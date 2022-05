„Auf geht´s,“ ruft Pfarrer Jochen Lenz aus Ellrich allen Wanderfreund*innen zu. „Wir freuen uns auf Euch!“ Mit ihm bereiten sich die Gemeinden Ellrich und Ilfeld im Landkreis Nordhausen/Kirchenkreis Südharz auf viele Wanderfreund*innen aus der ganzen Bundesrepublik und aus der näheren und weiteren Umgebung vor. Nach dem Erfolg des ersten Harzblick-Wandermarathon 2017 ist der 2.Harzblick-Wandermarathon für den 16.7.2022 geplant. Das Vorbereitungsteam zählt derzeit mehre hundert Anmeldungen von Garmisch-Patenkirchen bis Hamburg. Doch jetzt läuft langsam der Anmeldeschluss. Am 10.06. endet die Anmeldefrist für die Marathonstrecken. "Und das ist kein flexibles Datum", betont Pfarrer Jochen Lenz. Von der Urkunde bis zu den Verpflegungs- und Hilfsstationen muss vieles vorbereitet werden. Dafür sind durchweg Ehrenamtliche aktiv von Vereinen, Kommunen und Kirchen aus Ellrich und Ilfeld. "Bildet Teams - Bürogemeinschaften, Gemeinden, Chöre, Gymnastikgruppen oder Gemeindekirchenräte - meldet euch an. JETZT!", motiviert der Pfarrer. Wer nicht gerade eine Mondreise gebucht habe, der habe keine Ausrede nicht die Schuhe zu schnüren, schmunzelt er in seiner bekannt fröhlichen Art.

3 Strecken

Für die Familien gibt es einen spannenden Familienweg mit Ratestationen rund um Ilfeld. Wer sich mehr zutraut, kann auf den beiden Marathondistanzen seine Wander-Grenzen in schönster Natur austesten, allerdings geschützt und begleitet von Verpflegungsstellen und medizinischen Ansprechpartner*innen. Der Halbmarathon führt über 21,5 km von Ellrich nach Ilfeld. Der Marathon geht als Dreiländermarathon sprichwörtlich über Grenzen. Auf einer Distanz von 42,3km zwischen Ellrich und Ilfeld gilt es insgesamt 900 Höhenmeter in Auf- und Abstiegen zu bewältigen. Umso schöner wird die feierliche Ankunft auf dem Sportplatz in Ilfeld sein, wo auch ein kulturelles Rahmenprogramm wartet. Einige Schulen und Kindergärten der am Weg liegenden Orte gestalten zu diesem Thema kleine Kunstwerke, die auf den Strecken ausgestellt werden.

Aufforstung als Ziel

Der Wandermarathon ist nicht zuletzt ein Spendenmarathon. 2,00 Euro je Teilnahmegebühr werden in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Bleicherode für die Aufforstung des Ellricher Stadtwaldes gespendet, der wie der gesamte Harz in den vergangenen Dürrejahren sehr gelitten hat.

Anmeldung

Ein Sport-Teilnehmer-T-Shirt, das mit der Anmeldung auf www.harzblick-wm bestellt werden kann, trägt nicht nur den Schriftzug des HWM 2022, sondern auch das Motto des diesjährigen Marathons: „grenzgänger*in“.