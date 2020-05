Magdeburg (epd) – Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat ein neues Web-Portal zum Thema Taufe geschaltet. Auf der Internetseite werden Tipps für Eltern und Paten sowie Nachrichten zum Taufjubiläum angeboten, wie die EKM jetzt in Magdeburg mitteilte. Es soll auch dazu anregen, das Taufjubiläum eines Kindes oder Patenkindes sowie von Erwachsenen zu würdigen und zu gestalten.

Für Erwachsene gibt es Informationen über die Taufe im Allgemeinen sowie Impulse für das Nachdenken über die eigene Taufe. Zudem sei es möglich, sich auf der Website zu registrieren und den Tag der Taufe einzutragen. Auch Paten sowie Familienangehörige könnten somit per E-Mail an die Taufe erinnert werden.

8 dein-tauftag.de