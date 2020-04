Die Dänische Bibelgesellschaft Bibelselskabet hat in einer Neu-Übersetzung das Wort "Israel" aus mehreren Dutzend Passagen gestrichen. Dies meldet die jüdische Nachrichtenagentur JTA unter Berufung auf dänische Quellen. Nach Aussagen der Gesellschaft habe die Streichung stattgefunden, um eine mögliche Verwirrung zwischen dem jüdischen Volk und dem Land Israel auszuschließen.

Gut 60 Passagen seien dafür geändert worden, heißt es. Dabei wurden sowohl neu- als auch alttestamentarische Texte umgeschrieben. Das Wort Israel wurde unter anderem mit "Juden" oder "Land der Juden" übersetzt. Es sei dabei unabhängig, ob es sich um das Volk Israel oder die Region handele, heißt es bei JTA.

Auch das dänische Online-Portal 24NYT berichtet zu der Übersetzung und beruft sich auf den dänischen Aktivisten Jan Frost, der sich in einem Youtube-Video mit der Thematik beschäftigt. Er verweist unter anderem auf den Wallfahrtspsalm, also die Psalmengruppe 120-134, der ein berühmter Shabbat-Hymnus ist.

Während es etwa in der deutschen Übersetzung heißt:

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. (Pslam 121 Vers 4, Lutherbibel 2017)

werde dies im Dänischen nun mit "Siehe, unser Hüter schläft noch schlummert nicht" übersetzt. Seine Anfrage an die Gesellschaft sei damit beantwortet worden, dass das biblische Israel nicht mit dem modernen Staat identisch sei, sagte Jan Frost 24NYT. Andere in der Bibel erwähnte Länder wie etwa Ägypten seien jedoch in ihrem Namen nicht geändert worden.

Die Neufassung der Bibelübersetzung unter dem Titel "Bibel 2020" ist laut JTA für die Dänen die Erste seit mehr als 20 Jahren. In sozialen Medien wird aktuell spekuliert, ob es sich um ein antiisraelisches Statement handelt. Klare Anhaltspunkte gibt es dafür derzeit jedoch nicht.

In einer schriftlichen Erklärung der Bibelgesellschaft heißt es jedoch, dass es sich nicht um eine autoritative Übersetzung für den Gebrauch im Gottesdienst handelt, sondern um eine allgemeinverständliche Version, bei welcher der bewusste Unterschied zwischen Volk und dem modernen Staat Israel gemacht werde. Dafür spricht auch, dass es sich um eine Übersetzung ins Neudänische handelt, was mit der leichten Sprache im Deutschen zu vergleichen ist.

Jan Frost kritisiert diese Maßnahme in seinem Video, da es sich seiner Meinung nach um eine Haltung, nicht um eine Übersetzung handelt.