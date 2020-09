Christus im Olymp? Wer das Museum der bildenden Künste in Leipzig besucht, steht erstaunt vor Max Klingers Monumentalgemälde „Christus im Olymp“. So kannten Christen den Meister bisher noch nicht! Nachdenklich geht man in das Bild hinein und scheut sich seinen Platz zwischen den nackten Göttern zu suchen – zumindest zaudert man und ist irritiert ...

Christus im Olymp? Wenn wir ihm nach dorthin folgen wollten, würden wir dann nicht auch in bedenkliche Nähe zu Zeus und Hera geraten? Oder ist das Leipziger Bild nur ein Gag, - eine christologische Grille? Warum aber eigentlich sollte Christus, zumindest in unserer Phantasie, nicht auch im Olymp gewesen sein? Wenn der Gottessohn, wie uns aus 1.Petrus 3,19 bekannt ist, im Hades den Geistern predigte, dann ist theoretisch nichts dagegen einzuwenden, daß er auch den Seligen auf dem Idagebirge die frohe Botschaft nahe gebracht haben könnte. Davon berichtet ein Teil der neutestamentlichen Schriften, man möchte annehmen, wie auch das Empyreum, - jener selige Ort - sagen wir einmal: irgendwie „existieren“ darf. Davon allerdings berichten kanonische Schriftengruppe nicht viel. Es gibt nach neutestamentlichem Schriftzeugnis nur ein sogenanntes „Beim-HERRN-Sein“. Ein entsprechender „Ort“ dafür ist nicht sosehr Raum für olympischen Seligkeiten; es wird nur eine verschwommene (ethische) Sphäre intendiert, in der man mit Christus gemeinsam/zusammen ist.

Wo tun wir also Klingers großes Gemälde hin, das ja kein kleines Aquarell ist, sondern viel Platz einfordert. Steht man davor, entwickelt es jenen eigentümlich Sog, den sechsunddreißig Quadratmeter Bild eben erzeugen. Vielleicht erfreut Klingers Gemälde manchen als variable Skizze zu einem alten Thema: „Die Versammlung der Gotteskinder“2 . Hier wäre dieses Mal der Satan nicht dabei, sondern Christus selbst unter den Versammelten. Zeus und der goldene Ankömmling würden etwa, wie Gott in Goethes Faust mit Mephisto, ein paar Worte wechseln: „Sahst du den Faust? / Den Doktor?/ Meinen Knecht!“ oder eben etwas anderes. Aber eine Reise auf die Erde wäre danach fällig – die Wette gilt.

Für viele Zeitgenossen sind sowohl Hades als auch Olymp nichts anderes als schönschillernde Seifenblasen. Solche Gebilde zerplatzen mit leisem Geräusch, sobald sie berührt werden. Man schaut ihrem bunten Schweben zwar fasziniert nach, aber trotz aller Aufmerksamkeit scheinen sie keine eigene Wirklichkeit zu besitzen. Obwohl wir die Seifenblasen zwar mit unserem eigenen Atem erfüllten und sie auf diese Weise wie kleine Schöpfungen auf kurze Reisen schicken, ist ihre Wahrheit (der aus Luft bestehende menschlich eigene warme Lebensatem) eitel und Haschen nach Wind. Es schwebt und zerplatzt. Macht nichts, wir schaffen Neues. Es ist eine schöne Beschäftigung, der wir uns ein ganzes Leben lang gern hingeben - etwas Schönem.

Zahlreich sind inzwischen die verschiedenen religiösen Bilderwelten, die auf diese oder ähnliche Art entstanden sind und sich immer wieder erneuern. So gibt es auch eine typisch christlich-religiöse Bilderwelt mit ihrer eigenen und seit langem relativ fest umrissenen und bestimmten Gestalt. Sie hat, wie fast alles, einen Kern und eine Peripherie; letztere reicht weit hinaus bis ins Heterodoxe und Absurde.

Zum Kernbereich der christlichen Bilderwelt gehört ein Besuch Christi bei den griechischen Göttern nicht. Götter, lautet ein Beschluss, gibt es nicht wirklich. Ja, mehr noch: Darf es nicht geben! Höchstens dem Satan als Gegenspieler Gottes gesteht man einen defizienten Ausnahmestatus zu - ihm wird die große finstere Nische im Gedankengefüge der Ontologie zuerkannt. Solcher Denkart zufolge wäre dann alles das, was göttlich aber nicht Gott selbst ist, von diesem Schwefelbruder oder aus dem Bereich seiner Nische genommen. bzw. zumindest bewußter oder unbewußter Irrtum. Zwangsläufig der Unterwelt zugerechnet, welche immer Verursacherin dessen war, was je zu überwinden ist.

Es gibt keine positive Tradition christlicher Freude über einen Ort der Seligen, wo wir die griechischen Göttinnen mit den Göttern unbekleidet oder nackt tafelnd antreffen würden und Christus mitten unter ihnen wäre, wie man es auf dem Bilde Klingers in Leipzig sehen kann. Zumindest gibt es in der seriösen Tradition eines uns bekannten, dogmatisch unverfänglichen – also gemäßigten Christentums, „Christus als Olympier“ nicht.

„Christus im Olymp“ von Max Klinger ist also kein orthodoxes Thema. Dazu paßt, daß – vielleicht um die heterodoxe Aussage des symbolistischen Riesenbildes sicherheitshalber „christlich zu taufen“ - man bisher auch annehmen wollte, Klinger habe sein Bild unbedingt nur so verstehen wollen, daß der HERR (Christus) gewiß zu einem einzigen Zwecke im Olymp erschienen sei: Um nämlich hier endlich und durch den Akt einer im Verbund mit den ihn begleitenden vier Kardinaltugenden (die vier Frauen mit dem Kreuz) durchgeführten Palastrevolution die Herrschaft von Zeus, dem Göttervater, auf immer fort und in die eigene Hand zu nehmen.

Was freilich mit den Göttern danach geschähe, wäre zusätzlich zu klären: Sie könnten entweder zu Engeln degradiert oder befördert werden, je nachdem. Einen solchen Gedankengang wagt P.Sloterdijks Trilogie „Sphären“ – dort geht es um die Konstruktion von wirklichen und geistig wirklichen Innenräumen, in denen wir uns finden, - einzeln und zusammen mit anderen. Demnach müsste der Hades geöffnet werden, damit die Schatten gleichberechtigt an den olympischen Freuden aller mit allen gleichermaßen Teilhabe erlebten. Oder aber (auch diese fatale Denkfigur ist bekannt) ein großes Gericht trennte die moralisch Guten von den Unguten unter den Göttern - und ihnen allen würde dann der verdiente Lohn der Verdammten ausgeteilt.

