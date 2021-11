Seit dem 1. September 2021 bereichert Eva Lange als neue Leitende Pfarrerin das Referentinnenteam der Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland. Die ersten zwei Monate ihrer Amtszeit waren bereits reich gefüllt mit Begegnungen auf bundes- und landeskirchlicher Ebene. Einladungen in die Kirchenkreise ließen nicht lange auf sich warten, ebenso die Planungen für das Jahresprogramm 2022. Auf dem Programm standen zudem die Kontaktaufnahme zur Gleichstellungsbeauftragten der EKM, zu Pfr. Jürgen Reifarth als zuständigem Referenten im Landeskirchenamt, zu den Mitgliedern des Beirates der EFiM, zu Leiter*innen der Einrichtungen und Werke in der EKM. Das nächste größere Ereignis wartet nun am übernächsten Wochenende auf die neuere Leiterin der EFiM. Denn zum Abschluss der Beiratsklausur wird sie in einem Festgottesdienst in der Paulusgemeinde in Halle/Saale in das Amt der neuen Leitenden Pfarrerin eingeführt. Wen wundert es, dass sie sich dazu ein Wort aus dem 2. Korintherbrief ausgewählt hat:

Die Ewige ist Geistkraft,

und wo die Geistkraft der Ewigen ist,

da ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17

Sonntag, 14. November 2021, 14 Uhr

Paulusgemeinde Halle, Rathenauplatz, 06114 Halle

Weitere Informationen zum Gottesdienst finden Sie unter:

Gottesdienst zur Einführung von Eva Lange als neuer Leitender Pfarrerin der EFiM