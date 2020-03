Auch wenn alle Gottesdienste im Land wegen der Coronaviruspandemie abgesagt worden sind, soll Ermutigung und Hoffnung mit Gottes Wort durch die Kirchengemeinden weitergesagt und sichtbar werden. So hat sich die St. Jakobigemeinde entschlossen, in Kooperation mit dem PUNKTum Fernsehen Hettstedt, eine Andacht zum Sonntag auszustrahlen. Die aufgezeichnete Sendung aus der St. Jakobikirche Hettstedt ist von Samstag 17:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr über den Kanal des PUNKTum Fernsehens in der Sendeschleife zu verfolgen. Auch über Internet im LiveStream und dem Medienportal Sachsen-Anhalt wird das Programm ausgestrahlt (https://www.punktum-fernsehen.de/). In hoffender Zuversicht, dass wir Ostern wieder in der Kirche selbst gemeinsam Gottesdienst feiern können, sind vorerst die nächsten Wochenenden als Sendetermin vorbereitet.