Musik aus Rudolstadt zum Karfreitag

am 15.04.2022 um 10 Uhr in der Lutherkirche Rudolstadt

Am Karfreitag, 15.04.2022, feiert die Ev.-luth. Kirchengemeinde Rudolstadt den Abendmahls-Gottesdienst zu Karfreitag mit Pfarrer Johannes-Martin Weiss in der Lutherkirche. Um 10 Uhr wird nach beinahe 270 Jahren die Passionskantate „Hilf, Sündentilger“ des Rudolstädter Hofkomponisten Georg Gebel (1709-1753) wieder aufgeführt. Es musizieren Christina Bernhardt (Sopran), Cornelia Rosenthal (Alt), Johannes King (Tenor), Gerry Zimmermann (Bass), Mitglieder des Oratorienchors Rudolstadt und ThüringenBarock unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen.

Kirchenmusikdirektor Frank Bettenhausen übernimmt den Continuo-Part der Gebel-Kantate an der Truhenorgel der Firma Schönefeld sowie Literaturspiel und Liedbegleitung an der historischen Steinmeyer-Orgel von 1906. Das Kantorat Rudolstadt bereitet auch einen Film auf YouTube zur Kantate vor. Ebenso ist Gebels Musik am Karfreitag zu hören bei der Radio-Andacht auf SRB mit Pfarrerin Sarah Zeppin aus Leutenberg.

Um 15 Uhr lädt die Kirchengemeinde zum Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu in die Stadtkirche ein. Beate und Hans Burkia werden Passionstexte lesen, Pfarrer Hans-Jürgen Günther i. R. hält die Predigt. Die musikalische Ausgestaltung an der historischen Ladegastorgel von 1882 obliegt Kirchenmusikdirektor Frank Bettenhausen.

Informationen unter katja.bettenhausen@ekmd.de und Tel. 03672/ 480 675