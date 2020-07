Etwas mehr als einen ganzen Tag lang proben und am Abend konzertreif performen – so funktioniert ein Gospelworkshop. Wir laden Euch am 11. Und 12. September 2020 nach Rudolstadt ein und haben mit Carmen und Friedemann Wutzler zwei der bekanntesten Gospelcoaches Deutschlands am Start. Das Ehepaar leitet u.a. den Dresden Gospel Choir und organisierte im März 2019 bereits zum dritten Mal die Gospelholydays, bei denen fast 1.000 Sängerinnen und Sänger aus Europa und Nordamerika unter der Leitung internationaler Gospelcoaches als ein beeindruckender Chor zusammen sangen. Der Gospelworkshop in Rudolstadt ist zwar eine Nummer kleiner, aber die Musik wird trotzdem Teilnehmer und Konzertbesucher begeistern.

Die beiden erfahrenen leidenschaftlichen Gospelchorleiter Carmen & Friedemann Wutzler aus Dresden laden uns ein zu entdecken, wie intensiv sich Gospelmusik anfühlen kann, wie europäische Sänger einen „schwarzen“ Sound - den typischen Black-Gospelsound zum Klingen bringen können. Mit viel Humor vermitteln sie beide, wie wir diesen Sound finden. Wir werden aktuelle contemporary Gospelsongs singen und dabei eine Menge ausprobieren an Soul & Sound, Groove & Move. Beim Abschluss zur GOSPELCHURCH werden wir die Zuhörer mit hineinnehmen in unsere Begeisterung und Gospelatmosphäre. Eingeladen sind alle, die sich für Gospelmusik begeistern lassen.