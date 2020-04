Nun - in dem Büchlein des Apothekers Alexeios Garotman vom Altai findet sich auch ein Brief, den offenbar jemand aus tiefer Verachtung im Hinblick auf das Lazarus-Evangelium geschrieben hat, das hier in Auszügen bis Ostern Tag für Tag dargeboten werden wird. Dieser Brief ist vorn im Umschlag eingelegt und gibt Auskunft darüber, dass das Lazarus-Evangelium hier und da wohl doch bekannt gewesen sein muss. Der Brief zeigt die entrüstete Reaktion eines emeritierten sächsischen Pastors.

EIN WAHRES LÜGENEVANGELIUM

An den Herrn Superintendenten in Meißen. Unseren Dank zuvor. Solange ich nicht jene achtunddreißig angeblich aus Väterzeiten stammenden Blätter in ihrem griechischen Original auf meinen eigenen alten Händen gewogen und ihren beißenden Staub in meiner Nase gerochen habe, kann und will ich nicht glauben, dass es dieses Pseudo-Evangelium (noch dazu des Lazarus!) jemals wirklich gegeben haben soll.

Mir scheint es eher nur ein übles Machwerk, eine billige Nachahmung, sogar Verhohnepapelung unseres evangelischen Glaubens nicht nur zu sein, sondern ausdrücklich sogar sein zu wollen! Hier hat sich jemand in der Imitation eines seiner Meinung nach angeblich gehobenen Sprachstils geübt. Und man wird sagen müssen: Er hätte noch sehr lange weiter üben sollen! Ein paar Hebraismen und hymnenähnliche Einsprengsel machen noch keinen guten Text. Geradezu lächerlich muten die beiden Traumerzählungen von Andreas und seinem sonderbaren Meister an. Hier misslingt es dem Pseudautor (Thomas alias Lazarus) gründlich, den einmal begonnenen archaisierenden Stil durchzuhalten. Dafür stürzt das Geschreibsel in langweilig herumschweifende Passagen ab, die den elenden Schwätzer verraten, der die Aufmerksamkeit betrogener Leser auf sich ziehen will, wie wir es von den Papisten her seit Langem kennen. Ist der Text fraglos sonst recht dicht gehalten und arbeitet er auch hie und da mit biblischen Bildern, zeigt sich doch sehr genau an den beiden „Traum-Stellen“ des Pseudo-Lazarus, dass es eben kein altes Lazarusevangelium gibt, sondern nur einen neuen (und obendrein noch schlechten) Geschichtenerfinder. Wahrscheinlich irgendwo gegen Preußen hin - wo man ins Antike so verliebt tut und deshalb mit unerhörter Dreistigkeit ans Erfinden von Perikopen ging. Welche Anmaßung, in ein vermeintliches Traumleben Jesu und des unglücklichen Lazarus hineinschauen zu wollen. Nicht ganz zu Unrecht hat wohl der Verfasser der biblischen Apokalypse im achtzehnten Vers des letzten Kapitels seines Offenbarungsbuches davor gewarnt, den inspirierten Worten der Heiligen Schrift etwas Neues hinzuzufügen. Der Mann hätte noch deutlicher werden und noch schärfer die Rute herzeigen sollen! Als ob er geahnt hätte, dass nicht nur in der unmittelbar auf ihn kommenden Zeit immer wieder Leute sich aufwerfen könnten, eigene Evangelien zu ersinnen, sondern am Ende der Zeiten und als Krönung der Blasphemie zusätzlich ein Preuße daher gelaufen käme, welcher glauben machen will, der Gottessohn habe neben aller Klarheit unnützerweise auch noch durch die Blume zu uns sprechen wollen.

Albrecht Molterich (pastor emeritus in Prätzschwitz saxoniae - gegeben am 24. April 1813)