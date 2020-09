Von Freitag, den 9. Oktober 2020, bis Sonntag, den 11. Oktober 2020 findet in der Heimvolkshochschule Alterode ein Brotbackseminar statt. Pfarrerin Sandy Groh schreibt dazu:

Der Duft von warmem frisch gebackenem Brot zieht durch den Garten. Im großen Lehmbackofen liegen Brotlaibe mit knuspriger Kruste. Ungeduldig warten auch die Teilnehmer*innen. Sie wollen die selbst gebackenen Brote am liebsten sofort anschneiden und kosten, bestrichen mit Butter und mit etwas Salz bestreut. Wir bearbeiten und backen verschiedene Brotteige mit Vollkorn- und Auszugsmehl verschiedener Getreidearten. Im Vordergrund stehen herzhafte Brote und Brötchen, die gut zum Herbst und zu Erntedank passen. Unter anderem erwarten uns knuspriges Roggenbrot und Brezeln aus Laugengebäck.

Wir erfahren Historisches rund um das Backhandwerk, backen im Lehmbackofen, lernen alte und neue Getreidesorten kennen, tauschen uns aus über die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln und beschäftigen uns mit biblischen Überlieferungen zum Thema Brot

Anmeldungen werden in der Heimvolkshochschule entgegengenommen. www.heimvolkshochschule-alterode.de/kurse.asp