Wie dem auch sei: Gott jedenfalls ist auf dem Bild nicht tot. Im Gegenteil - es wimmelt nur so von seinen Spiegelbildern. Ein Gott im komplizierten Sinne der Dreifaltigkeit ist nicht zu entdecken. Und auch die rätselhafte Moira als Abschattung der monotheistischer Allmachtsidee ist nicht auffindbar. Nein, - die bunte Welt der Antike, oder dessen, wovon man meinte, daß es die Antike gewesen sei (also dasjenige, was Griechenverehrer als antik schätzen mochten), tritt auf märchenhafte Weise frisch und frei hervor - und wird von Klinger mit etwas Fremdem konfrontiert. Wir können dieses Fremde gern die „christliche Botschaft“ nennen. Denn genau diese Begegnung zwischen den Göttern und dem blonden Nazarener Christus ist das Reizvolle am Riesenbild, das der Leipziger gegen Ende des 19.Jahrhunderts gemalt hat, - hauptsächlich übrigens in Rom. Rom forderte auch von dem Leipziger seinen Preis ...

Einem Altargemälde gleich, zumindest aber als ein theologisches Programmbild zum Thema „Antike und Christentum“, wir dein nach wie vor offenes Thema illustruiert. So etwa, wie auch Bonhoeffer es in seinen Aufzeichnungen aus der Haft zur Sprache brachte (Widerstand und Ergebung Brief an E.Bethge vom 21.6.1944). Der bekannte „Unbekannte Gott“ aus Acta 17.23 scheint sich hier wie Paulus auf dem Areopag erklären zu wollen, - aber dieses geschieht nicht nur vor ein paar Philosophen, sondern vor dem Forum aller seiner ihm lange bekannten „Brüdern und Schwestern“. Wie immer gilt auch hier: Man betrachte das Bild - und mache sich seine eigenen Gedanken darüber. Zu solcher Selbstunterhaltung einige Informationen zu geben ist der Sinn dieses kleinen Aufsatzes.

Man wird nicht mehr herausfinden, was der Künstler hat sagen wollen. Er hat malen wollen. Das „Sagen“ geschieht nacheinander und unterliegt dem Nachteil eines zeitlichen Ablaufs. Das Gemälde dagegen erschafft einen Raum, in dem durch das Auge alles, was wirkt, gleichzeitig erfasst wird. Es ist unnötig, Sinnfragen nach Bildern verbissen und zu ernsthaft stellen zu wollen, - wenn es auch für den ehrgeizige Kunsthistoriker interessant sein mag, nach Hinweisen in Aufzeichnungen des Malers zu suchen. Jene Frage: „Was hat der Künstler damit sagen wollen?“ ist bekanntlich, obwohl immer wieder gutmütig gestellt, zugleich auch recht naiv. Ihr liegt zu Grunde eine Auffassung von Kunst mit mehr oder weniger Programmcharakter. Kunst als Aufklärung, Kunst als Waffe usw.

Der Künstler der Moderne stellt seine Bilder aber nicht, wenn er wirklich ein Künstler ist, unter die Fuchtel einer theoretischen Aussage, noch weniger unter die dogmatische Formulierung einer Kirche. Mit „Christus im Olymp“ werden wir in eine Zeit und in einen Raum geführt, die beide imaginär sind – so wie auch ihr Inhalt, welcher Zeit und Raum zu dem macht, was sie sein sollen: Ein duales Gefilde der Ewigkeit mit ihrem Olymp und dessen räumlichem aber nicht sichtbarem Fundament, dem Hades (Aides – das Nichtsichtbare) und einer Menschenwelt dazwischen.

Klinger malt in und für eine Zeit, die bewußt einer ästhetischen Renaissance verfallen sein wollte und dabei noch jenen geistigen Bereich abzuschreiten vermochte, der Jahrhunderte zuvor schon bereitet worden war. Die bildungsbürgerliche Welt der Gymnasien und die Kunst hatten längst schon ein griechenverliebtes Milieu geschaffen, in dem man sich wohl fühlte und aus dem die Welt der Künste wie aus einem nie versiegenden Brunnen immerzu schöpfte. Es ist sowohl die Zeit Winckelmanns und Schliemanns, die Welt der Oper und Bühnenweihefestspiele – und, das ist das Wichtigste, - es war überhaupt die Welt des in und zu Schönheit verharren (darauf reimt sich erstarren) wollenden menschlichen Schicksals – oder seines Anscheins, was sich nun auch alles in Klingers Bild vor uns auftürmen will.

Wir werden in eine Phantasiewelt geführt, die es historisch, oder so, wie Homer von ihr berichtet hat, beweiskräftig nie gegeben haben mag. Aber um so mehr wirkte sie in der ewig schaffenden und Heimat gebenden Phantasie großer Gestalter wirkträchtig fort. Wirkte genauso, wie die Welt Golgathas, des Gartens Gethsemane und anderer Mysterienorte, die auf die phantasievolle Ausschmückung und den Prozeß der sich daran anschließenden je eigenen Ver-Andächtigung nicht verzichten können, ohne sofort vergessen und ungültig zu werden.

Das trifft besonders zu auf jene vibrierend quasierotische Sphäre der Italien- und Griechenlandsehnsucht, der spätestens zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert viele wie die Motten dem Licht gefolgt sind, mit dem Anspruch, die elitäre Gemeinde weniger zu Besonderem Herausgerufenen zu sein. „Eine kleine Schar zieht stille Bahnen, / stolz entfernt vom wirkenden Getriebe, / und als Losung steht auf ihren Fahnen: / Hellas, ewig unsere Liebe!“ dichtet Stefan George so schön und zugleich so problematisch ... Freilich fällt das Urteil über Klinger als Künstler nicht überall gut aus: „Vollends gescheitert ist die für ihre Zeit so bedeutungsvolle, uns heute nicht nur fremde, sondern auch unzeitgemäß erscheinende Kunst von Max Klinger. Auch er sucht nach symbolischen Gedankenerregungen. ... Er mystiziert nicht das Triviale, sondern banalisiert das Mystische“ Richard Hamann: Geschichte der Kunst Band VI ; S.853f )

Der Olymp mit dem Hades und der Menschenwelt, in der sich jeder einzelne mit einem zwar kleinen aber eben dem eigenen Schicksal plagen muß und dabei unter der Gewalt, der Gunst bzw. Verwerfung der Götter steht, ist ein großes Thema. Die historisch und baugeschichtlich interessante und reale mediterrane Landschaft, welche von Touristenscharen urlaubs- oder bildungshalber bepilgert wird, steht den erwähnten heiligen Orten aus der Geographie Palästinas nicht nach. Die Phantasie der gläubigen Christen und der Kunstbegeisterten holt sich in beiden Gegenden frische Nahrung. Wird doch sowohl hier als auch dort vom menschlichen Leben, dem Sterben, der Geburtlichkeit, der Sterblichkeit und dem Verwandeltwerden erzählt. Und bald beginnen die Personen der einen Landschaft in die der jeweils anderen einzuwandern ohne aus der anderen je ausgewandert zu sein.

