Halberstadt (red) – Die Bahnhofsmission Halberstadt lädt am 29. Ok-tober, 10 bis 17 Uhr, zu einem Herbstbasar in den Halberstädter Hauptbahnhof ein. "Nachdem wir im vergangenen Jahr pandemiebedingt keinen Herbstbasar veranstalten konnten, freuen wir uns ganz besonders, dass es in diesem Jahr wieder klappt", sagt Constantin Schnee von der Bahnhofsmission. Viele fleißige Hände hätten aus gespendeter Wolle Wintersachen gestrickt, die nun angeboten werden. Auch eine kleine kulinarische Köstlichkeit sei gegen eine Spende zu haben. Der Erlös wird für die Weiterbildung der Diensthabenden der Bahnhofsmission verwendet.