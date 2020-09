Es sei ein "megamäßig tolles Programm", welches das Team da auf die Beine gestellt habe. So klingt es, wenn die Geschäftsführerin der Bundesgartenschau Erfurt 2021 (Buga), Kathrin Weiß, einen Ausblick auf das kommende Jahr gibt.

Dann nämlich schwärmt sie von 15 Veranstaltungsorten im Egapark und auf dem Petersberg, spricht von Livekonzerten, dem Bildungsangebot des "Grünen Klassenzimmers" oder der "Tanzstunde über den Dächern der Stadt". Alles das soll zwischen April und Oktober auf der Gartenschau erlebbar sein.

5000 Veranstaltungen

Und in der Tat: Das, was sich die Buga-Veranstaltungsveranwortliche Nadja Kersten und Mitstreiter für das Gartenfest ausgedacht haben, ist beachtlich. Eingebettet in 25 verschiedene Themenwochen, sie reichen von der Frankreich-Woche bis zur Erntedank-Woche, finden rund 5000 einzelne Veranstaltungen statt. So soll es etwa ein Konzert der Gruppe "Element of Crime" geben, es werden die Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry-Slam (5. bis 3. Juni) ausgetragen, verschiedene Theater-Formationen zeigen ihre Kunst.

Ein Gartenfest soll die Buga 2021 in Erfurt werden und eins, das auf Regionalität setzt. Denn nicht nur viele der Pflanzenzüchtungen stammen aus Thüringen und Mitteldeutschland, auch beim Blick auf das Veranstaltungsprogramm wird dieser Anspruch deutlich. Bands wie "Northern Lite" (5. Juni), der Autor Mirko Krüger (25. April) oder das Kostümtheater "Gnadenlos schick" (6. Juni) aus Weimar finden sich auf dem Veranstaltungsplan. "Wir setzen auf Regionalität als Garant für eine hohe Qualität unseres Angebots", erläutert Nadja Kersten dazu und berichtet, dass eine Bundesgartenschau generell nicht nur auf "Blütenpracht, Pflanzenvielfalt und Gartenthemen" setzen, sondern auch ein attraktives Veranstaltungsprogramm anbieten möchte.

Regelmäßig Sport und Tanz

Eine Besonderheit des kommenden Programms zur Buga sind die regelmäßigen Angebote, welche die Basis für die benannten Höhepunkte bilden. So wird es in Erfurt ein tägliches Sportangebot, immer morgens und abends, geben. Mittwochs und samstags laden Geschichtenerzähler unter den Lesebaum im Egapark ein, und "Darf ich bitten?" lautet das Motto eines Tanzkurses, der jeden Freitag auf dem Petersberg stattfinden wird. "Da kann man dann ein paar Runden über den Dächern der Stadt drehen", freut sich Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß, für die auch das angekündigte Taschenlampen-Konzert ein Höhepunkt zu werden verspricht. Am 12. Mai sollen nämlich Tausende Taschenlampen für Gänsehaut-Atmosphäre auf dem Buga-Gelände und damit für ein unvergessliches Erlebnis sorgen.

Eigenes Buga-Orchester

Ungewöhnlich und nie da gewesen sei es auch, so berichtet Nadja Kersten, dass die Erfurter Buga ihr eigenes Orchester bekommt. Die Erfurter Stadtphilharmonie hat eigens dafür das Blumenstadtorchester gegründet. Dieses soll im Kern aus den Musikern der Philharmonie und anderen Instrumentalisten beziehungsweise Sängern bestehen. Dazu sucht die Stadtphilharmonie noch Mitstreiter, die Lust haben, bei verschiedenen Buga-Veranstaltungen aufzutreten und gemeinsam den Ton anzugeben.

Paul-Philipp Braun

buga2021.de