Wenn wir die Brisanz des Klingerbildes recht ermessen wollen, dann müssen wir uns zuerst seiner Mitte zuwenden. Die Figuren dieser Mitte sind erstens Christus im goldenen Gewand, zweitens Psyche, die nackte Seele, die die Hand Christi ergreift, weiterhin drittens deren Gatte (und zugleich Sohn der Göttin Aphrodite/Venus) namens Eros/Amor alias Cupido, und schließlich als vierter naht sich diesen dreien der Zeussohn Dionysos/Bacchus mit dem Glase in der Hand. Inmitten der so entstandenen Vierer-Szene schwebt dieses Gefäß - quasi als fünftes Element - als ein mit irgendetwas gefüllter Gralskelch.

Es ist wichtig, sich der Geschichte zu erinnern, die Apuleius von Eros/Amor und Psyche (der Seele) erzählt. Die einfühlende Kenntnis dieser schrecklich-schönen Begebenheit (welche für viele nachfolgende Geschichten und Märchen zur Ideengeberin wurde) ist auch für das inhaltliche „Funktionieren“ des Klingerbildes von Wichtigkeit. Denn im Bild ist an der Gestalt der Psyche (der Seele) alles Übrige festgemacht.

Das Bild wird an Hand der in Gestalt einer Büßerin knienden Psyche zum soteriologischen Programmgemälde, - und das hat Auswirkungen, welche sich mancher Beurteilung als künstlerische Schwäche des Gemäldes äußert. Zugleich aber stoßen wir auf einen interessanten theologisch-philosophischen Topos. Eine eigentlich schon Erlöste bittet um Erlösung von ihrer olympischen Erlöstheit. Im Folgenden muss die Geschichte von Amor und Psyche kurz erzählt werden. Dabei streifen wir nebenbei das Problem der sogenannten „Göttermacht“ im griechischen Pantheon, die ja keine einheitliche, sondern eine geteilte und in sich auch widersprüchliche ist. Wir werden ebenfalls sehen, daß Klinger in seinem Bild einen besonderen Blickwinkel dafür eröffnet, wie dieses Machtproblem sich selbst erledigt (durch Verzicht). Die Unsterblichkeit wird nicht mehr als erstrebenswertes Gut betrachtet, das sei an dieser Stelle schon verraten. Christus erlöst also sogar die Götter, - nicht nur die Menschen und die Hadesbewohner.

Aphrodite ist die Göttin der Liebe und der Schönheit. Ihre Kraft ist zusätzlich darin begründet, daß sie nicht Tochter oder Schwester des Zeus ist, sondern noch aus der alten Vorwelt der Titanen stammt, - entstanden aus dem zeugenden Fleisch des Himmels in der Bewegung des ewigen Ozeans. Sie ist so etwas wie Zeus ́ Tante.

Eingeschworene Monotheisten sollten an dieser Stelle ihren abgeklärten heimlichen Triumph unterdrücken. Alle Fragen nach einer guten und gerechten Allmacht ergeben ja zusammengenommen jenen großen Brocken, den auch die Trinitätslehre bis heute nicht recht verdauen kann. vgl.: Andreas Benk: Gott ist nicht gut und nicht gerecht. Zum Gottesbild der Gegenwart. Düsseldorf/Patmos 2008

Wir sehen also Aphrodite - die Schaumgeborene - auf Klingers Bild als eine der beiden nackten blonden Frauen, welche zusammen mit der schwarzhaarigen Hera (der Schwester und Gattin des Zeus) jene Dreiergruppe bilden, die in einem gewissen Kontrast zu den vier kreuztragenden bekleideten Frauengestalten (Kardinaltugenden) ein ganzes Viertel des Zentralbildes ausmachen.

Aphrodite wird immer und überall auf der Erde von den Menschen verherrlicht und mit Opfergaben als Zeichen der Verehrung bedacht.

Da wird eines Tages irgendwo auf der Erde ein Mädchen geboren. In der betreffenden Familie gibt es bereits zwei Töchter. Das neugeborene Mädchen (es wird von seinen Eltern „Psyche“ gerufen) kommt als Dritte dazu - und während die beiden Erstgeborenen von minderwertigem Charakter und begrenzter Schönheit sind (wie sich im Laufe der Geschichte immer mehr herausstellt), ist Psyche das ganze Gegenteil. Sie wächst heran, - und die Menschen verehren das Menschenkind Psyche bald mehr als die Göttin Aphrodite/Venus, deren Schönheit in dem Menschenkind Psyche zweifellos erscheint – die Menschen huldigen schließlich nur noch dem schönen Menschenkind und nicht mehr der alle Schönheit verleihenden Göttin. (So berichtet es Apuleius: Der goldene Esel. 160/170 n-Chr.)

Es kommt dadurch zum Konflikt zwischen Aphrodite und Psyche. Das Urbild der Schönheit (um mit Platon zu spekulieren) – die Göttin Aphrodite selber wird von ihrer eigenen Verwirklichung in einem Menschenkind (Psyche) insofern übertroffen, als daß die Menschen nunmehr das im Mädchen erschienene Göttliche mehr verehren als das Göttliche selbst (also die Menschin mehr mögen als das Prinzip der Göttin).

Was passiert? Das Göttliche nimmt es dem Menschlichen übel, daß es (das Göttliche selber) als Göttliches in ihm (dem Menschlichen) erscheint.

Während noch Narcissos, als er sein Spiegelbild im Wasser entdeckte, dieses liebte und umarmen wollte - und auf diese Weise in den Wellen (in die er zwangsläufig stürzt) den Tod findet, nimmt es Aphrodite, ähnlich der Königin im Märchen vom Schneewittchen, ihrem „Spiegel“ (der Psyche) bitterübel, daß dieser Spiegel die realisierte Wahrheit als Spiegelbild der Bildgeberin zeigt.

