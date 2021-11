Einige Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) laden in den kommenden Wochen zu Hubertusmessen ein. Anlass ist der 3. November als Tag des heiligen Hubertus von Lüttich, dem Schutzpatron der Jagd. Im Mittelpunkt steht meist die Aufführung der Hubertusmesse von Reinhold Stief, die traditionell von Jagdhornbläsern mitgestaltet wird.

Die Parforcehorngruppe „Reuss‘sche Jäger“ begleitet zwei Hubertusmessen: Zunächst am 6. November um 17 Uhr in der Kirche Gera-Frankenthal und am 20. November in der Kirche von Geißen bei Gera (17 Uhr) im Beisein des Ehrenpräsidenten des Thüringer Jagdverbandes, Steffen Liebig.

Ein Hubertus-Gottesdienst des Pfarrbereichs Mühlberg mit der Bläsergruppe „Die Großen Hörner“ ist am kommenden Sonntag (7. November) geplant. Beginn ist 10 Uhr in der Kirche St. Vitii in Wechmar.

In Meuselbach findet eine Hubertusmesse mit der Bläsergruppe der Rennsteigjägerschaft Neuhaus und dem Männerchor Oberweißbach am 12. November statt (19 Uhr, Kirche).

Hintergrund:

Der Überlieferung nach war Hubertus als junger Edelmann ein leidenschaftlich ausschweifender Jäger, der die Erlegung des Wildes als Selbstzweck sah. Später erkannte Hubertus in allen Wesen Geschöpfe göttlichen Ursprungs und hat sich deshalb hegend und pflegend für sie eingesetzt. Diese Grundhaltung der Achtung vor den Geschöpfen fand Eingang in die Verhaltensgrundsätze der Jäger. Die Hubertusmesse steht im engen Zusammenhang mit den sich verändernden Erscheinungsformen der Natur im Jahreskreis.

Hubertusmessen in evangelischen Kirchen in Thüringen im Überblick (Auswahl):

6. November, 17 Uhr, Gera-Frankenthal, Kirche

Hubertusmesse mit der Parforcehorngruppe „Reuss´sche Jäger“

7. November, 10 Uhr, Wechmar, Kirche St. Vitii

Hubertusmesse mit der Bläsergruppe „Die Großen Hörner“

12. November, 19 Uhr, Meuselbach, Kirche

Hubertusmesse mit der Bläsergruppe der Rennsteigjägerschaft Neuhaus und dem Männerchor Oberweißbach

20. November, 17 Uhr, Geißen, Kirche

Hubertusmesse mit der Parforcehorngruppe „Reuss´sche Jäger“