Beuster (red) - "Wir alle haben uns schon sehr auf unsere ersten Kulturveranstaltungen in der St. Nikolaus-Kirche Beuster gefreut", informiert der Förderverein St. Nikolaus-Kirche Beuster in der Altmark. Auf Grund der Corona-Pandemie müssten die Veranstaltungen am 25. April - die Ausstellungseröffnung um 16 Uhr „Bei Deinem Namen genannt – St. Nikolaus“ der EKD als auch das anschließende Konzert „Rhythmus im Blech“ mit dem Ensemble RiverBrass aus Beuster - absagt werden.

Auch für Touristen bleibt St. Nikolaus Beuster bis auf Widerruf geschlossen. Anmeldungen für die Zeit nach der Coronakrise nehmt der Verein gern entgegen, per Mail an fvbeuster@web.de oder unter Telefon 0151 47610118