Die Konkurrentin (Psyche) ist zwar nur ein von der Urform (Aphrodite) abgezogenes Eidolon oder Bildnis. Trotzdem müssen wir sehen, wie auch Götter irren können oder es sogar wollen, - bzw. wie sie nicht ganz vertraut zu sein scheinen mit den Grundgegebenheiten des Platonismus und seiner Erkenntnistheorie.

Freilich hat sich die Menschheit tatsächlich dadurch von der Göttin einigermaßen selbständig gemacht, als ja die Menschen nun die Menschin verehren - und deren Herkunft aus der Göttin wahrscheinlich einfach vergessen haben oder sogar vergessen wollten. Ähnliche Ereignisfiguren führen andernorts zur ähnlichen Bestrafungsfeldzügen durch göttliche Ahndung. Wir kennen auch aus der Theologie Vergleichbares und müssen nur an das erste Gebot denken, das die Verehrung der Geschöpfe des schaffenden Gottes als gefährlichen Sakrileg benennt, - und dieses, obwohl in den geschaffenen Geschöpfen sich nichts anderes als der schaffende Schöpfer selbst betätigte. Die Verwechslung zwischen beidem mag gar nicht böse gemeint sein - und liegt eigentlich nahe. Wie auch der militant betonte Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf ein geistesgeschichtliches Spätphänomen ist – und nur durch mühsame Gedankenvorgänge und gemäß jenem dem Erleben fremden Bewegungsprinzip (nämlich der sich ins Denken langsam einschleifenden metaphysischen Logik) möglich wurde. Wie dem auch sei, der Zorn der Göttin ist jedenfalls groß.

Aphrodite zürnt also Psychen, obwohl diese „gar nichts dafür kann“, daß sie so schön ist. Aphrodite beschließt, Psyche hart abzustrafen und zieht ihren Sohn Eros/Amor mit in das Strafgeschehen hinein. Sie fordert nämlich von dem geflügelten Bogenschießer, daß er seinen Pfeil auf den armseligsten und verachtetsten Mann abschießt, um dadurch das so getroffene Scheusal mit der armen Psyche ehelich zu verfesseln.

Der Pfeil gilt dabei als liebewirkendes Medium und wird ungeachtet der seit damals vergangenen Zeitalter als privates Logo auch heute noch von pubertierenden Knaben mit komplizierten Mehrzwecktools in Herzen und den eigenen Namensinitialien auf Baumstämme geschnitten, in welchen die verliebten Zeichen noch Jahrzehnte mitwachsen (müssen), auch wenn die Besitzer der Buchstaben sich schon getrennt und inzwischen neu liiert haben.

Amor pflegt Menschen dadurch zu verbinden, daß er sie mit solchen Pfeilen beschießt, die tief steckenbleiben und dadurch den Menschen zur Liebe zwingen. Amorgewirkte Liebe ist also nicht ganz frei, sondern dem Zwang und dem Verhängnis unterworfen. Das müssen wir uns merken. So also der Plan Aphroditens! Was aber geschieht stattdessen? Eros/Amor ritzt sich selbst mit einem seiner Pfeile. Die abzustrafende Mädchenseele Psyches weiß nichts von der Ritzerei des Liebesgottes, - ihr wird stattdessen ein von Aphrodite zugedachte Schicksal als grausamer Orakelspruch verkündet: Demnach sei sie (Psyche) dem schrecklichsten Manne zu verehelichen und ihm auf ewig verfallen! Zu bestimmter Zeit und an bestimmtem Ort würde sie diesem Ungeheuer geopfert werden. Um das Urteil zu vollstrecken wird Psyche vom Wind zum Ort ihrer zukünftigen Ehe-Qual fortgetragen.

Sie landet irgendwo auf festem Boden, - doch nicht im Bett eines fressenden Wüstlings, sondern in einer prächtigen Schloßanlage, wo alles nach ihrem Willen geht, - Speise und Trank in Hülle und Fülle und genügend Dienerinnen dazu vorhanden. Nachts schläft Psyche mit einem Unbekannten auf weichem Lager, man unterhält sich gut und tut dies und das. Nur (und das ist der Haken): Psyche darf ihren Eros (kein anderer nämlich findet sich nachts im Schlosse regelmäßig bei ihr ein) - nicht sehen. Sähe sie ihn doch, wäre das Glück dahin. So lautet die ständige Warnung Eros ́, der seinerseits Psyche nun lieben muß, weil er sich mit dem eigenen Pfeil dazu zwang. Wir sehen ihn auf Klingers Bild entrüstet darüber, als ein anderer kommt, - der Christus.

„Schwestern“

Die Handlung läuft nun schnell dorthin, wo sie ankommen muß: Psyche möchte unbedingt ihre Schwestern wieder treffen – das Heimweh plagt die Seele. Eros jedoch warnt. Sie aber will doch – und immer mehr und unbedingt. Die Schwestern dürfen also zu Gast kommen. Sie neiden ihrer kleinen Psyche den Wohlstand natürlich! Und bringen schließlich Psyche soweit, den Eros nachts d o c h (trotz des Verbotes!) heimlich zu betrachten und auszuforschen, ob der Unbekannte nicht vielleicht ein Ungeheuer sei.

Mit Hilfe einer Öllampe (es ist Nacht) schaut Psyche ihren liebenden Mitbewohner im Schlosse an. Wie schön ist er im Schlaf! Hingerissen beugt sie sich über ihn – da versprüht der Daimon der Lampe einen heißen Tropfen Öl. Der Tropfen fällt auf Eros Schulter und verbrennt ihn. Er erwacht vom Schmerz geplagt. Er sieht, daß sie ihn sieht – und entflieht, wie angekündigt. Psyche ist natürlich von dem Sohn Aphroditens schon längst schwanger.

Als werdende Mutter will sie sich ihrer großen Konkurrentin Aphrodite, der zukünftigen Großmutter des Kindes, erklären und dieselbe um Versöhnung bitten. Sie macht sich auf, Eros zu suchen und kommt dabei zu Aphrodite, von der sie hart gepeinigt wird. Götter sind nicht immer leicht zu besänftigen ... Psyche leidet. Sie fleht andere Göttinnen an, ihr helfen zu wollen Eros wiederzubekommen, welcher inzwischen seine Brandwunde kurieren läßt. Diese angeflehten Göttinnen sind Hera/Juno, die Gattin Zeus ́ (auf Klingers Bild die Brünette mit dem Ring) und Demeter/Ceres, die andere der beiden Blondinen.

