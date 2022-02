Eine hoch interessante Stelle für ordinierte Gemeindepädgo*innen oder Pfarrer*innen ist zur Zeit für die Predigergemeinde in Erfurt ausgeschrieben. Die Stelle ist Teil eines Projektes mit dem die Gemeinde sich in den Sozialraum hinaus öffnen will:

„Als Predigergemeinde in Erfurt wollen wir bewegt aus der Mitte gehen. Wir wollen schauen, wohin wir kommen, wenn wir weiter denken und hinaus gehen aus den traditionellen Gemeindegrenzen. Wenn wir uns von den Menschen in der Stadt mitnehmen lassen auf einen neuen Weg – mit Gott." So steht es im neuen Gemeindeblatt. Dabei sollen Weite und Offenheit zum Markenzeichen für die Gemeinde werden.

Es geht darum, den geistlichen Bedürfnissen der vielen Menschen in der Erfurter Innenstadt so so zu begegnen, dass sie sich angesprochen fühlen. Dazu kann es Kooperationen mit Museen, Theatern, Schulen, Cafés, ... geben, aber auch ganz eigene Projekte können sich ergeben.

Es gibt eine Ausgangskonzeption für die Stelle, aber die genaue Ausformung ist stark abhängig von den Interessen und den Kompetenzen des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin.

Die Stelle ist als Erprobungsraum von der EKM anerkannt und bis 28.02. ausgeschrieben. Näheres findet sich auf der Internetseite der Predigergemeinde Erfurt.