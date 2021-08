Evangelisch-lutherische Kirche St, Peter und Paul Oberweimar17. Juli bis 19. September 2021

Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde und druckgrafische Werke von Lyonel Feininger werden auf 28 Schautafeln den jeweiligen Dörfern im Weimarer Land zugeordnet.

Die Materialsammlung hat die Weimarer Architektin Renate Böttcher nach Studienaufenthalten im Busch-Reisinger-Museums Cambridge/USA sowie in der Londoner Marlborough Gallery of Art in den 1990er Jahren erarbeitet. Anlässlich des 150. Geburtstages des Malers Lyonel Feininger wird die Dokumentation erstmals öffentlich gezeigt. Zu einigen Dörfern entstanden inzwischen neue Forschungsarbeiten, die hier aber keine Berücksichtigung mehr gefunden haben. Nach der Präsentation auf der oberen Empore der Oberweimarer Kirche können die Schautafeln auch von anderen Interessenten bei der Autorin angefragt werden.

Kontakt: Renate Böttcher, Telefon: 03643/7409993 oder info@feininger-weimar.de

Der Eintritt frei.