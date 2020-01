In den USA ist das Endspiel im American Football ein nationales Highlight, das nachmittags mit der ganzen Familie gefeiert wird. Alle fiebern mit. In Deutschland ist aufgrund der Zeitverschiebung die Fan-Gemeinde deutlich kleiner, wächst aber kontinuierlich.

Und wer sich für den körperbetonten Sport interessiert schaut oft gerne in Gruppen bis weit nach Mitternacht die Live-Übertragungen. Superbowl-Parties werden an einigen Orten ähnlich populär wie Public Viewing bei Fußball-Turnieren.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar lädt die Erfurter Gemeinde "Checkpoint Jesus" in die Gemeinderäume in der Gerberstraße 14a ein. Um 19 Uhr findet ein zeitgemäßer Gottesdienst statt, danach steht der Abend bis zum KickOff um 0.30 Uhr ganz im Zeichen der Superbowl-Party. Burger, Bier, Regelkunde und gute Gemeinschaft bieten sowohl eingefleischten Fans als auch Football-Neulingen einen abwechslungsreichen und spannenden Abend.

Mehr Informationen im Facebook-Event