Apuleius berichtet, wie die gebetenen Göttinnen Psyche zwar gut verstehen, - ihr zu helfen wagen sie aber nicht. Zu groß ist die Autorität Aphrodites, welche Psyche nun schwerste Aufgaben verpaßt, bei deren Lösung jeder von uns unweigerlich draufgegangen wäre – eine der Aufgaben sendet die Unselige sogar in den Hades hinunter, um dort ein Büchschen Schönheit von Persephoneia/Proserpina (für Aphrodite!) zu holen. Psyche besteht alle Aufgaben mit der Hilfe der Tiere, der Elemente und sogar eines Gebäudes – so überzeugend ist ihre Schönheit, welcher (nicht immer ist es so!) ein gutes Herz mitgegeben ist. Nach den gelösten Aufgaben gelangt Psyche schließlich in den Olymp. - Aber Aphrodite weigert sich immer noch, ihren unsterblichen Sohn Eros einem sterblichen Flittchen (so drückt sie sich aus) zu überlassen. Deshalb, und weil von Eros gebeten, wandelt Zeus kurzerhand Psychens sterbliche Natur in eine unsterbliche um. Nun sind Eros und Psyche also wieder (und sogar standesgemäß) vereint und auf problematische Weise (ob das noch Liebe ist – und was ist denn eigentlich Liebe?) triangularisch miteinander verbunden: Zum ersten geschieht diese Verbindung durch den Fluch Aphrodites: Der unmöglichste von allen Gatten, der verbrecherischste unter allen Wesen ist ja tatsächlich der Ihrige geworden. Eros, von dem es so oft heißt: Du aller Götter und Menschen Tyrann – Eros! Eros, den Tyrannen, der Menschen, den Schlüsselbewahrer der kostbarsten Kammern Aphrodites, ihn ehren wir nicht, der Verderben bringt und mit jeglichem Unheil die Sterblichen trifft, wenn er sie heimsucht. Euripides: Hippolytos. (Euripides-W Bd. 1, S. 115) Eros, der schönste unter den ewigen Göttern, er, der Gliederlöser, der allen Göttern und Menschen klaren Verstand und besonnenen Rat bezwingt in der Seele. Hesiod: Theogonie. (vgl. Hesiod-W, S. 8) Wiederum beugt mich der Gott, der die Glieder erschlaffen läßt, Eros, das bittersüße, das unüberwindliche Ungetüm. [Sappho: (vgl. Griech. Lyrik, S. 114) Zum Zweiten durch den erotischen Pfeil, welcher den Schützen zu jener Liebe zwingt, mit der er sich selbst traf. Drittens zusätzlich durch den Ratschluß des Zeus, nämlich der Psyche ihre unschuldige Sterblichkeit zu rauben und sie selbst durch den Genuss am Ambrosiakelch in eine Unsterbliche zu verwandeln.

Man wird zugeben müssen, es ist wahrhaftig ein starkes unsichtbares Band und eine dreifach geknüpfte Fessel, welche zwei Personen durch Verheißungen, Flüche, Verzauberungen und mit aufgedrängten Beabsichtigungen als ein Paar verbindet.

Ein blaues Band

Max Klinger deutet den Zusammenhang zwischen Amor und Psyche mit jenem blauen Band an, welches die beiden aneinander fesselt. Beide können miteinander schlafen, oder sich gegenüberstehen. Aber nie ganz frei laufen, denn das linke Bein von Eros ist mit dem rechten von Psyche verbunden, die Seitenzugehörigkeit ist also programmiert. Band und zugleich doch Fessel. Christus wird dieser Geschichte gegenübergestellt. An der Stelle, wo er steht, ist kein Band, sondern geht das Band über in blaue Veilchen.

Psyche

Auf Klingers Bild ist das bedauernswerte Weib „Psyche“ die einzige Gestalt, die sich vor Christus niederwirft. Was wird sie von ihm wollen? Will sie sich nun doch noch demjenigen hingeben, der der wirklich Verachtetste (seines Kreuzes wegen), ja - der Allerverachtetste gewesen ist und der diesen Status seiner Wunden wegen, welche man noch sehen kann, auch behält? Oder ist sie etwa der eigenen ewigen Nacktheit überdrüssig? Möchte sie auch ein so schönes Gewand wie die Tugenden? Stört sie das blaue fesselnde Band, - und ist sie Eros gram, der sie an sich bindet? Klinger hat Psyche wohl ganz bewußt nicht als Mädchen gemalt, sondern hat ihr die Problematik des wagnersch-verwegenen Kundry-Typs gegeben. Das rätselhafte „Erlösung für die Erlöste“ kommt einem in den Sinn - in Abwandlung des Rätselspruchs „Erlösung dem Erlöser“ aus dem Parcival (vgl.: Herbert Rosendorfer: Richard Wagner für Fortgeschrittene.München LangenMüller 2008; S.241, Rosendorfer deutet den Spruch „Erlösung dem Erlöser“ so, daß Wagner, der sich ja quasi auch als Erlöser verstanden haben muß, seinerseits von Cosima hat erlöst werden wollen.) Psyches Blick ist abgründig und auch ein wenig verschlagen, - und das einzige, was wir aus ihrer schmachtenden Augengeste heraus klar erkennen, ist die Bitte „Hol mich hier raus. Erlöse mich aus dem Olymp und vom Banne der Unsterblichkeit!“

Eros

Eros, der Gatte der Seele, denn S e e l e, das hören wir bei Psyche ja immer mit, - und zwar so lange schon, seitdem wir von den Griechen so etwas wie eine reflektierte Seelenvorstellung übernommen haben, seitdem wir Ähnliches wie Seele zu kennen meinen und von ihr auch behaupten, es läge in eines Gottes Hand, sie sterben zu lassen oder sie unsterblich zu machen bzw. zu erlösen, - Eros also, der rechtmäßige Gatte, protestiert deutlich. Hatte er sich doch selber bei Zeus für Psyche eingesetzt, um sie ewig an den Olymp und damit an sich selbst zu binden.

Eros wendet sich an Zeus und gleichzeitig scheint er Christus, der seinerseits Psyche zu segnen scheint, schlagen zu wollen. Jedenfalls hat Amor ein Bündel Pfeile in der Hand und es ist nicht ganz klar auszumachen, ob das seine eigenen sind oder ob es die Blitze des Zeus sein sollen, die nun von Eros dem Donnerer gereicht werden, damit der Gebieter aller Götter den eingedrungenen Fremden zerschmettere. Eine dramatische Szene - nimmt hier Christus etwa einem anderen, noch dazu einem Gott (Eros), die Frau weg? Mochten die katholischen Wiener (denen das Bild bis heute gehört) solche Fragen gar nicht denken, und verliehen sie Klingers Gemälde deshalb für ewige Zeiten an die zu der damaligen Zeit längst protestantisch gewordenen Sachsen nach Leipzig?

