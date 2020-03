Alterode (red) - Zu einer kleinen Auszeit an der Eine lädt die Pfarrerin und Entspannnungstrainerin Ulrike Wolter-Victor vom 17. bis 19. April in die Evangelische Heimvokshochschule Alterode ein.

"Wir brauchen innere Gelassenheit und Ruhe, gerade in turbulenten Zeiten", sagt Wolter-Victor. Teilnehmer erlernen Entspannungstechniken erlernen und üben, achtsam wahrzunehmen, was gerade wichtig für sie ist. Geübt wird das Sitzen in Stille und das Meditieren. Auch die gute Luft und wunderschöne Natur in Alterode tun dabei der Seele gut.

Anmeldung bis 12. März unter info@heimvolkshochschule-alterode.de