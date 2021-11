Die Heiligen? Das sind die frommen Leute -

von deren großen Taten weiß der Christ!

Denn jeder Tag im Jahr, auch der von heute,

von früh an Heiligen gewidmet ist.

Du wirst geboren und dann musst du sterben -

weil alles hat nur seine eigne Frist?

Du wirst damit nur jenen Tag beerben,

an dem Gott einen andern sich schon nahm.

Denn woll't für seinen Himmel jemand werben,

den heiligte der Alte lobesam.

Drum sind die Heiligen nie aus der Mitten -

und pochen täglich bei der Türe an:

Sie schau’n nach uns mit fromm und klaren Bitten

als Urexempel einer alter Zeit.

Wir lernen heut, was damals sie erlitten,

und werden dadurch fast gebenedeit ...

Willst täglich du mit diesen Alten wandeln,

wenn’s sein muss zum Martyrium bereit?

Darüber braucht man nicht mehr zu verhandeln:

Wir dürfen mit den Heiligen anbandeln.

Antonius, der lässt uns Dinge finden,

die wir verloren hatten ganz und gar.

Christopherus will dich der Flut entwinden,

wenn Menschen fern und alle Hilfe rar.

Erasmus lindert dir die Leibeschmerzen,

Sankt Georg, der vertreibet Kriegsgefahr.

Achatius, wenn Angst griff nach dem Herzen.

Sankt Barbara, wenns auf das Letzte geht,

weil in der Tiefe du gewühlt nach Erzen.

Ein jeder Heilige für etwas steht.

Sieh her, ein Stück von Katharinas Rade,

ein Fetzchen Schleier dort, der einst geweht,

als Christus mit dem Kreuze am Gestade

der Via Dolorosa mühsam schritt.

Von jeder Heiligen ein Teilchen grade -

in Gold gehüllt - wer nahm es heimlich mit?

Sorgsam bewahrt in Kirchen und Kapellen:

Geschmückt ein Rest von dem, was für uns stritt.

Und mögen alle Höllenhunde bellen -

die Heiligen sind trotzdem uns zur Stellen.