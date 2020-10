Denkanstöße: Die Ausstellung "Gott 2.0" beleuchtet in Gera Fluch und Segen der Digitalisierung. Sie fordert zum Nachdenken über die Sinnfragen unserer Zeit heraus.

Der Mensch macht sich als Technik-Gott zum Schöpfer, und gleichzeitig verlangen ihm die neuen technischen Entwicklungen blinden Glauben ab, wie zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos", so steht es gedruckt auf Papier. Edwin Tostlebe holt in seiner Ausstellung im Rahmen des 300. Jubiläums der Geraer Salvatorkirche Texte aus dem Internet zurück in die analoge Welt. Über 100 Webseiten sind das Ergebnis einer Browsersuche nach dem Begriff "Gott spielen".

In seiner Präsentation lässt er die gedruckten Texte von der Empore in den Kirchenraum hängen.

