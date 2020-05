Gemeinsam mit den kath. Schwestern und Brüdern laden wir am 21. Mai 2020, 10:00 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in den Dammbachsgrund bei Bad Berkas ein. Selbstverständlich wird auch hier das Hygienekonzept eingehalten und aus diesem Grund werden in diesem Jahr keine Bänke zur Verfügung stehen. Wir bitten alle, die nicht so lange stehen können, ihre Sitzgelegenheiten selbst mitzubringen.

Wir freuen uns, mitten in der herrlichen Natur mit Ihnen gemeinsam einen schönen Gottesdienst zu feiern.

Gemeindekirchenrat St. Marien Bad Berka

Rolf Sedlacek