Urlaub mit der Familie - Fünf Tipps für die Planung der schönsten Zeit des Jahres

Familienurlaub ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Sie erfordert jedoch, besonders, wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, eine sorgfältige Planung. Damit die dringend notwendige Pause vom Alltag nicht in Stress oder gar Streit ausartet, sollten Sie sich im Vorfeld einige Gedanken machen. Als Faustregel gilt: je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist eine gute Organisation.

Pauschalurlaub oder individuell?

Ein Pauschalurlaub bietet ihnen gegenüber einer individuellen Urlaubsreise einige Vorteile:

das Recht auf Umbuchung, falls im Reiseland plötzlich Krisen oder Unruhen entstehen

die Absicherung bei Insolvenz des Veranstalters

die Sicherheit des deutschen Rechts bei auftauchenden Problemen - zum Beispiel auf Schadenersatz, wenn zugesicherte Leistungen fehlen

Planungssicherheit - Sie können sich in Ruhe auf die bevorstehenden Ferien freuen, denn die Organisation übernimmt der Veranstalter

Pauschalurlaube verbinden nicht nur Sicherheit mit Komfort, sie sind in vieler Hinsicht auch im Preis attraktiver als Individualreisen. Bei einem Internetvergleich können Sie zu jeder Jahreszeit günstige Pauschalreisen entdecken.

Was sollten sie bei der Planung von Familien-Pauschalurlaub berücksichtigen?

Budget

Für die meisten Familien ist der Preis der wichtigste Aspekt des geplanten Urlaubs. Billige Pauschalreisen und All inclusive-Urlaube stehen daher hoch im Kurs. Kein Wunder - Spielen am Strand und im Wasser sowie alle anderen Aktivitäten machen hungrig. Eis, Getränke und Mahlzeiten können daher, je nach Urlaubsland und -angebot ganz schön ins Geld gehen. Als Erwachsener können Sie ein Mittagessen, besonders nach einem ausgiebigen Frühstück, schon mal auslassen - bei Kindern funktioniert dies garantiert nicht. Einige Veranstalter sind daher dazu übergegangen, sogenannte Rundum-Sorglos-Pakete zu schnüren, in denen bereits Ausflüge, Aktivitäten und Verpflegung enthalten sind. Dies bietet Ihnen Budgetsicherheit. Studieren Sie daher sorgfältig alle Angebote und Spezialofferten. Ein Vergleich lohnt sich, denn manchmal kann sich eine weniger günstige Reise durch spezielle Kinderangebote als echtes Schnäppchen erweisen.

Buchen Sie frühzeitig

Viele Veranstalter bieten attraktive Frühbucherrabatte an, Stichtag ist meist Ende Oktober, manchmal auch Januar. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Last Minute Angebote preisgünstiger sind. Wenn Sie mit der Familie verreisen gilt: Je früher, desto besser. Nicht nur, dass Sie dann noch die breiteste Hotelauswahl vorfinden, sondern es bleibt auch genügend Zeit, verschiedene Urlaubs-Vorstellungen auszuloten und darauf einzugehen.

Versuchen Sie außerdem, die Hauptreisezeiten an Ostern sowie im Juli und August zu vermeiden. Bedenken Sie, dass dann auch in anderen europäischen Ländern Ferien sind, und es in den Ferienorten nicht nur teuer, sondern auch sehr voll wird. Legen Sie Ihre Reisezeit möglichst in die Pfingst- oder Herbstferien. In den meisten Urlaubsorten ist es zu diesen Reisezeiten schon oder noch warm genug, dafür aber deutlich billiger und entspannter.

die Anreise

Je kleiner Ihre Kinder sind, umso kürzer sollte die Anreise und umso besser Sie darauf vorbereitet sein. Eine Flugreise ist aufregend, kann aber auch ein wenig ängstlich machen. Bereiten Sie Ihr Kind auf die Sicherheitskontrollen am Flughafen vor und erklären Sie ihm, was es zu erwarten hat und wie es sich verhalten soll. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie ihm nicht versehentlich Angst einjagen.

Wählen Sie, wenn möglich, die Flugzeiten so, dass sie in den Tagesrhythmus ihrer Familie passen. Sehr späte oder sehr frühe Abflüge führen bei kleinen und müden Kindern schnell zu quengeln, genervten Mitreisenden und zu Stress bei den Eltern.

Packen Sie Beschäftigungsmaterial für die Kinder ins Handgepäck. Dies können Malutensilien, Hörbücher oder auch mal der Gameboy sein. Urlaub ist eine besondere Zeit, da dürfen auch andere Regeln gelten.

Extra Tipp:

Kinder können auf Flugreisen beim Landeanflug leicht Ohrenschmerzen bekommen. Geben Sie ihm Kaugummi, den es kauen kann. Dies sorgt für Druckausgleich und lindert die Schmerzen.

Interessen berücksichtigen

Kinder im Teenageralter haben andere Vorstellungen vom Urlaub als deren Eltern oder kleineren Geschwister. Sie brauchen und wollen im Urlaub vor allem Kontakt zu Gleichaltrigen. Kleinere Kinder möchten oft Zeit mit ihren Eltern verbringen und mit diesen spielen. Diese hingegen wollen auch mal ihre Ruhe oder Land und Leute kennenlernen.

Strandurlaub ist zwar schön, kann aber auch schnell langweilig werden. Wenn Sie unternehmungslustig sind, planen Sie zwischen den Ausflügen trotzdem mindestens einen, besser zwei, Tage Pause ein, damit die Erholung nicht zu kurz kommt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, vormittags etwas zu unternehmen und am Nachmittag baden und ausruhen an Strand oder Pool. Praktisch ist es, wenn es in der Nähe einige interessante Ausflugsziele gibt, die mit dem Mietwagen oder dem Roller erreicht werden können.

die richtige Hotelauswahl

Legen Sie Ihr Augenmerk nicht nur auf das richtige Reiseland, sondern auch auf das richtige Hotel. Es sollte eine familienfreundliche Ausstattung haben, wie zum Beispiel Familienzimmer, besondere Kindermenüs, Hochstühle im Restaurant und einen Spielplatz. Für Jugendliche darf es auch eine Abendanimation sein, für die Jüngeren eine Kinderdisco.

Eine günstige Pauschalurlaub kann auch in einem Club verbracht werden oder zumindest in einem Hotel, das stundenweise Kinderbetreuung anbietet. Oft sind die Betreuungsangebote nach Altersklassen gestaffelt, so dass für jeden die richtigen Aktivitäten dabei sind. Während der Clubzeiten haben sie als Eltern Zeit für sich und können sich anschließend um ihren Nachwuchs kümmern. Achten Sie allerdings darauf, dass die Kinderbetreuung möglichst in Deutsch stattfindet - ein kleineres Kind wird sich in einem Kinderclub, in dem es die gesprochene Sprache nicht versteht, nicht wohl fühlen!

Extra Tipps: