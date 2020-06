"Time to say Goodbye" - am 7. Juni wird um 17 Uhr live aus der Jungendkirche Mühlhausen:

auf Facebook: https://de-de.facebook.com/JugendkircheMHL/

und auf Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9fQB5dOfpvzI4C-CQECnFA

der nächste Jugendgottesdienst übertragen.

Auf Grund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen haben sich die Jugendlichen des Trägerkreises entschieden, den Jugendgottesdienst ausschliesslich als Livestream zu übertragen.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, am Smartphone, Tablet oder PC dabei zu sein.

Ein Jugendgottesdienst mit viel Live-Musik, Anspiel, Verkündigung und Gastbeiträgen per Video.

Der Trägerkreis der Jugendkirche Mühlhausen