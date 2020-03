Auch in der Predigergemeinde Erfurt sind nun alle öffentlchen Veranstaltungen für die nächste Zeit abgesagt worden. Das betrifft auch die Gottesdienste. Trotzdem sind alle eingeladen, zu den Gottesdienstzeiten in die Kirche zu persönlichem Gebet und Andacht zu kommen. Das betrifft sowohl die Sonntage um 10 Uhr als auch die Zeiten der Passionsandachten, mittwochs 18 Uhr. In der Kirche liegen dann Materialien für die Andacht bereit. Auch Ansprechpersonen für das persönliche Gespräch werden da sein.

Die Sonntagspredigt der Gemeinde für den Sonntag Okuli steht darüber hinaus übrigens im Internet als PDF und als Video-Podcast bereit. Auf der Internetseite der Gemeinde stehen immer aktuell die nötigen Informationen.