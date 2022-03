Mit einem besonderen Event wird der Ökumenische Weltgebetstag am Freitag (11. März) in der Lindenstraße in Oechsen gefeiert. Thematisch angelehnt an die Gastländer England, Wales und Nordirland ist zwischen 16 und 19 Uhr typisches Essen im Angebot und passend zur Speakers' Corner im Hyde Park in London gibt es Vorträge und Impulse. Zum Abschluss um 19 Uhr wird in der Evangelischen Kirche zu einer Feier mit Präsentation der Weltgebetstags-Gastländer eingeladen. Veranstalter sind die Initiative „Mobile Dorfmitte“ und die Kirchengemeinde Oechsen.

Die „Mobile Dorfmitte“ war das Ergebnis eines deutschlandweiten Online-Treffens, bei dem kreative Zukunftsideen für den ländlichen Raum entwickelt wurden. Besonders engagiert war Hanna Heiderich aus Oechsen, die das Projekt mit umsetzt. „Wir wollen dafür sorgen, dass es in Dörfern wieder mehr Engagement gibt, indem wir kleine Events organisieren“, berichtet die 25-Jährige, die sich auch in der Kirchengemeinde engagiert. „Am wichtigsten ist es uns, Menschen über Generationen und Schichten hinweg zusammenbringen. Keiner muss allein sein – wir können gemeinsam durch schwere und gute Zeiten gehen. Außerdem wollen wir über verschiedene Themen informieren und damit die Menschen inspirieren, selbst dazu aktiv zu werden. Insbesondere die ländliche Entwicklung steht dabei im Mittelpunkt“, erzählt Hanna Heiderich.

Zum Konzept gehört es, dass zu einem mobilen Angebot weitere Ideen hinzugefügt werden. Am Freitag sollte eigentlich der Foodtruck Smoking Bulls vor Ort sein und Bacon Burger anbieten, aber gerade kam eine Absage. Kurzfristig muss ein anderes Essensangebot gesucht werden, das aber ähnlich sein wird, kündigt Hanna Heiderich an. Ab 17 Uhr soll es zudem Vorträge und Impulse zu Themen des Ortes und des Wartburgkreises durch angekündigte und spontane Sprecher geben. „Wie in der Speakers' Corner im Hyde Park soll jeder seinem Anliegen Gehör verschaffen können“, erklärt die 25-Jährige. Themen sind zum Beispiel die Initiative „Mobile Dorfmitte“, Projektförderungen, Landentwicklung, die Bürgermeisterwahl in Oechsen und die Bürgerinitiative Grundschule. Auch Berichte von Spendenaktionen für die Ukraine stehen auf dem Programm. Zur Veranstaltung um 19 Uhr in der Kirche sind weitere Überraschungen angekündigt.

Hintergrund Weltgebetstag: Der Weltgebetstag wird in mehr als 120 Ländern gefeiert und beschäftigt sich jedes Jahr mit der Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur größten Ökumenischen Laienbewegung und schärft den Blick für weltweite Herausforderungen wie Armut, Gewalt und Klimawandel. Mit der Kollekte werden Frauen- und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt unterstützt. Der Weltgebetstag in diesem Jahr wurde von Frauen aus England, Wales und Nordirland unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ vorbereitet.