-Fernung.

Nun lasset uns ein wenig innehalten – und dann mit unseren Gedanken langsam fortfahren. Ich verstehe auch noch etwas Anderes nicht: Das, was manche die Leere und das Nichts genannt haben, - ich kann es nicht verstehen. Auf diese Weise will mir das Nichts auf besondere Art hilfreich die essentia Gottes vorbereiten helfen, wie einen köstlichen Trank und eine wunderbare Arzenei kredenzen. Die Leere des Nichts ist deshalb mit dem Wesen Gottes zu vergleichen, weil in ihrem Rätsel kein Bild mehr ist und kein Irrtum mehr vertröstet, nur lauteres Nichts scheint. Etwa so, wie in der leeren Grabkammer des Gottessohnes am Morgen des Ostertages alle Felsenwände schweigend blieben, dem Licht der eindringenden Sonne als gleißender Spiegel ganz hingegeben herhalten durften, wie Lazarus es in seinem Evangelium dort beschrieben hat, wo er uns über den Schimmer jenes Himmels, welcher über alle Himmel hinaus ist, Zeugnis ablegte, nachdem er unter Ulmenbäumen geschlummert und aufgewacht war des Gesanges wegen, der aus der Grabeshöhle ertönte.

Lasse dich darauf ein, lieber Bruder – und gib dich dem hin, liebe Schwester! Der Schimmer dieser seltsamen Leere ist der Heiligenschein jenes Gottes, den ich erkennen wollte. Und den ich dann ahne, wenn und weil ich ihn eben nicht erkennen kann! Deshalb will ich ihn nun auch gar nicht mehr erkennen, weil mir anders sonst durch eine Erkenntnis jener Gott, der wie Nichts ist, verloren gehen würde. So freue ich mich meiner armen Ausgelehrtheit. An einem leeren Grab liegt nichts, - aber da das Nichts darinnen ist, liegt alles darin beschlossen.

Ich sehe wirklich nichts. Ich sehe allein die Begrenzung des leeren Raumes; seine schimmernden Felsenwände sind aus dem erstarrten Kristall des geschmolzenen Etwas gehauen, und dieses nur deshalb, um meinen Glauben einzuladen, sich daran zu wagen.

So ist das leere Grab also der Beweis für die Nähe des Gottes zu mir, der ich ein Nichtwissender bleiben will und deshalb ein solcher auch bin. Wahrlich, ich will diese Leere der Höhle preisen - genauso, wie die gespannte Saite den Bauch jener Laute erregt, die ihr erst den Ton schenkt, dann eine Melodie und schließlich das vergöttlichende Lied.