(zum Artikel "Klingt kompliziert, ist es aber nicht" in Glaube&Heimat Ausgabe Nr. 18 S. 13 vom 02.05.2021)

Auch in der EKM gibt es seit Anfang März zwei der beschriebenen Orgelbausätze „Al:legrO“ zum Ausleihen! Diese werden über das Zentrum für Kirchenmusik in Erfurt nach einem Plan in der Verantwortung der Kreiskantor*innen für etwa zwei Wochen in jedem Kirchenkreis zur Nutzung zur Verfügung stehen.

Sprechen Sie Ihre zuständige Kreiskantorin bzw. Kreiskantor an!

Eigentlich sollten die Instrumente schon längst unterwegs sein, doch die Pandemie hat Grenzen gesetzt.

Genauere und weiterführende Hinweise sind unter https://www.kirchenmusik-ekm.de/aktuelles/allegro/ zu finden.