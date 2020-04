Du aber, Zeus, gebietender Vater am bläulichen Äther,

hattest sie unten beim Orkus verschlossen in finsterem Kerker.

Jene Titanen, die grausam gefrevelt an göttlicher Ordnung,

Schergen des schwärzlichen Abgrunds, du verbanntest die Schar -

ewig sollte die Fessel sie binden. Ewig schmettert die Strafe sie nieder.

Immer sollten sie bleiben an unzugänglichem Orte.

Da sprachen die Hekatoncheiren listig zu den Zyklopen:

„Wenn nicht wir Riesen vermögen, die Mauern der Götter zu brechen,

sollen uns dienende Spitzel kriechen durch Spalten und Ritzen!“

So wühlten die tückischen Feinde und sannen auf listige Ränke -

dass sie sich täten vermischen heimlich auf schlüpfrigem Lager

und zeugten sich helfende Zwerge, zu fliehen aus dem Gefängnis:

Nanos und Virus, Partikel und Mikros - unheimlich winzig -

erwuchsen der schleimiger Lache - lachten dir, Zeus, ins Gesichte.

Angestachelt von Kronos warfen sich mit ins Gemetzel

Koios, Kreios und Atlas, Iapetos auch und Mimas.

Sie hatten sich Antlitz und Körper tückisch und feige verkleinert -

niemand gewahrte den argen Betrug mit einfachem Auge -

siehe, sie stürmten das Feld und schwangen sich hoch in die Sättel,

Flughundvampire und Fledermäuse dienten willig als Rosse,

Ratten und Marder, entartete Katzen mit zwiefachem Schädel

gewannen alsbald die Städte fleißig schaffender Menschen.

Da war nun die Not und das schreckliche Sterben begann zu geschehen.

Harmlos schien’s erst - doch schnell schoss die Zahl in die Höhe:

Kranke und Sieche traf es zuerst, dann Alte und Arme.

Lang war die Schlange der Menschen, die um Hülfe anstanden,

doch konnte, selber zum Opfer geworden, nimmer helfen der Arzt.

Mit einem bänglichen Husten deutet die Plage sich an.

Darauf greift dich das Fieber, heißer wirst du und weiter

steigt auf Celsius Scala höher des Quecksilbers Schein,

schließlich spritzt erhitzt das Metall oben aus dem Thermometer.

Alle Speisen, die man genossen, entfallen dem Darme -

unverdaut in die Schüssel, Jammer und Klage sind groß -

wer soll es bezahlen. Wer hat soviel Geld in dem Beutel?

Verkümmern tuet der Leib, Durst unlöschbar wird brennend.

Luft willst du schöpfen? Wie denn! Weil, es weigert die Lunge

dir den Dienst, den sie treulich über Jahrzehnte versehen.

Wenn du rennst auf die Straße, Hilfe und Rettung zu suchen

lachet dort nur der Unhold Flughund versprüht seinen Geifer:

Nanos und Viruspartikelchen, Minni und Mikros - unsichtbar klein.

Dass das Unheil man dämpfe, ward zu Staate gegangen,

Taktik ersonnen die Weisen und Strategie die Berater.

Allüberall in den Landen trommelt und brüllet der Herold,

was noch erlaubt und was nun strenge verboten seit eben.

Masken muss der Bürger über die Nase sich ziehen,

dass im Falle der Krankheit, er nicht andre gefährde

und womöglich sein Atem Unheil wirkend versehre.

Aber das ist nicht alles. Eingeschlossen im Hause

muss man elendig harren, bis das Ganze vorüber.

Niemand, wenn man nicht Strafe und empfindlichste Buße

will am Leibe erspüren, darf ab heut auf den Sportplatz -

nicht ins Kino, Theater oder die Wirtschaft zum Speisen.

Darf nicht feiern in fröhlich ausgelassener Runde,

nicht verehren den gütigen Gott mit Liedern und Singsang.

Ach, wär dieses ein Bild nur, wie des Pharaos Träume -

Joseph komme, zu führen uns durch diese Geschäume .

