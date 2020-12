Ab Mittwoch, 16. Dezember, ist im digitalen Adventskalender der Evangelischen Kirche in Deutschland ein Beitrag der Landeskirche Anhalts zu sehen. Der Film kann unter https://adventskalender.evangelisch.de aufgerufen werden. Unter dem Motto „Anlauf nehmen“ haben sich an dem Adventkalender alle evangelischen Landeskirchen in Deutschland und weitere evangelische Einrichtungen beteiligt. Mit kurzen Filmen nehmen sie Bezug auf vorweihnachtliche Geschichten der Bibel, deren Aufteilung zuvor ausgelost wurde. Mit „Anlauf nehmen“ ist die Vorbereitung auf Weihnachten und die Geburt Jesu Christi gemeint.

Protagonisten des anhaltischen Videos zum Adventskalender sind aktuelle und ehemalige Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Grundschule Dessau. An den Dreharbeiten im Juli, also noch vor den Sommerferien, waren Kinder der dritten und vierten Klassen beteiligt. Sprecher ist Kirchenpräsident Joachim Liebig. Zum Inhalt des Films soll nur so viel verraten werden: Es geht um sehr viele Menschen und einen Baum. Konzipiert und umgesetzt wurde der Film von Katja Kamp, Lehrerin an der Evangelischen Grundschule Dessau, Pfarrer Martin Olejnicki aus Köthen, dem Autor und Journalisten Andreas Hillger sowie von Pressesprecher Johannes Killyen.