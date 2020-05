Das liebe Pfingstfest war herbei gekommen,

und Christi Jüngerschaft an einem Ort.

Man fühlt sich, seit der Meister ging, beklommen -

obwohl man weiß, er ist nicht wirklich fort ...

Doch plötzlich tönt das Haus mit Sang und Brausen,

wie Harfenton im Sturmwind als Akkord.

Der Gottesgeist mit Singen und mit Sausen

beschenkt und füllt mit Kling und Klang das Haus.

Grad noch gesessen in verschlossner Klausen,

treibt nun des Geistes Kraft zum Tor hinaus.

Dort fallen Zungen - lodernd als von Feuer

und glitzernd wie das Rad des bunten Pfaus -

auf ihre Häupter und ganz ungeheuer

fing jeder so Beschenkte eifrig an,

zu reden davon, was ihm wert und teuer -

in vielen Sprachen - jedem wie er´s kann.

Jerusalem, die alte Königsstätte,

wo stets in tausend Völkern lebte man -

befragte sich, was zu bedeuten hätte,

das fromme Zungenreden um die Wette.

Denn jeder hört die eigne Sprache klingen.

Sie staunen alle, Fragen werden laut:

„Vielfältig zwar - doch sinnvoll klingt ihr Singen

uns allen, die von sämtlich andrer Haut?

Wir können unser eignes Wort vernehmen -

als Parther, Elamiter, Mediaut.

Mesopatami Volk und die vom Jemen,

gen Pontus, Kappadozen, Asia,

Pamphylen und aus Libyens Extremen ...

von Rom, Kyrene und nach Phrygia?

Der Juden Menge, Freunde samt Genossen,

Kreti und Pleti aus Arabia:

Wir hören sie mit unsrer Zunge Glossen

die großen Taten Gottes loben hier.

Ist heut zu viel an Wein wohl schon geflossen?“

So lacht sich’s durch die Gassen Tür an Tür.

Doch Petrus mit den Elfen hört die Fragen,

und ruft mit lauter Stimme: „Her zu mir!

Erfüllt ist alter Schriften Sang und Sagen,

ich selbst die Deutung dessen will nun wagen:

Ihr Leute von Jerusalem, mein Reden

lasst dringen Wort für Wort an euer Ohr.

Dass jene trunken wären, wollt nicht wähnen -

zumal der Morgen lugte erst hervor.

Geschehen ist jedoch, was die Propheten

schon lang geweissagt haben uns im Chor:

‚So soll es sein am Ende des Planeten,

spricht Gott, da gieße ich von meinem Geist

auf eure Kinder aus, dass sie trompeten

und Neues künden - Träume sind´s zumeist.

Viel Wunder will ich schaffen, Zeichen geben -

und deuten, was das letztlich alles heißt.’

Aus Nazareth zu euch kam Jesus eben -

ein Mann, von Gott erwählt in Wort und Tat.

Ihr wolltet ihm ein schlimmes Schicksal weben,

bedachtet böse Tat von früh bis spat.

Durch euch gemordet ward er und begraben,

doch seine Seele blieb nicht unterm Rad.

Gott wollte auferweckt den Jüngling haben,

wir Jünger künden seines Heils Buchstaben.

Erhöht ist er zur Rechten Gottes worden -

statt seiner kam als Tröster nun der Geist.

Der eint den Vater mit dem Sohn im Orden,

was euch die Schrift seit Alters her beweist.

Der Vater legt dem Filius zu Füßen

den Weltenschemel, wie der Psalm verheißt:

‚Wen ihr gekreuzigt habt, der ist bewiesen

als HERR in Ewigkeit und Gottes Sohn!’“

Sie hören zu, erst scheint sie´s zu verdrießen,

doch fragen bald die Ersten Petrus schon:

„Ihr Männer sagt, was sollen wir beginnen?“

„Nehmt an der Taufe Absolution!“

Dann predigt Petrus laut mit wachen Sinnen,

verheißt Vergebung aller Sündenlast.

Nach vielen Tränen reichlich Wasser rinnen -

als Tausende ein Taufbegehren fasst.

Beständig bleibend in derselben Lehre

hat keins das andre jemals mehr gehasst.

Gemeinschaft, Kelch und Brot in Not. Als Ehre

Verkauf der Habe an des Lebens Kehre.