Sechs Wochen nachdem Thüringen religiöse Zusammenkünfte, zur Eindämmung der Corona-Pademie, verboten hat, sind am heutigen Sonntag Misericordias Domini erstmalig wieder Gottesdienste gefeiert worden. Zahlreiche Gemeinden, darunter auch das Erfurter Augustinerkloster luden dazu ein. Alle Gottesdienste fanden unter strengen Infektionsschutzmaßnahmen, die unter anderem einen Abstand von anderthalb Metern und eine Händedesinfektion vorsahen statt. Maximal 30 Personen durften an einem Gottesdienst teilnehmen, was dazu führte, das teils Kurzgottesdienste angeboten wurden, um sie im Anschluss zu wiederholen.

Aktuell finden jedoch noch nicht überall im Freistaat wieder Gottesdienste statt. Einige Kirchenkreise warten noch auf Handlungsempfehlungen der Kirchenleitung, mit denen im Lauf der kommenden Woche gerechnet wird. Seit einigen Wochen war kirchenseitige mit der Thüringer Landesregierung verhandelt worden, zunächst war der kommende Sonntag Jubilate als erster Tag für Gottesdienste gedacht. In der vergangenen Woche wurde das Verbot jedoch schon vorfristig beendet.