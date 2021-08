Bundesumweltminister a.D. Prof. Klaus Töpfer hält am kommenden Sonntag (15. August,

10 Uhr) in der Wittenberger Stadtkirche St. Marien die Kanzelrede. Der ehemalige Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen wird in seiner Rede den Abschlussbericht der „Fachkommission Fluchtursachen“ in den Mittelpunkt stellen. Der Bericht wurde im Mai dieses Jahres an die Bundesregierung übergeben und ist die Blaupause für ein umfassendes Programm, Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen.

Der Bericht mahnt stärker Ressort-abgestimmte Strategien der deutschen Politik an, um Ursachen von Flucht und Vertreibung zu verringern. „Der Bericht markiert Handlungsbedarf und konkrete Aufgaben wie faire Handelbeziehungen und restriktive Rüstungsexporte“, so Klaus Töpfer. Betont wird auch die Verantwortung für die globalen Folgen der wesentlich von den Ländern des Nordens verursachten Erderwärmung.

Die Initiative für eine Enquete-Kommission „Fluchtursachen“ wurde 2017 gestartet. 150 Bundesverdienstkreuzträgerinnen und -träger hatten einen Aufruf unterzeichnet, mit dem die Einrichtung gefordert wurde. Daraufhin wurde eine „Kommission Fluchtursachen im Deutschen Bundestag“ im Jahr 2018 in den Koalitionsvertrag aufgenommen.

Initiiert haben die Aktion der Bürgerrechtler und Theologe Ralf-Uwe Beck, der ehemalige Bundes¬umweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), Klaus Töpfer, sowie die Ehrenvorsitzende des Bund für Umwelt und Natur¬schutz Deutschland (BUND), Angelika Zahrnt.

Unter folgendem Link gibt es ein Interview von Akademiedirektor Christoph Maier mit Ralf-Uwe Beck zum Anliegen der Initiative: https://ev-akademie-wittenberg.de/aktivitaeten/kanzelreden/

Die Kanzelreden unter dem Motto „Hier stehe ich - ich kann auch anders!“ in der Stadtkirche St. Marien in Lutherstadt Wittenberg sind eine Veranstaltungsreihe der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, der Evangelischen Wittenbergstiftung der EKD, der Evangelischen Stadtkirchengemeinde sowie der Cranach-Stiftung, bei der prominente Frauen und Männer zu einem bestimmten Thema predigen.

Mehr Infos unter:

www.ev-akademie-wittenberg.de

www.fluchtursachen-enquete.com