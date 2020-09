Der nächste Wochenendeinkauf steht an? Mit diesen einfachen Tipps kann jeder beim nächsten Lebensmitteleinkauf Geld sparen.

Nach Angaben des statistischem Bundesamtes stehen die Ausgaben für Lebensmittel sowie Verkehr (jeweils 13,8%) an zweiter Stelle. (Wohnen und Energie stehen übrigens an erster Stelle)

Wenn wir satt sind, kaufen wir weniger ein

Wenn wir mit leerem Magen einkaufen durch die Regale schlendern, greifen wir zu Dingen, die sonst wahrscheinlich nicht im Einkaufswagen gelandet wären. Unter Heißhunger wird vor allem gerne zu Naschereien und Snacks gegriffen, die unser geplanten Lebensmitteleinkauf durcheinander bringen.

Lebensmittelvorräte prüfen

Vor dem Einkaufen, sollten wir unsere Lebensmittelvorräte prüfen. Denn zu wissen was da ist und was noch fehlt, hilft uns, spontane Lebensmitteleinkäufe zu vermeiden. Mit der richtigen Planung ist es möglich, einen Teil seiner monatlichen Ausgaben für Einkäufe einzusparen.

Zudem steckt auch in der Planung von Mahlzeiten enormes Sparpotenzial. Um die Einkaufsliste so effizient wie möglich zu erstellen, sollten sämtliche angebrochene Lebensmittel aus dem Kühlschrank vor dem Verfall verwertet werden. Daher ist es hilfreich, wenn wir unsere Mahlzeiten für die nächsten Tage gut einplanen. So kaufen wir zielgerichteter ein und verschwenden weniger Lebensmittel.

No-Name Produkte sind nicht gleich schlechter

Die Eigenmarken der Discounter und Supermärkte sind qualitativ nicht unbedingt schlechter als teurere Markenprodukte. Oftmals sind sogar die No-Name-Produkte vom gleichen Hersteller, wie das Markenprodukt. Tipp: Erstmal testen, bevor wir ein vermeintlich billiges und minderwertiges Produkt ausschließen!

Auf den Grammpreis kommt es an

Meistens sind kleinere Packungen zwar viel günstiger im Gesamtpreis, aber teurer im Grammpreis oder Stückpreis. Um sparsamer einzukaufen, sollten wir auf der Verpackung auf den Preis pro Stück oder pro 100g achten. Das zeigt uns das tatsächlich günstigere Produkt. Insbesondere für große Familien kann dieser Tipp goldwert sein.

Wo ist was im Angebot

Es lohnt sich vor dem Einkauf die Werbeprospekte der Geschäfte zu prüfen. Wer die normalen Preise seiner Artikel auf der Einkaufsliste mit den Angeboten aus der Werbung vergleicht, sieht schnell das nächste große Sparpotenzial. Hierbei helfen beispielsweise Prospekte-Portale, um nicht die Prospekte der beliebten Einzelhändler alle einzeln abklappern zu müssen. In Verbindung mit Coupons, Gutscheinen und Cashback-Systemen wie z. B. Payback wird die Ersparnis noch besser. Auf dem ersten Blick mag sich der Einsatz und Aufwand für einige Menschen nicht lohnen, aber auf ein Jahr hochgerechnet kann sich das Ganze durchaus lohnen.

Ich wünsche Ihnen einen sparsamen Einkauf!