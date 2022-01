Der Planet Covidon ist die Heimat der Ingepten. Dort hatte seit einiger Zeit das Übel zu grassieren begonnen. War es eine Epidemie? Ein unsichtbarer Keim, ein Wahn - oder gar beides? Man versuchte zu isolieren, sperrte weg, quacksalberte auf mancherlei Art und Weise - aber insbesondere impfte man sich mit neuartigen Stoffen, von denen keiner nicht viel wusste. Nichts von alledem half wirklich ... Nach und nach war jeder irgendwie betroffen. Immer mehr der Bewohner des sonderbaren Planeten Covidon verschwanden. Nicht wenige schossen sich der ständigen Impferei wegen mit Raketen in den Weltraum hinaus und flohen zu anderen Himmelskörpern. Die meisten aber hatten einfach Angst. Die einen vor der Seuche selbst, die anderen vor der Impfung gegen die Seuche. Beides konnte man nicht so genau voneinander unterscheiden. Angst ist Angst. Einen positiven Nebeneffekt schien das Ganze aber zu haben: Man begann zu denken, zuerst symptomlos - das war das Heimtückische an der Sache. Dieses symptomlose Denken allerdings war bereits hochinfektiös.

Wie konnte es nur soweit kommen? Das ist zwar eine andere Geschichte - aber hier kurz Folgendes: Das eigene Denken war auf dem Planeten Covidon schon seit längerer Zeit irgendwie verpönt gewesen. Man sollte dort eigentlich nicht selber denken, sondern hatte das zu wiederholen, was andere vor einem bereits gedacht hatten. Das nannten sie Wissenschaft. Und diese hatte sich klammheimlich eingeschlichen. Erst für ein Jahr lang, dann für zwei, dann drei, dann vier - und plötzlich war es passiert: Niemand mochte mehr länger darüber nachsinnen - und noch weniger vorausdenken. Denn beim Denken merkt man sehr schnell, was los ist. Erst sind da irgendwelche Worte, dann Sätze, dann werden Geschichten draus, schließlich Witze - und schon war man angesteckt von der Urwahrheit.

Der Erzoberlenker der Ingepten auf dem Planeten Covidon war Tyrannos XIII. Er sagte: „Wenden wir uns doch einmal an unseren Gott!” Er erhielt lauten Beifall. Einen Gott hatten sie dort auf Covidon nämlich auch und die ganze Mannschaft von sogenannten Checker-Engeln samt Helfershelfern dazu. Ihr Gott wurde alle paar Jahre neu gewählt. Mal ein Mann, mal eine Frau - immer abwechselnd musste das sein. Gerade war Tyrannos XIII. - ein Mann - am Ruder. Er war in seiner Freizeit begeisterter Hobbyfunker und stand elektrisch in Kontakt mit einigen anderen Planeten. Da gab es z.B. die Erde - und auf der Erde jede Menge guter und schlechter Musik. Die hörte der Erzoberlenker Tyrannos XIII. den ganzen Tag auf Covidon - und das will etwas heißen, denn auf Covidon dauert ein Tag drei irdische Monate. Erzoberlenker Tyrannos XIII. hatte von der Erde ein Lieblingslied - das kannte er auswendig. „Dank Euch, Ihr Sowjetsoldaten” hieß das Lied mit vier Strophen. Die Melodie war schmissig und man konnte dazu gut marschieren. Der Erzoberlenker hatte das Lied aus dem ewigen Äther sich abgelauscht. Ein Mensch namens Ernst Busch hatte es wohl als Erster gesungen. Den Text dachte sich ein gewisser Johannes R. Becher aus und die Musik stammte von irgendeinem Hanns Eisler. An einem schönen Sommerabend war es geschehen, da hatten die beiden sich ohne Absicht betrunken und das Lied "Dank Euch, Ihr Sowjetsoldaten!" unter viel Lachen und mit großem Hallo auf einem Honky-Tonky-Piano in einem Berliner Biergarten komponiert. Aus Quatsch! Ernst Busch war - wohl vom Zufall gelenkt - gerade an jenem Biergarten vorbei gekommen, hatte das Lied gehört, sich auf einen Stuhl gestellt und es mit seiner unnachahmlich proletarisch-liturgischen Beschwörungsspaßstimme an den Sternenhimmel geschrien. Die Leute waren kopfschüttelnd und applaudierend stehen geblieben. Haben sich dann wohl auch ein Bier bestellt oder auf andere Art am Alkohol teilgenommen. Es wurde ein totaler Abend … Nach irdischer Zeitrechnung war das im Jahre 1953. Jetzt schrieb man auf der Erde bereits das Jahr 2047 und die Welt war dort längst wieder in Ordnung. Nicht so auf dem Planeten Covidon. Tyrannos III. setzte sich auf seinen Thron und schrieb mit begeisterten Sorgenfalten auf der Stirn das Lied des Berliner Trios für sich und das Volk der Ingepten um. Er tauschte ein paar wichtige Worte aus - so war die Sache perfekt:

Wer hat vollbracht große Taten,

zu enden Krankheit und Fron?

Ihr ward es, Impfkandidaten

und Helden von Covidon.

Dank euch, ihr Impfkandidaten:

Ihr Helden von Covidon!

Ihr zeigtet das Gute und Wahre,

wir singen ein Lied euch zum Lohn.

Fast nahtet ihr schon eurer Bahre

durch mutige Medikation!

Nun rennt ihr vereint schon auf Jahre

zu Impfung und Demonstration!

Die Welt ist vom Licht überflutet –

Wir wußten es immer schon:

Für's Glück der Andren ihr blutet,

als Helden von Covidon.

Für unser Gemeinwohl geblutet,

Gestochen auf Covidon.

Impfen, nicht endende Mühe,

Laut singen die Clowns uns davon:

Dass neu alle Welt bald erblühe:

gibt's Spritzen auf Covidon.

Dass bald alle Welt neu erblühe:

Die Spritze - für ganz Covidon!

Tyrannos XIII. war stolz auf dieses Lied. Er ließ es als Choral im gesamten Reiche verbreiten. Alle Schulkinder sollten ihre Stimmen nach der Art Ernst Buschs verstellen, das Lied singen und dazu mit Fähnchen winken. Wer das Lied nicht auswendig wusste oder nicht singen konnte, durfte bestimmte Dinge nicht mehr tun. Weder dies kaufen, noch das verkaufen, nicht hingehen an einen Ort oder herkommen von einem anderen, wie es schon in der Bibel der Erdlinge geschrieben steht (Offenbarung 13,17). Das Lied des Erzoberlenkers wurde auf den Großveranstaltungen des planetaren Gedenkens für alle jene angestimmt, welche im Zusammenhang mit der Infektion hatten zu denken anfangen müssen. Wobei man gerechterweise keinen Unterschied mehr machte zwischen denen, die trotz der Impfung dachten bzw. denen, welche gerade nur ihretwegen zum Denken gekommen waren. Denn Tyrannos XIII. sagte, man dürfe die Gesellschaft auf keinen Fall spalten. Und damit hatte er nicht ganz Unrecht ...