Es ist, wie es ist. Ein kleines Virus scheint unser Leben zu verändern. Ob wir wollen oder nicht - irgendwie sind wir alle betroffen. Was kann man machen? Es wird berichtet, dass das Gebet zu denjenigen Künsten zählt, die es in Zeiten der Orientierungs- und Mutlosigkeit vermocht haben, Menschen aufzurichten. Gebet - Balancierstange der Tänzer oben auf dem Seil über den Schluchten des Seins. Ob gesundheitliche oder finanzielle Sorgen - sie lassen sich im Gebet vor ein ewiges Forum bringen - vor Gott, den HERRN, wie die Christen sagen. Warum und wie soll das helfen? Man darf vom Gebet ausdrücklich nicht als von einer Pflicht sprechen, sondern mag das Gebet als besondere Kunst verstehen - Kunst, die der Betenden bedarf, welche sich selbst gegenüber ehrlich geworden sind. Ehrlich sein heißt hier, sich nicht mehr täuschen (lassen) zu wollen. Im Leben sind wir ja schon oft zu allerlei Anpassungsleistungen gezwungen worden. Den Älteren unter uns sind aus DDR-Zeiten sicher etliche noch in Erinnerung: „Maskiere dich lieber” lautete der Rat „und gib nicht jedem gleich zu erkennen, ob deine Uhr Punkte oder Striche hat.” Nietzsche soll sinngemäß gesagt haben: „Jeder tiefe Geist braucht eine Maske” (Jenseits von Gut und Böse - Zweites Hauptstück. Der freie Geist 31-40). So sind wir über Nacht also quasi durch Behördenerlass zu tiefen Geistern geworden, wer hätte das gedacht? Ja - man darf das Ding auch mal von der heiteren Seite aus betrachten, was ebenfalls eine Kunst ist … Wenn die Maske uns in der nächsten Zeit wie an einem Nasenring durch die Manege des Jahres 2020 führen wird, tut es vielleicht gut, dass wir uns klarmachen, wovor wir eigentlich die meiste Angst haben. Damit hätten wir eine erste wichtige Frage beantwortet. Die zweite wichtige Frage lautete dann: Was hilft mir am meisten, diese Angst zu verwandeln? Schon der Versuch der Beantwortung beider Fragen ließe uns aus der Vorhalle in das Heiligtum des Gebetes eintreten. Beten ist ja nicht die Bettelei darum, dass alles wieder so wird, wie es früher war. Beten ist das stille Selbstgespräch Gottes innerhalb des menschlichen Geistes, das auf sanfte Weise zu dessen Klärung führt. Wo wir welche entdecken unter ihrer Maske - sehen wir es doch einmal so: Sind das vielleicht Betende? Wir wünschen ihnen und uns, behütet und gesund zu bleiben - und wieder zu werden.