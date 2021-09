Für je einen Monat gehen die Autorin Iris Wolff und die Autoren Uwe Kolbe sowie Senthuran Varatharajah auf der Wartburg in Klausur. Dabei wollen sie an die Bibelübersetzung Luthers vor 500 Jahren anknüpfen. Das Ergebnis – ob ein Gedicht, ein Prosatext oder ein Essay – ist noch völlig offen. Der Lyriker Uwe Kolbe startet. Nach einem Monat übernimmt Schriftstellerin Iris Wolff. Ihr folgt der Schriftsteller und Philosoph Senthuran Varatharajah mit seiner "Zwiesprache mit der Lutherbibel". Einzige Bedingung für die schriftstellerische Arbeit sei ein Bezug zum Neuen Testament. Varatharajah konnte krankheitsbedingt beim Auftakt in Eisenach nicht zugegen sein. Das "Wartburg-Experiment" ist ein Projekt der Internationalen Martin Luther Stiftung (IMLS).