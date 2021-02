„Der Weltgebetstag 2021 kommt in bislang einmaliger Form zu den Menschen“, verspricht Kathrin Schwarze, die Frauenbeauftragte des Kirchenkreises Südharz. Am 1. Freitag im März feiern Christen weltweit den Weltgebetstag. In diesem Jahr wurde er von den Frauen des südpazifischen Inselstaates Vanuata vorbereitet. Vanuatu ist eines der von der Erderwärmung am stärksten betroffenen Länder. Die Inseln werden untergehen. Das überlebenswichtige Anliegen dieses bedrohten Staates darf durch Corona nicht ins Hintertreffen geraten, da war sich das Frauenteam im Südharz einig. Und ließ seiner Kreativität freien Lauf. „An YouTube-Gottesdienste haben wir uns im letzten Jahr gewöhnt, aber dieser wird es im wahrsten Sinne des Wortes in sich haben“, schmunzelt Regina Englert, die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, wissend. Das Frauenteam des Kirchenkreises hat schon vor Wochen mit der Planung begonnen und Einzelteile stückweise vorproduziert.



Häppchenweise

An vielen verschiedenen Orten wird dafür bereits coronakonform musiziert und gesungen, fotografiert, gekocht und Kurzvideos aufgenommen. Kantorin Viola Kremzow, die für alles Musikalische verantwortlich zeichnet, probt ebenfalls bereits online. Die spätere Aufzeichnung der wenigen Gesangsstimmen unterstützt das Theater Nordhausen mit professionellen Plexiglas-Trennwänden. Eine weitere Besonderheit wird die virtuelle Menschenkette für das diesjährige Gastgeberland Vanuatu sein. Dazu nehmen Menschen überall im Landkreis und darüber hinaus Selfies auf. „Rund 170 sind es bereits – aus den Gemeinden, sozialen Einrichtungen, dem Krankenhaus, dem Theater, der Politik“, berichtet Englert. Auch das Vaterunser wird noch einmal ein ganz besonderer Moment, aber darüber möchte Klinikseelsorgerin Cornelia Georg noch nicht zu viel verraten. Mitte Februar wird alles zusammengefügt. Die Techniker der Herzschlag Jugendkirche sind wieder fleißig im Einsatz. Ohne sie könnte das Projekt nicht so professionell umgesetzt werden.

Kochshow inklusive

Gemeinsam mit ihnen ist das fünfköpfige Frauenteam, bestehend aus: Kathrin Schwarze, Klinikseelsorgerin Cornelia Georg, Gemeindepädagogin Corina Sänger sowie den Ehrenamtlichen Birgit Fehrmann und Christel Schmidt mit Pfarrerin Annegret Steinke aus Niedergebra, Gemeindepädagogin Diana Wand, Kantorin Viola Kremzow und Regina Englert aktiv. Pfarrerin Steinke wird dabei sogar beim Kochen zu sehen sein. „Normalerweise wird im Anschluss an Weltgebetstagsgottesdienste immer köstlich gemeinsam gespeist. Da duftet es meist schon vorher verführerisch nach den tollsten Gewürzen aus aller Herren Länder“, blickt Diana Wand zurück. Um den Zuschauern auch in diesem Jahr Appetit auf die Rezepte der Frauen aus Vanuatu zu machen, werden kurze Kochshows gedreht. Die Rezepte zum Nachkochen können die Familien in Beuteln mit weiterem Material von ihren Gemeinden erhalten. Und auch die Länderinformation soll im Video nicht zu kurz kommen. Mit interessanten Bildern und informativen Texten stellt Kathrin Schwarze das Land vor. Weltgebetstag bedeutet: informiert beten und betend handeln, da sind gerade diese Informationen wichtig. „Jedes Jahr lernt man ein anderes Land ein bisschen näher kennen“, freut sich Christel Schmidt vom Frauenteam. Und das wird auch 2021 so sein. Der Link zum You-Tube-Gottesdienst wird am 5. März um 10.00 Uhr freigeschaltet und ist von da an jederzeit abrufbar. Auf der Homepage des Kirchenkreises www.ev-kirchenkreis-suedharz.de oder auf Facebook ist er dann zu finden. Man kann den Gottesdienst jedoch auch als CD in der eigenen Gemeinde erhalten. Reinschauen lohnt sich!