Wo wäre Rettung für diese bizarre Szene? Sie naht! Aus dem Hintergrund tritt - freilich etwas desorientiert - Dionysos/Bacchus hervor und scheint Christus eine Schale Wein reichen zu wollen. Der Gedanke des versöhnenden Verwandlungstrankes liegt nicht fern. Daß Dionysos, der in der Antike als sorgenlösender Gott verehrt wurde - und der ideengeschichtlich ein Vorläufer Christi ist (unseres wirklichen Erlösers und des „wahren Dionysos“, wie ihn manche Kirchenväter nannten) - das ist ein oft beschriebenes Faktum, auch wenn manche es nicht hören möchten.

Hier erscheint Dionysos, als ob er die Dramatik der Szene entspannen möchte: „Trinkt doch erst mal einen, danach sieht vieles ganz anders aus!“ Vorsichtig balanciert der trunkene und trunken machende Gott den Kelch in die Mitte des Geschehens. Auch wenn vielleicht deplaciert erscheint, wer wird bei dieser Geste nicht sofort auch an Christus erinnert, der sich als Weinstock verstand und am Gründonnerstag bekannt gab, erst im Himmelreich wieder vom Gewächs des Weinstocks zu nehmen? Und ist hier im Olymp nicht fast so etwas Ähnliches wie Himmelreich?

Der Gottessohn Christus steht bei Eros/Amor gerade in Verdacht, ihm das angetraute Weib abspenstig zu machen. Darauf stehen große Strafen, von denen etwa Ixion berichten könnte, der Hera begehrte und deshalb im Hades, auf ein Rad geflochten große Geräusche machend, ewig durch die hallenden Gänge rollt, - Klinger hat auf die traditionellen Darstellungen des Ixion, des Sisyphos und Tantalos im Hades (der Predella des Bildes) verzichtet und zeichnet dort eher eine allgemeine Orgie aus Fleisch und Zerstörungswut. Was hat der Künstler wirklich sagen wollen, - diese Frage drängt sich tatsächlich in den Vordergrund und findet ihre vorläufige Antwort in der ruhigen Gegenfrage, - was können wir selber sehen und, - was wollen wir sehen und an was wollen wir lieber gar nicht denken?

Bei der Entschlüsselung symbolischer Bildzuordnungen im Spiegel der üblichen Sehgewohnheiten ergeben sich puzzleartig neue und bisher ungeahnte Zusammenhänge und Szenen. Es könnte zum Beispiel auch sein, daß genauso wie auch Psyche durch den Genuß des Ambrosiabechers unsterblich geworden war, nun Christus seinerseits ebenfalls diesen Trank gleich genießen wird, - nachdem ja auch schon der bittere Kelch von Gethsemane nicht an ihm vorübergehen gegangen war. Das Motiv „des besonderen Bechers” ist von Klinger jedenfalls malerisch sehr deutlich herausgearbeitet worden, denn die Hand Christi, der Becher des Dionysos und das Haupt der Psyche schaffen dem gesamten Bild eine Mitte, - genau hier nämlich verläuft die Achse, um die sich in der Vertikalen alles dreht, - während es in der Horizontalen die Gesichter aller sind, - welche, auf einer Linie liegend, ein furioses Hin-und Her der Blicke erzwingen.

Der Kelch

Segnet Christus etwa notgedrungen den Kelch der antiken dionysischen Kultfeier? Wenn nein, weist er ihn als solchen, der er bisher war, dezent zurück? Dabei läßt er sich von Psyche berühren – er weicht ihr nicht mehr wie damals aus, als er bei Magdalena noch wie ein einfacher Gärtner vor leeren Gräbern stand. Christus schaut Psyche nicht an – sondern sein Auge durchdringt den wütenden Eros und trifft auf das nachdenkliche Auge von Zeus, der mit der Rechten gerade sein fortgeschrittenes Alter zu überprüfen scheint. Ganymedes, Schenke und für den wolkenballenden Kroniden wohl noch mehr, macht hier die problematischste Figur. Auch er ist ja ursprünglich ein Menschenkind, geraubt für den Dienst im Olymp. „Wer ist der wirkliche Sohn Gottes?“ Diese Frage liegt auf der Zunge. Es ist zugleich die Frage eines alten Gottes, der sein Erbe wird weitergeben müssen.

Die Mänaden und die Moira

Im linken Teil des Bildes sehen wir zwei Frauen in seltsamer Gebärde tanzend und mit der Geste eigenempfindender Betroffenheit sich selbst berührend. Die beiden gehören zum tanzenden, singenden, feiernden und rasenden Gefolge des Gottes Dionysos - die Mänaden. Sie sind jenen ekstatischen Sambatänzerinnen des brasilianischen Karnevals vergleichbar. Es bleibt in der Schwebe, ob diese Tanzenden erschrocken fliehen und dabei ihren Gott Dionysos im Stich lassen, oder ob sie die Gefolgschaft wechseln, um nunmehr Christus vorauszueilen und seine Ankunft auf Erden kund zu tun, - in der Menschenwelt, in die er gleich hinabsteigen wird, nachdem er sich von den Göttern verabschiedet hat.

Götter sind, wie auch Christus selbst, Werkzeuge und Verwalter dessen, was wir schlechthin Rätsel der Existenz nennen könnten. Sie alle müssen einem unaussagbarem Geheimnis gehorchen, welches auf dem Bild selber freilich nicht abgebildet ist, weil dasjenige Hoheitliche, worüber hinaus Höheres nicht gedacht werden kann, unabbildbar bleibt. Die Griechen hatten zwar eine vage Vorstellung von diesem Unabbildbaren und behaupteten zuweilen, daß auch Zeus dem Urrätsel der Moira oder der Ananke gehorchen müsse und alle seine Macht ohnehin nur von dort her käme, woher alle Macht ist.

Zeitschema

Damit geraten wir zu einer weiteren interessanten Frage. Es ist die Frage nach der im Gemälde Klingers insinuierten Zeitvorstellung. Die Blumen blühen, alles ist im Aufbruch begriffen und ewiger Frühling herrscht. Wir fragen: Kommt da etwa Christus nach seiner Kreuzigung in die Welt der Götter, um sich ihnen nach dem Konzept der gängigen Apotheosen zuzugesellen? Kommt er, um die Herrschaft zu übernehmen und das Zeitalter des Zeus zu beenden und ein neues Millennium heraufzuführen?

