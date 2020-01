Ätherische Öle Anwendung: Auswahl und Anwendung ätherischer Öle

Wenn man sich mit dem Thema Ätherische Öle genauer befasst, kann man feststellen, dass es viele verschiedene Arten gibt. Ebenso zahlreich sind die Anwendungsmöglichkeiten. Damit man auch die richtigen Ätherischen Öle für den richtigen Bereich anwendet, muss man sich ausreichend darüber informieren. In diesem Artikel wird genauer darauf eingegangen, welche Ätherischen Öle vorhanden sind und wie man diese anwendet. Ebenso wird gezeigt, wo man diese Öle kaufen kann und was man bei dem Kauf Ätherischer Öle beachten sollte. Des Weiteren wird erklärt, wie man die optimale Wirkung der Ätherischen Öle erzielen kann.

Was sind Ätherische Öle und wie sind die Eigenschaften dieser Öle?

Ätherische Öle werden aus Pflanzen gewonnen. Dabei handelt es sich nicht um herkömmliche fettenden Öle. In der Regel wird dafür die Wasserdampfdestillation oder das Auspressen der Pflanzen genutzt. In den meisten Fällen werden für diesen Vorgang die Blätter genutzt.

Pflanzen selbst nutzen diese Ätherischen Öle, um Insekten zu vermeiden oder anzulocken. Doch Ätherische Öle haben noch viele weitere Eigenschaften, die man kennen sollte. Denn nicht nur für den Eigenschutz, nutzen Pflanzen Ätherische Öle. Diese Öle sind für den menschlichen Körper nützlich, um gegen Krankheiten vorzugehen und vor diesen zu schützen.

Wie finden Ätherische Öle Anwendung in den Haushalten?

Gerade in den eigenen vier Wänden werden Ätherische Öle gerne verwendet. In den meisten Fällen werden diese zur Entspannung genutzt. Allerdings gibt es noch viele weitere Anwendungsbereiche, in denen man Ätherische Öle nutzen kann.

Massageöl

Duftlampe

Badezusatz

Saunazusatz

Gerade in dem Massagebereich ist die Ätherische Öle Anwendung sehr beliebt. Diese sorgen nicht nur für Entspannung, sondern die Öle können mit den Inhaltsstoffen direkt von der Haut aufgenommen werden. Das gilt auch für Badezusätze oder Zusätze in der Saune.

Auch kann ein angenehmer Duft der Ätherischen Öle in den einzelnen Wohnräumen dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. Durch die Atemwege können die Ätherischen Öle ebenso aufgenommen werden und gelangen dadurch direkt in das Gehirn. Dort stimulieren diese unterschiedliche Nervengegenden. Unteranderem die Zone, die für das Wohlbefinden verantwortlich ist.

Wo kann man Ätherische Öle kaufen und was sollte man dabei beachten?

Ätherische Öle kann man mittlerweile in den verschiedensten Geschäften kaufen. So kann man diese in der Drogerie, dem Fachhandel oder auch in Reformhäusern kaufen. Der sicherste Weg, um Ätherische Öle kaufen zu können ist die Apotheke. Hier kann man nicht nur eine zusätzliche Beratung erhalten, sondern man kann sich auch sicher sein, dass es sich um echte Ätherische Öle handelt.

Doch was ist mit „echte Ätherische Öle“ gemeint? Das ist einfach zu erklären. Da mittlerweile viele Personen auf Ätherische Öle zurückgreifen, müssen viele dieser Öle produziert werden. Allerdings gibt es nur bedingt Pflanzen. Aus diesem Grund haben einige Hersteller künstlich bzw. synthetisch hergestellte Ätherische Öle entwickelt. Allerdings sollte man diese nicht verwenden.

Synthetisch hergestellte Ätherische Öle können nicht dieselbe Wirkung erzielen, wie echte Öle. Ebenso können diese im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Schäden führen. Daher sollte man bei Kauf immer darauf achten, dass man die richten Öle kauft, um wirklich die vollständige Wirkung genießen zu können.

Gibt es eine Ätherische Öle Liste, die man verwenden kann?

Wenn man sich mit dem Thema Ätherische Öle genauer beschäftigt, dann kann man feststellen, dass die verschiedenen Öle unterschiedliche Anwendungsgebiete sowie Wirkungen haben können. Es ist daher wichtig, dass man sich genaustens darüber informiert, welches Öl für welchen Bereich gedacht ist. Nur so kann man diese richtig Anwenden.

Hilfreich kann hierbei eine professionelle Beratung sein. Aus dieser kann man erfahren, welches Öl für welche Beschwerden geeignet ist. Man kann sich allerdings auch über das Internet ausreichend Informieren und dort genügend Informationen sammeln. Hier kann man sich ebenso eine Liste erstellen, auf der man festhält, welches Ätherische Öl welche Beschwerden lindern können. Diese Ätherische Öle Liste kann man sich einfach und schnell zusammenstellen. Dies ist sehr hilfreich, da man dadurch immer eine Übersicht hat, welches Öl man verwenden kann, ohne eine erneute Suche durchführen zu müssen.

Wie ist die Ätherische Öle Wirkung und wer sollte Ätherische Öle nicht verwenden?

Ätherische Öle können unterschiedliche Wirkungen haben. Zum einen sind Ätherische Öle für die entspannende Wirkung bekannt. Da die Inhaltsstoffe der Öle sehr gut über die Haut aufgenommen werde können, kann man eine besonders gute Wirkung durch eine Massage erzielen. Eine Massage in Verbindung mit Ätherischen Öle kann für eine sehr gute Entspannung sorgen. Ebenso können diese Öle dadurch eine krampflösende Wirkung erzielen. Somit kann man mit einer Massage in der Ätherische Öle verwendet werden mit der höchsten Wirkung erzielen.

Ebenso haben Ätherische Öle eine Atembefreiende Wirkung. Das bedeutet, bei einer Erkältung eignen sich diese Öle ebenso gut. Hier hat man ebenso verschiedene Möglichkeiten eine Ätherische Öle Wirkung erzielen zu können. Man kann sich dafür entscheiden die Öle in eine Duftlampe zu geben. Dadurch hat man den ganzen Tag einen angenehmen Duft in den Wohnräumen. Zusätzlich kann man dadurch den ganzen Tag von freien Atemwegen profitieren. Zudem kann man Ätherische Öle auch als Inhalationszusatz nutzen. Auch mit dieser Art von kann man eine gezielte Wirkung hervorbringen. So können ebenso die Atemwege befreit werden. Des Weiteren kann eine Schleimlösende Wirkung erzielt werden. Dies kann es einem erleichtern, den festsitzenden Schleim besser abhusten zu können.

Ebenso kann man auch eine doppelte Wirkung bekommen. Nutzt man Ätherische Öle beispielsweise als Badezusatz, kann man nicht nur von Entspannung profitieren, sondern auch von freien Atemwegen.

Allerdings sollten Personen mit Asthma oder anderen chronischen Atemwegserkrankungen bei der Verwendung von Ätherischen Ölen vorsichtig sein. Hier kann es zu einer allergischen Reaktion kommen.