Oder will des Zimmermanns Sohn mit dem großen Kreuz gerade gehen und kündigt er sein auf Erden zukünftig stattfindendes Tun und seine beginnende olympische Absenz den zurückbleibenden Göttern unmissverständlich an? Will Psyche mit ihm zurück zu den Menschen und zu ihren Brüdern und Schwestern? Frei vom Ballast der unsäglichen Unsterblichkeit? Oder gälte nicht sogar beides, - Kommen und Gehen, Gehen als Kommen und Kommen als Gehen - da wir ja im Olymp sind – also jenseits aller bekannten Zeitstrukturen?

Präexistenz

Wird hier nicht etwas von dem beruhigenden Rätsel einer so zu nennenden Präexistenz spürbar, von der die christliche Theologie jedesmal spricht, wenn sie mit schöner Regelmäßigkeit an ihre logischen Grenzen gerät. Diesen Prellbock erreicht sie ja immer dann, wenn sie die Fragen bis ins Extreme treibt. Sollte die Kirche eines Tages selber nicht mehr nach dem Extremen fragen, würden es andere übernehmen - mit ihren eigenen Fragen, die sich uns dann um so unerbittlicher stellen!

Wie dem auch sei: Der Betrachter muß sich sein eigenes Urteil bilden. Man sollte vielleicht (wie und mit Christus) zwischen Olymp, Menschenwelt und dem Reich der Schatten hin- und her wandeln. Und wenn auch nur in Gedanken, so doch solidarisch mit sich selbst, mit den Verdammten und den alten Göttern.

Kreuzwegstationen

Auf diese Weise könnten die Gestalten der griechischen Mythologie so etwas wie Meditationsplätze werden. Klingersche Kreuzwegstationen. Die Transferierung des klassisch-antiken Geschichtenguthabens auf die Habenseite des Christentums wollte bis heute nicht recht glücken. Sind die beiden ewigen Währungen überhaupt ineinander vollständig konvertierbar? Klinger ist fraglos in jene antike Welt, für welche ihre Bilder alle als ewige Wechsel einmal ausgestellt worden waren, verliebt – nicht zuletzt auch deshalb und darum, weil von Griechenland her sich die Kunst immer wieder erneuert. „Inkulturation von Hellas nach Golgatha“ und andersherum - das ist ein anspruchsvolles Thema. Während es als christliches Hauptsymbol durch andere Erneuerungsbewegungen, die sich ihr trübes Licht aus nordischen Nebelsphären leihen gingen, umgedeutet, verunstaltet oder ganz fortgelassen wurde; das Kreuz der Kreuzwegstationen fehlt in Klingers Bild jedenfalls nicht! Es sind übrigens wieder Frauen, die dem Nazarener das Kreuz nachtragen, jene treuen Begleiterinnen, die den Leidenden bis und über seinen Tod hinaus begleitet hatten, ihn nach seiner Auferstehung zuerst durch Tränenschleier sahen und glaubten, - und die ihn fraglos wirklich liebten, - und zwar ohne den Einsatz listiger Pfeile vom Bogen des Aphroditesohnes Eros. Einem der zwölf Jünger hat Klinger auf seinem Bildmonument nicht Heimat geben wollen. Wo ist Petrus und wo ist Johannes, auch Judas fehlt ... Nur Frauen in schönen Gewändern.

Descendit ad terram

Die vier Frauen sind bekleidet. Wer möchte nicht ihre Gewänder berühren oder selber ein solches tragen? Wer mit Christus auf die Erde will, braucht nicht nackend zu gehen. Zu verwirrend wäre das. Jeder tiefe Geist braucht eine Maske. In diesem Nietzschewort ist viel Wahres angedeutet. Schönheit sei durch Verhüllung und, wenn sie Schönheit ist, durch alle Verhüllungen hindurch. Auch das Evangelium verhüllt sich gern in die schönen Gewänder der Gleichnisse.

Amor, der mit seinem Pfeile zwingt und den der Maler naturalistisch ganz deutlich sichtbar gemalt hat, auch die Nacktheit der drei Göttinnen und der anderen Personen, von denen hier nicht weiter die Rede sein muß, zeigen dem wachen Blick keine Unschuld, sondern eher Unkultiviertheit - man möchte ihnen allen (je länger man hinschaut) etwas zum Anziehen geben, - obwohl sie doch ansehnlich sind, - die Göttinnen und auch Hermes, welcher mit dem weißen Stabe versehen uns den Rücken zukehrt, - der alte Götterbote, der sein Amt, wenn es hart auf hart kommt, wohl an Christus abtreten, bzw. zu dessen Befehlsempfänger wird werden müssen.

Während die Statuen des griechischen Bildhauers Phidias ihre Götter edel, allem Profanen enthoben und als selig Schreitende und Wohnende darstellen, und diese Bildwerke ewig und unantastbar, unbeweglich und (zumindest heute monochrom) die Schönheit von etwas zeigen, das es für uns eigentlich so nicht gibt, zerrt Klinger die alten ruhenden Götterikonen von ihren Sockeln herab ins Durcheinander szenisch turbulenter und bunter Bewegungen. Er stellt dabei Christus als einen von ihnen mitten unter sie. Christus wird ihnen solidarisch, er erlöst sie aus dem Äther menschenfremder Sehnsüchte, aus denen heraus sie durch Menschen erst entstanden sind, wie man gemeinhin meint. Christus besucht die Götter in ihrem isolierten „Elendment“.

Das seltsame Völkchen im Olymp Klingers mutet tatsächlich an wie die Hobbits aus dem großen modernen Heils/Unheilsdrama der postmodernen Fantasiewelt, dem sich Millionen vor Breitwänden heute gerührt hingeben. Aber das sind eben n i c h t die Götter Griechenlands von denen F.W.Otto geschrieben hat, welche Aischylos, Sophokles und Euripides in ihren Dramen handeln lassen und denen Hölderlin ein unnachahmliches Zeugnis ausstellte. Die gewollte künstlerische (künstliche) Programmatik des Klingerbildes reicht nicht an jenes Göttliche heran, - das in Versen unübertroffen schon seit Jahrtausenden uns erreicht hat. Allenfalls ist von dem Maler aus Leipzig ein großes Thema gestreift worden: Hinter dem Olivenhain schimmert die Akropolislandschaft, - genau dorthin, wo sie in die Bläue des Himmels übergeht und mit ihm verschwimmt, dahin möchte man ziehen. Dorthin könnte man auch das Kreuz tagen, von den vier Tugenden hilfreich begleitet.

Aber bitte nur schnell vorbei an den leider despektierlich gemalten Scheingöttern, die eher irgendwelche Athleten sind, lüsterne Greise oder verschlafene Suchtkranke. Ihrer durch Nacktheit erzwungenen Welt möchte auch Psyche entrinnen. Was wir ihr wünschen ist, daß die vier Tugenddamen sie mitgehen lassen und sie nicht als Konkurrentin beargwöhnen. Und, daß die vier ein gutes Gewand für die Fünfte übrig haben. Es muß kein goldenes sein. Aber ein Gewand, mit dem sich unsere Seele kleiden kann, um nicht nackt von und in der gefallenen Welt verspottet zu werden. Denn in der Welt dürfen sich sogar die Sterne am Tag im Glanz der Sonne und des Nachts in dem ihres eigenen Lichtes verhüllen.

Unterweltliches

Leicht und lang ließe sich auf diese Weise noch weiter phantasieren. Die sich im Hades (Predella des Bildes) andeutende Revolution weist darauf hin, daß der Thron des Zeus oben von unten her bereits unterhöhlt wird. Und daß die unbedenkliche Freizügigkeit im Olymp mit ihrer Verbannungspolitik für alles Schattenhafte (und für das Titanische) etwas von dem, was der eigene Untergang sein wird (Götterdämmerung) vorbereitet hat. Denn die Rache der verbannten Verdammten dieser Erde wurde ja immer erst durch die Sonnenkönige im Olymp wachgefeiert. Hier also sind sicher auch zeitkritische und politische Untertöne der Klingerzeit zu vermuten und werden spürbar, denn am äußeren linken Bildrand kommen aus dem Wasser einige armselige Gestalten hilfeheischend hervorgekrochen. So stellte man sich einmal die Ankunft des Lebens auf der Erde vor – nämlich aus dem Wasser. Ähnlich mühen sich diese armen Leute aus dem Undargestellten heraus an das Land des darstellenden Bildes und an die Ränder des Sichtbaren und hoffen auf irgendetwas Besseres. Man sieht nur wenige von ihnen, - wir aber wissen, es sind immer die Massen, die dann auf einmal plötzlich alle da sind.

Sieben Frauen

Eine „Kriegsszene“ ganz eigener Art ist das Spiel der Blicke zwischen den sieben Frauen, die das Kreuz in ihrer Mitte tragen bzw. den Tragenden zuschauen. Hier ist viel gegenseitige Fremdheit und ein gespanntes Abwarten in distanzierter Konkurrenz zueinander auszumachen.

Der Heiland erlöst die Erlöste von der Unsterblichkeit

Max Klinger, von dem bekannt ist, daß er ein großer Verehrer des Philosophen Arthur Schopenhauers gewesen ist, schuf zwei graphische Zyklen, denen er den Titel „Vom Tode“ gab. In einem dieser Zyklen erscheint Christus selbst als der erlösende Tod. Gemeint hat Klinger/Schopenhauer nicht den medizinischen Tod mit Fieber und Organzerstörung, sondern das den Irrtum des Seins und des Willens annullierende metaphysische Rätsel, welches uns durch den Tod wieder mit dem All-Einen vereint und die Hölle der Individualität auf diese Weise aufhebt.

Max Klinger: Vom Tode / Der Tod als Heiland

Im Todesjahr Max Klingers kauft sich der vierzehnjährige Dietrich Bonhoeffer diesen Druck. Alle Personen, die auf der Graphik in Aktion zu sehen sind, fliehen vor jenem Ankömmling, der links ins Bild getreten ist – bis auf einen einzigen, der sich vor ihm verneigt. Die räumliche Aufteilung der Szene in der Grafik „Der Tod als Heiland“ ist der Szene auf dem Christus-im-Olymp-Bild ganz ähnlich. Rechts die Gruppe, welche zurückweicht und flieht. In der Mitte die sich beugende Gestalt - Psyche. Christus bringt das Ende des „Zur-Unsterblichkeit oder des Zum-Leben-Wollen-Verdammt-Seins“. Er erlöst die unsterblich gewordene Psyche von dem Wahn des „Individuum-Bleiben-Müssens“. Dieser schreckliche Wahn, der am Ende des Nachdenkens über Leben und Tod als logische Letztinstanz steht, die sich immer deutlicher herausbilden kann, wird beendet. „Wir fliehn die Form des Todes, nicht den Tod. Denn aller unsrer Wünsche höchstes Ziel ist Tod“ steht (Schopenhauer echt nachempfunden) über der in der Predella ruhenden Gestalt als Epigramm aufgeschrieben. Und dieses Verabschiedungsmotiv im Blick auf Unsterblichkeit - ist auch der heimliche Neben-Motor des bunten Riesenbildes in Leipzig. Der die feiernde Unendlichkeit verneinende Gedanke, welcher zugleich die Sterblichkeit bejaht, waltet wohl in beiden Bildern, - sowohl in der Graphik vom Tod als auch im bunten Monumentalgemälde, das die Unsterblichen zeigt. Das olympische Bild Klingers erscheint dabei zuerst natürlich fröhlicher als die sehr direkte Todesgraphik. Aber die untergründige Schwermut und grausame Schönheit, die Klingers Schaffen nicht nur in diesen beiden Werken eignet, bringt ein mögliches Ziel des großen Programms, nämlich die Lebenszugewandtheit der altgriechischen Religion mit dem Ernst des Christusthemas zu verbinden, nicht recht dorthin, wo wir damit heute wirklich zufrieden wären.

Es stoßen da zu unterschiedliche Welten aufeinander, - und über die Grenze ihrer Verschiedenheit wird allenfalls der Kelch eines erst zukünftigen Festes zu reichen sein, - oder eben empfangen werden müssen. Klingers Bild bleibt voller Rätsel, weil es mit herkömmlichen theologisch/kirchlichen Denkfiguren bricht. Die Seele soll vom Leben und von der göttlich erzwungenen Liebe erlöst sein. Sie soll in das Irdische geführt werden, wo die Hoffnung auf Unsterblichkeit aufgehört haben darf – und dieses Aufhören kein Verlust ist, sondern Gewinn. Wenn die Götter klug sind, werden sie Psyche einmal folgen. Daß Psyche Christus gefolgt ist, nachdem er das blaue Band gelöst hat, steht felsenfest. Christus bringt ihr keine Unsterblichkeit. Davon hatte man im Olymp genug. Er bringt eine Sterblichkeit und Menschlichkeit, die sonderbarerweise mehr zu sein scheint, als wir Sterblichen gewöhnlich anzunehmen bereit sind.